Sons of the Forest es la secuela del famoso juego de Endnight Games, The Forest. Aunque el juego fue anunciado en el 2019, el estudio ha pasado tiempo sin dar una actualización. Ahora, Endnight nos trae un avance con jugabilidad y las nuevas monstruosidades que encontraremos en el titular bosque de los horrores. Todo esto acompañado de música en ‘Synthwave’ para ese toque nostálgico ochentero.

Así como su predecesor, Sons of the Forest es un juego de supervivencia en el que el jugador llegará a una isla remota, luego de sobrevivir a un accidente de avión. Al principio habrá que adaptarse y sobrevivir al inclemente abrazo de la naturaleza, pero a medida que se avanza en el juego, extrañas criaturas caníbales aparecerán para hacerle la vida imposible a los pobres sobrevivientes.

El jugador deberá construir y fortificar su refugio de las horripilantes amenazas aprendiendo a mezclarse entre ellas, mientras descubre los misterios que esta isla esconde y encontrar que no estaba tan desierta después de todo.

Sons of the Forest llegará en el 2021, pero no se sabe todavía con certeza para que plataformas llegará. Primordialmente sería PC, ya que The Forest se lanzó por medio de Steam antes que en consolas.

Vía: DualShockers