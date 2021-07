La década del 2010 no fue muy buena para la franquicia Star Wars en lo que respecta a videojuegos. Con la excepción de la siempre infaltable saga LEGO, el último juego de acción y aventura ambientado en “una galaxia muy, muy lejana” fue The Force Unleashed II (2010). Y en medio de la posterior ola de títulos para móviles, máquinas de Pinball digitales y expansiones para el MMORPG The Old Republic (2011), dos proyectos AAA con la marca de Star Wars fueron responsables de cambiar decisivamente la relación entre los jugadores y la industria. Y no de forma positiva.

Mientras que Star Wars Battlefront (2015) fue una decepción por su ausencia de contenido, el escándalo alrededor de su secuela prácticamente impidió el futuro uso de cajas de botín como modelo de microtransacciones. Incluso si Battlefront II (2017) continuó recibiendo actualizaciones, las cuales lo transformaron en un juego mucho más tolerable, la fe de los fanáticos en EA estaba justificadamente erosionada. No ayudó que la compañía ya hubiera cancelado múltiples proyectos de aventura de Star Wars. ¿La razón? No se acoplaban al modelo de ‘juegos como servicio’.

Sin embargo, el mencionado escándalo alrededor de Star Wars Battlefront II tuvo consecuencias positivas. Más allá de purgar al 90% de la industria de las cajas de botín, EA comprendió que los fanáticos querían una nueva experiencia individual. Dentro del marco de EA Play 2018, Respawn Entertainment —estudio mejor conocido por la franquicia Titanfall— dio a conocer que estaba trabajando en un juego de acción y aventura de Star Wars. Sin embargo, fue dentro del marco de Star Wars Celebration Chicago que Respawn reveló oficialmente Jedi: Fallen Order.

Como suele ser el caso con los más recientes ‘spin-off’ de Star Wars, Jedi: Fallen Order continúa explorando el periodo entre La venganza de los Sith (2005) y Una nueva esperanza (1977). Los jugadores toman control de Cal Kestis, un Padawan que sobrevivió a la Orden 66. Después de varios años de escapar y esconderse, la conexión de Cal con la Fuerza se ha debilitado. Sin embargo, los Inquisidores terminan descubriéndolo. Afortunadamente, Cal es rescatado por Cere Junda y Greez Dritus —una Jedi que cortó su conexión con la Fuerza y el capitán de la nave Mantis, respectivamente— para que los ayude a encontrar un holocrón que contendría la información necesaria para reformar la Orden Jedi. En la búsqueda de este artefacto, Cal tiene que enfrentar su pasado para recuperar su conexión con la Fuerza mientras explora seis planetas. No olviden leer nuestra guía turística al respecto.

Tras la no tan querida trilogía de Disney, la historia de Star Wars Jedi: Fallen Order es una bocanada de aire fresco. No se debe a que sea especialmente compleja o profunda, sino todo lo contrario. La cruzada de Cal es una típica historia de aceptación y crecimiento. Aunque predecible a ratos, su dirección es perfecta. No resulta extraño que varios fanáticos se hayan encariñado con la tripulación de la Mantis. Sin embargo, la trama en sí no es un punto fuerte de Jedi: Fallen Order.

No, uno de los puntos fuertes de Star Wars Jedi: Fallen Order es su coherencia ludonarrativa. Como se mencionó, Cal recupera su conexión con la Fuerza a medida avanza la aventura. Esto se ve relejado en el desbloqueo de habilidades. Estas incluyen la capacidad de empujar y atraer objetos/enemigos. Sin embargo, más allá de sus aplicaciones en los combates, estas habilidades brillan principalmente por la forma en la que transforman la forma en la que Cal explora los diferentes planetas.

Gracias a un diseño de niveles que bebe de exponentes del género ‘metroidvania’, especialmente Metroid Prime, la adquisición de nuevas habilidades incentiva que los jugadores visiten los planetas varias veces para desbloquear sus secretos. Dado que Star Wars Jedi: Fallen Order nunca revela donde están todos sus coleccionables —los cuales comprenden colores para BD-1 y la Mantis; apariencias para Cal; piezas para el sable de luz; documentos con información sobre cada planeta; y mejoras de salud, curación y energía—, hay un constante incentivo para aventurarse y sacar el jugo a las habilidades de Cal. Sin duda, la exploración es otro punto fuerte de Jedi: Fallen Order.

Habiendo hablado de la exploración, ¿qué mejor momento para hablar del combate? Aunque muchos harán la inevitable comparación a la saga Dark Souls, sobre todo por la semejanza entre los puntos de meditación y las hogueras, sería más preciso asemejar el juego a Sekiro: Shadows Die Twice. Esto se debe a su enfoque en bloqueos y reflejos con el sable de luz, los cuales provocan que las defensas enemigas sean debilitadas. Una vez destruidas, Cal puede dar el golpe de gracia. Ahora, si bien luce bien en papel, el sistema de combate de Jedi: Fallen Order no es perfecto.

A diferencia de un juego como Sekiro: Shadows Die Twice —en el que los jugadores pueden salir bien librados de combates contra múltiples enemigos, incluso si no es incentivado—, Star Wars Jedi: Fallen Order no es un juego que provee a sus jugadores las herramientas para lidiar con varios enemigos simultáneos. Nos referimos a esas peleas con dos o más enemigos especializados en combate cuerpo a cuerpo. Los Stormtroopers que mueren de un golpe no cuentan. Esto se debe a que Cal es incapaz de lidiar con más de un atacante a menos de que vaya completamente a la ofensiva.

Si bien Cal cuenta con habilidades para atraer varios enemigos, lo que el juego recomienda es escoger un enemigo de la multitud y mantener el resto a raya para acabarlos uno por uno. Al fin y al cabo, el sistema de combate brilla más en los combates 1 contra 1. Varias peleas de jefe sirven como prueba de esto. A pesar de las mencionadas falencias, las habilidades desbloqueables —las cuales consumen un medidor cuando son empleadas sobre enemigos— ayudan a diversificar el combate.

Dediquemos un momento para hablar sobre las mejoras que trae la versión para consolas de novena generación de Star Wars Jedi: Fallen Order, lanzada el pasado 11 de junio. Al fin y al cabo, hicimos esta reseña con la versión para PlayStation 5. Cabe recordar que todos aquellos que posean la versión para PlayStation 4 y/o Xbox One pueden mejorarla sin costo extra a su respectiva versión de novena generación.

Lo primero que puede distinguirse es un desempeño y una presentación gráfica superiores. Tanto en PlayStation 5 como Xbox Series X/S, los jugadores pueden seleccionar entre el Modo Rendimiento y Resolución. Mientras que el primero alcanza una resolución de 1440p con 60 fps, el segundo alcanza una resolución 4K con 30 fps. No menos importante, la unidad SSD de la última consola de Sony en general reduce considerablemente los tiempos de carga. Sin embargo, hay algunos planetas —tales como Bogano— en los que los tiempos de carga aún son bastante prolongados. Ahora, esta no es la falencia más notoria de la versión para PS5.

A pesar de que casi han pasado dos años desde su lanzamiento, Star Wars Jedi: Fallen Order sigue estando plagado de ‘bugs’ gráficos. Si bien nunca rompen la experiencia de juego, son detalles tan frecuentes que terminan mermando el impacto de lo que generalmente es un juego bellísimo. La verdad dudamos que estos problemas vayan a ser solucionados después de todo este tiempo. Sin embargo, cruzaremos los dedos.

Star Wars Jedi: Fallen Order 8/10 Nota Lo que nos gustó - El diseño de niveles 'metroidvania', que incentiva la exploración de los planetas.

- El combate, aunque tosco en algunas partes, es satisfactorio y se vuelve más variado a medida avanza la aventura.

Lo que no nos gustó - Incluso dos años después de su lanzamiento, el juego sigue teniendo múltiples 'bugs'.

- 'Nuevo Juego +' y sus recompensas dejan que desear.

En resumen Aunque hubo que esperar casi 10 años, Star Wars Jedi: Fallen Order demostró que la Fuerza es más poderosa dentro de los títulos de acción y aventura. Como ya es típico en la franquicia, no puede evitar rendirse ocasionalmente ante el 'fan-service'. Sin embargo, Jedi: Fallen Order nunca retira el foco de su querido elenco principal. Ahora, la historia no es el punto fuerte del juego. Ese sería su diseño de niveles y cómo la adquisición de habilidades incentiva la exploración. Por supuesto, estas también enriquecen un sistema de combate que requiere precisión y paciencia. No obstante, podría beneficiarse de varios cambios en una secuela.

Reseña hecha con una copia física de Star Wars Jedi: Fallen Order para PS5 brindada por Solutions2Go.