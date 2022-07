Knights of the Old Republic, mejor conocido como KOTOR, es uno de los videojuegos más queridos de Star Wars y durante muchos años se rumoreó que había un ‘remake’ en desarrollo. Su existencia fue confirmado durante una presentación especial de PlayStation en la que revelaron que el estudio Aspyr —que se encargó de llevar el juego original a Mac y dispositivos móviles— era el responsable de esta nueva versión.

No habíamos escuchado nada más al respecto, hasta ahora. Tristemente, no traemos buenas noticias. El periodista Jason Schrier reportó en Bloomberg que el desarrollo del ‘remake’ de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) ha sido «puesto en pausa indefinidamente». Actualmente el estudio se encuentra buscando nuevos contratos y oportunidades de desarrollo.

Aspyr había trabajado tres años en este título hasta este mes, cuando el director de diseño Brad Prince y el director de arte Jason Minor fueron despedidos repentinamente. Según Schreir, personas familiarizadas con el proyecto creen que el rumbo económico del proyecto no era sostenible.

Este no es el único videojuego relacionado con la franquicia creada por George Lucas que va por mal camino. Hace algunos meses reportamos la mala situación en la que está Star Wars: Eclipse del estudio francés Quantic Dream.

No sabemos qué va a pasar con el ‘remake’ de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) para PS5. Hay quienes sugieren que Saber Interactive (Evil Dead: The Game, World War Z) podría heredar el proyecto. Este es parte de Embracer Group, igual que Aspyr.

Si tienen ganas de probar el juego original, esta disponible para varias plataformas, incluyendo Steam y Nintendo Switch.

Fuente: Bloomberg