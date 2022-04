Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Reseña

Es fácil jugar con los sentimientos de los fanáticos de Final Fantasy. No lo decimos a la ligera pero si conscientes de lo susceptibles que podemos llegar a ser, con esta longeva saga de 35 años y numerosa cantidad de iteraciones. Es una franquicia que se ganó con honor su lugar entre los grandes del universo RPG, una de las pioneras en los combates por turnos después de Dragon Quest.

Con el tiempo, la unión de Square Enix –que por separado dieron luz a ambas series– se han dado el trabajo de no solo lanzar nuevas entregas numéricas, sino múltiples ‘spin-off’, remasterizaciones, ‘remakes’ y adaptaciones directas a plataformas modernas. El primer Final Fantasy es uno de los que más versiones tiene en su haber, pasando por Famicom/NES, WonderSwan Color, PlayStation, Game Boy Advance, PSP, PC y móviles. Incluida la línea Pixel Remaster.

Los extraños de la fantasía

Su historia básica sobre los cuatro guerreros de la luz y cristales elementales, se ha contado y transformado una y otra vez a lo largo de estos 35 años. Cuando Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fue anunciado durante E3 2021, pensamos que se trataría de una precuela al juego original pero con acción / RPG. Sin embargo, sus personajes de vestimenta casual dejaban mucho que desear, en especial su protagonista Jack, obsesionado con la entidad Caos.

Después de un par de demos y jugar la versión final, la diferencia no es mucha. Aunque distribuido por Square Enix, el juego fue desarrollado por Koei Tecmo y Team Ninja (Ninja Gaiden, Nioh). Estos últimos tienen experiencia con la franquicia al trabajar en Dissidia Final Fantasy NT, ‘spin-off’ de peleas. Conocen los personajes de Final Fantasy, mas su compromiso con las historias originales de cada juego es superficial.

Comparte el mismo mapa con el primer Final Fantasy.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin toma como fondo el mundo y mapa del primer Final Fantasy (llamado ‘Mundo A’ en Dissidia). Para fanáticos y veteranos puede resultar llamativo ver lugares como el castillo de Cornelia o el puerto de Pravoka recreados en HD. Personajes como el rey, la princesa Sarah o un imponente Garland, jefe final de Final Fantasy. Ahora bien, es únicamente un componente visual, sin mucha sustancia temática.

Controlamos a tres amnésicos «guerreros de la luz» –Jack, Ash y Jed– que llegan a Cornelia en posesión de cristales oscuros. La profecía dice que cuatro guerreros con cristales elementales son los elegidos para vencer la oscuridad, y esta terna poco tiene de ello. Para ganar el favor del rey de Cornelia, son enviados a misiones varias y así tener acceso al Santuario del Caos. No encuentran al susodicho Caos para lamento de Jack, pero sí una cuarta aliada, Neon.

Fantasía oscura nu metal

De cualquier forma, Stranger of Paradise se basa en Final Fantasy pero no podría sentirse más «extraño» como parte de la serie, aún siendo ‘spin-off’. La vestimenta de los protagonistas rápidamente es corregida con la personalización de equipo, atuendos, armas y clases. Desde el arte conceptual se puede apreciar la preferencia por una suerte de ‘fantasía oscura’ que permea el juego. No del todo sinónima de Final Fantasy.

Los enemigos comunes siguen este mismo patrón y los jefes toman referencia directa de la propiedad de Square Enix. También hay casuales como Tonberry, Cactuar o Bombs, por mencionar algunos conocidos. Así como Dissidia Final Fantasy se basa en aquel primer reino e introduce el alterno ‘Mundo B’, Stranger of Paradise hace lo mismo bajo sus propios términos.

No existe un modelo de exploración libre y en su lugar recibimos misiones repartidas por todo el mapa para enfrentar los diferentes calabozos principales. Viene siendo otro mundo alternativo en el cual se cruzan las diferentes dimensiones de los 15 juegos canónicos de Final Fantasy. Esto no equivale a un ‘crossover’, sino que cada calabozo es reformado para ajustarse a los elementos de uno de los juegos numéricos en sucesión.

«Caos»

No tendríamos problema con ello –tampoco es la primera vez que las dimensiones FF chocan– si los diálogos y los personajes no fuesen tan estoica e impulsivamente escritos. Argumentalmente tiene una explicación, pero la obsesión de Jack con Caos raya en la parodia. Con cualquier personaje que se cruza su primera interpelación es si se trata de Caos. La escritura deficiente se traslada incluso a las descripciones de misiones, no es solo cosa del personaje:

«Jack pregunta a la bestia si es Caos, pero la criatura sin mente solo responde atacando.»

«La lucha es feroz, pero Jack pronto se da cuenta que esta abominación no es lo suficientemente temible como para ser Caos. Furioso, golpea a la bestia hasta que es una irreconocible masa de sangre.»

«Para Jack, cualquier monstruo que no sea Caos es solo una pérdida de tiempo.»

Esto aderezado por trajes y un estilo de banda nu metal de principios del milenio. Una de las escenas más absurdas ubica a Jack ignorando a sus compañeros mientras pone una canción que suena a Limp Bizkit en su… ¿reproductor musical? ¿iPod? ¿Smartphone?

Travesías interdimensionales

En el ejercicio de explorar calabozos en busca de Caos, el combo de Jack debe formar un equipo de tres, por razones solo justificadas debido al multijugador online. Ya que nuestra experiencia en este apartado no resultó exitosa (lobby demorado, falta de conexión, ausencia de jugadores), la dedicación estuvo en el modo para un jugador. Entre Jack, Ash, Jed, Neon y Sophia, podemos repartir especializaciones como espadachín, duelista, pugilista, mago o lancero.

Conforme desbloqueamos clases avanzadas en los árboles de habilidades llegamos a las tradicionales de Final Fantasy, tipo guerrero, ladrón, monje, mago blanco o ‘berserker’. Finalmente, en los trabajos expertos encontramos clases como sabio, caballero oscuro, ninja, asesino o liberador. Cada una se especializa en un arma y podemos cambiar entre dos clases al mismo tiempo.

El problema de jugar solos es que dependemos de Jack y el apoyo de dos compañeros elegidos controlados por la máquina. Jack no es en definitiva un personaje que anime a jugar y sus colegas tampoco transpiran interés. Su desempeño con espadas puede ser sobresaliente y sus «caóticos» ataques finales una motivación, pero nada diferente a otro hack ‘n slash de los que Team Ninja nos tiene acostumbrados.

En nuestra cruzada enfrentamos a jefes elementales corrompidos por Caos, tal es el caso de Lich, Tiamat, Kraken y Marilith. Progresivamente adquirimos habilidades que pueden absorber los ataques enemigos para redirigirlos, anular efectos o generarlos. Como es tradición, esquivar es parte integral en la ejecución de movimientos y defensa. Se puede decir que es más Nioh que Final Fantasy, y es ahí donde esa delgada línea difumina lo que debería haber tenido personalidad única.

Podríamos rescatar su sistema de combate. No solo la personalización de clases y equipo sino el vistoso despliege de ataques contra jaurías. En contraste, el diseño de escenarios lineales, enemigos monótonos y jugabilidad que poco innova en el género, resultan empatando una historia incipiente que como Final Fantasy es más ajena de lo que habría de esperarse en una dimensión alterna.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 7/10 Nota Lo que nos gustó

- El sistema de combate logra competir, porque no se aleja mucho de - Rediseño HD de elementos clásicos en Final Fantasy.- El sistema de combate logra competir, porque no se aleja mucho de Nioh Lo que no nos gustó - Protagonista genérico y compañeros aún menos interesantes.

- Diálogos deficientes y textos descriptivos a la par.

- Su mecánica de calabozos lineales rápidamente cansa.

- A pesar de las claras referencias, no transmite el espíritu de Final Fantasy.

- Caos. En resumen Es difícil recomendar Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a los fanáticos de la serie creada por Square, incluso como precuela de un primer juego en su tiempo mucho más simple. Como hack 'n slash funciona, pero no logra aportar valor diferencial a una franquicia conocida por sus variados mundos e historias bien escritas. Los personajes se sienten como actores de una furiosa parodia. En su deseo de no tomarse en serio a sí mismo y en ocasiones sí, el juego genera una inevitable disociación con los elementos de origen y el mundo de Final Fantasy en el cual se inspira.

Reseña hecha con una copia digital de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin para PlayStation 4 brindada por Square Enix.