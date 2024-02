Stumble Guys llegará pronto a Nintendo Switch

Es normal que ahora que muchos conocen que ha sido anunciada la versión para Nintendo Switch de Stumble Guys algunos se pregunten cuándo saldrá o es la fecha de lanzamiento. Sin embargo, a pesar de que los desarrolladores dejaron un enlace para un preregistro, no informaron cuándo saldrá Stumble Guys en Nintendo Switch. No obstante, nosotros apostamos a que el lanzamiento de este juego en la híbrida de Nintendo no demorará mucho.