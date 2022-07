Stumble Guys, una copia descarada de Fall Guys, se convirtió en el juego más descargado en iOS y Android

En 2020, cuando Fall Guys: Ultimate Knockout fue lanzado y se convirtió en un éxito repentino, descubrimos varias decenas de juegos similares para dispositivos móviles que copiaban descaradamente sus ideas y hasta sus personajes. Uno de los más notables entre ellos es Stumble Guys, una ‘copia’ que persistió hasta el día de hoy y está gozando de masiva popularidad impulsada por la transformación de Fall Guys en un juego gratis.

Al momento de realizar esta nota, Stumble Guys encabeza la lista de juegos gratis más descargados tanto en la Play Store de Android como en la App Store de iOS. Recientemente superó las 100 millones de descargas y se encuentra por encima de títulos tan populares como Subwway Surfers, Free Fire y Roblox. Según MobileGamer.biz, ha recaudado más de 20 millones de dólares mediante microtransacciones.

Este título es obra de Kitka Games, un estudio finlandés que solo cuenta con esta obra en su haber. Los felicitaríamos por su éxito si Stumble Guys no fuera una simple copia de Fall Guys.

No describimos este juego como una ‘copia’ en vano. Su parecido no está solo en el nombre y las mecánicas de juego, aunque las partidas de este son solo para 32 jugadores en lugar de 60. Solo hay que dar una mirada a las pruebas que tiene para darse cuenta que son un calco de las de la obra de Mediatonic.

Estos tres ejemplos representan rondas que todos hemos jugado en Fall Guys. La última es un claro calco de la icónica prueba final ‘Hex-agonía’. Los rostros de los personajes también lucen sospechosamente familiares.

Stumble Guys está claramente llenando el hueco dejado por la falta de una versión de Fall Guys para dispositivos móviles. De hecho, es el principal resultado tanto en Play Store como en la App Store cuando se busca ese nombre. Este juego también está disponible gratis en Steam, donde está aprovechando que Fall Guys fue retirado de la tienda. Actualmente cuenta con un promedio de 25.000 jugadores simultáneos en esa plataformaq.

Si solo imitara sus sistemas de juego, no habría problema. Hasta Nintendo parece haberse inspirado en el popular título indie para su recién anunciado juego de Kirby. De momento, no parece que Epic Games haya tomado represalias contra el juego, pero no descartamos que lo haga en un futuro si sigue creciendo en popularidad. A lo mejor las diferencias entre ambos títulos son suficientemente grandes como para que no haya una infracción de propiedad intelectual.

