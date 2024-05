Bloodstained recibirá su última actualización casi 5 años después de su lanzamiento

El ‘metroidvania’ que Koji Igarashi produjo como secuela espiritual de Castlevania: Symphony of The Moon y con ayuda de una campaña de financiación en Kickstarter ha tenido una historia muy interesante. Salió en 2019 con reseñas positivas pero no excelentes y desde entonces ha ido agregando poco a poco el contenido que prometió y muchas sorpresas. Casi cinco años después de su lanzamiento, Bloodstained: Ritual of the Night por fin recibirá su última actualización 1.5 llena de novedades.

A lo largo de los años, los desarrolladores han agregado al juego nuevos personajes controlables como Zangetsu y Bloodless, un modo clásico, colaboraciones con Kingdom: Two Crowns, Blasphemous, Child of Light, Journey, nuevos modos de juego y otras sorpresas. ¿Qué más podría incluir?

Este es el contenido que tendrá la actualización final 1.5 de Bloodstained: Ritual of The Night:

Modo caos : este en un modo de reto en el que tendremos que jugar a través de cuartos al azar para derrotar enemigos y jefes. Se podrán jugar en modo cooperativo local o en línea y podremos conseguir mejoras a medida que avancemos.

: este en un modo de reto en el que tendremos que jugar a través de cuartos al azar para derrotar enemigos y jefes. Se podrán jugar en modo cooperativo local o en línea y podremos conseguir mejoras a medida que avancemos. Modo Versus : en este modo tendremos que enfrentar oleadas de demonios que atacarán a ambos jugadores para ganar almas que gastaremos para mejorar nuestras armas y equipo, pero también comprar efectos negativos para el rival. El ganador es el jugador que sobreviva más tiempo. Se puede jugar local o en línea.

: en este modo tendremos que enfrentar oleadas de demonios que atacarán a ambos jugadores para ganar almas que gastaremos para mejorar nuestras armas y equipo, pero también comprar efectos negativos para el rival. El ganador es el jugador que sobreviva más tiempo. Se puede jugar local o en línea. Nuevos trajes para Miriam: la última actualización 1.5 para Bloodstained: Ritual of The Moon incluirá un traje gratis de Shantae para Miriam y un paquete de pago con nuevas apariencias.

Todo este contenido estará disponible a partir del jueves 9 de mayo de 2024 para PC, PlayStation y Xbox y desde el jueves 16 de mayo de 2024 para Nintendo Switch. Sigan este enlace para conocer más detalles sobre su lanzamiento.

Aunque esta actualización está siendo promocionada como la última, hay un contenido extra que llegará más adelante. El Modo Clásico II será un DLC de pago con estilo retro y su propia historia. Todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Así termina finalmente la larga travesía de este curioso ‘metroidvania’. Puede que no se haya convertido en el nuevo Castlevania, pero nos trajo bastantes sorpresas.