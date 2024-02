Tekken 8: Bandai Namco agrega nuevos elementos al juego y dará información sobre TWT y DLC

La semana pasada conocimos que algunos mineros de datos encontraron escenas cinematográficas sin usar en los datos de la versión de Tekken 8 para PC. Ahora, Bandai namco ha revelado que el martes 20 de febrero llevará a cabo una «Tekken Talk». En esta charla, conducida por Katsuhiro Harada, Michael Murray y el equipo de deportes electrónicos encargado del Tekken World Tour será revelada la hoja de ruta de los lanzamientos que veremos en el primer año o temporada de Tekken 8.

¿Día, hora y dónde ver «Tekken Talk»?

Aquellos que no se quieran perder ninguno de los anuncios que el equipo liderado por el director Katsuhiro Harada, el productor Michael Murray, Kohei Ikeda y Naoya Yasuda deben sintonizar los canales de Tekken en YouTube y Twitch el 20 de febrero a las 3:00 AM hora de Colombia o 3:00 AM de México.

En este enlaec pueden seguir el «Tekken Talk» del 20 de febrero en vivo.

¿Qué anuncios podremos esperar en la primera «Tekken Talk» del 20204?

Ahora que sabemos el día, la hora y dónde ver la Tekken Talk del 2024 especulemos que podrá anunciar Harada.

Desde hace un mes sabemos que Eddy Gordo será el primer personaje DLC en unirse al grupo de luchadores de Tekken 8 . Ahora, gracias información sobre los personajes en el código del juego como el país de procedencia, se ha logrado especular cuáles podrían ser los personajes que llegarán a Tekken 8. Según Shootmans, usuario que cuenta con buena credibilidad en la comunidad de Tekken, Eddy Gordo, Armor King, Roger Jr. y Xiao Meng serán los personajes que se unirán en la primera temporada de Tekken 8. Si bien es poco probable que conozcamos el nombre de los siguientes personajes DLC, sí puede que conozcamos los periodos del año en los que veremos cada uno de los adelantos de estos personajes.

Durante la transmisión conoceremos noticias sobre TWT 2024, el circuito competitivo del juego de Bandai Namco.

Por último, Bandai Namco prepara un nuevo parche para Tekken 8. Este agregará una tienda para —posiblemente— comprar objetos para el juego con dinero de verdad. Esto es muy posible, ya que la desarrolladora japonesa también ha revelado que la clasificación (ESRB) del juego ha sido actualizada.

Fuente: cuenta oficial de Tekken 8 en X, antes Twitter.