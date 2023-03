Terra Nil – Reseña

Cuando decimos que un videojuego es una “fantasía de poder” solemos imaginar que controlamos a un personaje con grandes habilidades que usa para superar a sus enemigos. Hay cientos de ejemplos de esto: desde Kratos acabando con bestias enormes sin esfuerzo hasta Nathan Drake derrotando solo a un ejército de asesinos. Pero aquí tenemos una fantasía de poder diferente. Una que nos da la capacidad de enfrentar las fuerzas que están destruyendo el mundo en la vida real. Esta es una reseña de Terra Nil, un juego de “construcción de ciudades a la inversa” desarrollado por el estudio sudafricano Free Lives y publicado por Devolver Digital.

Es muy probable que estén familiarizados con juegos de construcción de ciudades como Sim City y Cities: Skylines. Estos nos entregan un terreno agreste que debemos convertir en una urbe llena de edificaciones, vehículos e inevitable contaminación. Este juego nos pide que hagamos lo contrario, que devolvamos la belleza natural a un lugar usando las mismas mecánicas y sistemas de juego.

Los millennials y la generación z hemos crecido en un mundo que parece condenado. Sabemos que la sobrepoblación, contaminación, el calentamiento global, agotamiento de los recursos naturales y la avaricia capitalista están destruyendo la Tierra poco a poco. Vivimos frustrados por no poder hacer nada para revertir la situación. Terra Nil nos presenta una fantasía en la que podemos salvar un mundo destruido. Convertir los páramos y ruinas en que se ha convertido este planeta de nuevo en paisajes llenos de vida y color no solo es enormemente satisfactorio. Nos da una pequeña esperanza, una visión de que no todo está perdido.

La tecnología que nos muestran en el juego son fantásticas creaciones de ciencia ficción con un toque ‘solarpunk’. Tenemos bellos diagramas de cómo funciona cada uno de los edificios que, aunque no explican mucho, da gusto ver y le da más fuerza a la idea de que “esto es posible”. No hay mucha narrativa, pero hay un elemento especial que le da toda la fuerza a la historia… pero todavía no es momento de hablar de eso.

A nivel de jugabilidad, podemos describirlo como un título de “construcción de ciudades” y estrategia bastante sencillo, pero con alma de juego de puzles. Comenzamos con un número limitado de recursos que debemos usar sabiamente para construir fuentes de energía, limpiadores de toxinas, irrigadores y todo lo necesario para que la naturaleza surja de nuevo. Cuando esta empiece a aparecer, podemos ganar nuevos recursos, pero siempre tendremos que mantener un ojo puesto sobre ellos para no excedernos en su gasto.

Cada nivel de Terra Nil tiene tres fases. Lo que ya describimos es la primera fase. En la segunda tenemos que ayudar al surgimiento de diferentes biomas, para lo cual tenemos que lograr ciertas metas de humedad y temperatura. En la tercera fase debemos reintroducir fauna y realizar la actividad especial que diferencia mecánicamente a este juego: el reciclaje.

Cuando convertimos un páramo en un ecosistema autosostenible, no nos quedamos a vivir en él. Lo que debemos hacer es empacar e irnos. Cada edificio construido debe ser reciclado. Para eso debemos construir un sistema de estaciones de monorriel que nos permita transportar los desechos y eliminar nuestro rastro. Esta fase, más que las anteriores, se siente como un juego de puzle. Si pusimos edificios en lugares remotos del escenario tendremos que planear muy bien las rutas. Es posible quedarnos sin recursos para llevarnos todo, forzándonos a repetir el nivel.

Aquí entran en juego los tres niveles de dificultad. Estos son definidos por la cantidad de recursos iniciales que tenemos, la presencia de tutoriales y la capacidad de reciclar edificios en medio de la partida si nos quedamos sin recursos. También hay un ‘Modo Zen’ en que se eliminan los costos, permitiéndonos crear nuestro ecosistema a gusto y sin restricciones.

Terra Nil ha sido presentado como un juego relajante. Cumple a la perfección este objetivo en los niveles más bajos de dificultad y en el ‘Modo Zen’, que prácticamente lo convierte en un juego de paisajismo. Además, la tranquila banda sonora crea un ambiente muy relajado y no hay presiones de tiempo. También podemos retarnos a nosotros mismos con el nivel de dificultad más alto y los niveles poscréditos. Estos son mucho más difíciles que los cuatro niveles principales del juego.

Pero debemos tener en cuenta que Terra Nil no es un juego largo ni pretende presentarnos grandes retos. Podemos llegar a los créditos en alrededor de cinco horas y completarlo al 100% no alcanza a duplicar ese tiempo. Aunque es verdad que los mapas se generan al azar, no hay grandes diferencias en lo que debemos hacer en un mismo nivel cuando entramos a él por segunda vez.

Debido a su corta duración, el juego no da espacio para que sus mecánicas maduren. Tras nuestra experiencia principal con el sistema de reciclaje, podemos creer que el juego quiere que planeemos nuestra operación con este en cuenta. Pero cada nivel ofrece variaciones que nos toman por sorpresa y no permiten planear nada con anticipación a menos que juguemos el mismo nivel de nuevo. Lo mismo ocurre con el sistema de atraer fauna. Este requiere que ciertos tipos de biomas estén en cercanía, pero no hay forma de conocer los requerimientos de cada animal en nuestra primera partida y la única forma de conseguirlos todos es modificando el mapa que teníamos casi terminado. Esto introduce complicaciones innecesarias.

Las variaciones en el sistema de reciclaje, variedad de biomas e introducción sorpresa de nuevas mecánicas —como la radiación y el medidor de estabilidad geográfica introducidas en el último nivel— ayudan a agregar algo de variedad a la partida, pero no solucionan los problemas más graves del juego. Con cada acción que tomamos, las opciones que tenemos para cada nivel se vuelven más y más restringidas. Debido a esto no queda espacio para algo de expresión creativa en la forma en que creamos el ecosistema (a menos que juguemos en ‘Modo Zen’) y finalmente solo hay muy pocas formas en que podemos “resolver un nivel” cumpliendo todos los objetivos. Es por eso que dijimos que tiene alma de juego de ‘puzles’.

Algo que también apreciamos mucho es que los desarrolladores del juego también están expresando su filosofía ecológica con acciones, no solo con ideas. Free Lives y Devolver Digital donarán el 8% de las ganancias por las ventas del juego en Steam al Fondo para la vida salvaje en peligro de extinción (Endangered Wildlife Fund). Aplaudimos fuertemente ese compromiso.

En lugar de un reto o una larga aventura, lo que Terra Nil nos ofrece es esperanza en el futuro. Igual que Horizon Zero Dawn y su filosofía de sanar el mundo, nos da fe en un destino hermoso para el planeta, incluso aunque nosotros no estemos en él.

Terra Nil 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Una fantasía de poder que nos dice que podemos salvar el planeta.

- Relajante banda sonora.

- Los diseños 'solarpunk' de los edificios.

- El 'modo zen'.

- La mecánica de reciclaje. Lo que no nos gustó - Su corta duración no permite que sus mecánicas evolucionen.

- La imposibilidad de planear una estrategia para cada mapa.

- Lo mucho que nos limita el juego si queremos cumplir todos los objetivos secundarios.

En resumen Amamos la idea de un “constructor de ciudades a la inversa” que nos permita deshacer el daño que la contaminación, el cambio climático y la misma humanidad le han hecho a la Tierra, pero deben tener claro qué clase de juego es Terra Nil antes de sumergirse en él. Esta no es una experiencia larga con mecánicas que evolucionan mucho a lo largo del desarrollo. Aunque podemos encontrar un buen reto en el nivel de dificultad alto y los niveles poscréditos, sigue siendo un juego muy corto. No soltaremos el ratón y el teclado convertidos en maestros estratégicos de la restauración ecológica, pero dejará en nosotros una semilla con la idea de que el planeta puede ser salvado.

Reseña hecha con una copia digital de Terra Nil para PC (Steam) brindada por Devolver Digital.