The Cosmic Wheel Sisterhood – Reseña

No creo en el tarot, pero convivo con una persona que sí. Viéndola leer las cartas a lo largo de los años descubrí que la supuesta adivinación es solo una parte de la cartomancia. Son muchos quienes lo ven como un ejercicio de reflexión, meditación e incluso terapia. Tal vez sea esta predisposición hacia este lado tan positivo de la lectura de cartas lo que me hizo amar The Cosmic Wheel Sisterhood y en esta reseña trataré de explicar todas las emociones que despertó en mí.

Tras dedicar tanto tiempo a títulos de disparos, combate y competencia, las horas que pasé con este título del estudio español Deconstructeam fueron realmente refrescantes. Son un recuerdo de todas las posibilidades interactivas que ofrece el medio de los videojuegos y que muchas veces son ignoradas en favor de mecánicas y sistemas populares.

Fortuna ha cumplido dos siglos de su condena de 1000 años en exilio, pero no puede soportarlo más. Ha decidido romper una de las más importantes leyes de las brujas e invocar a un behemot para que le ayude a recuperar su libertad. Bajo la guía del demonio Ábramas, comienza a crear una nueva baraja de adivinación más poderosa que cualquier tarot. Con ella definirá no solo su destino, sino el de su aquelarre y tal vez el del mismo cosmos.

Bajo esta dramática y épica introducción tenemos una bella novela visual sobre el destino, la amistad y la vida en comunidad. Las mecánicas son muy sencillas. Lo que más hacemos es hablar con los personajes que vienen a visitar a Fortuna en su pequeño asteroide. Diferentes acciones nos dan energía mágica que podemos usar para crear nuestras propias cartas. La Esfera y el Arcano que usemos en ellas definirán su significado y luego sacaremos una de ellas al azar durante las lecturas para descubrir el pasado y futuro.

El editor de cartas de The Cosmic Wheel Sisterhood es bastante divertido y si no fuera por las restricciones de energía mágica, hubiera pasado muchas horas más diseñándolas. Esto es, principalmente, un divertido ejercicio creativo. Pero también podemos dedicar tiempo a planear qué cartas hacer en base a sus características para formar un mazo que nos permita la mayor variedad de lecturas posibles.

Cuando sacamos una carta para alguna de las brujas visitantes tenemos que asignarla a alguna de las preguntas que nos hizo. Luego tenemos que elegir una posible lectura entre las opciones que nos dan y que están basadas en las características de la carta. Nuestras decisiones afectarán la trama de diversas formas. Algunas simplemente tendrán efecto en algunas conversaciones, pero otras pueden cambiar el rumbo de la historia y el destino de los personajes. A causa de todo esto, el juego desemboca en varios finales.

Durante mis primeras horas con este juego quedé absolutamente enamorado de sus personajes y su mundo. Más bien de su universo. Aunque las protagonistas son brujas de cientos o miles de años de edad, sentí empatía fácilmente por sus deseos y sus miedos. La mitología que se esconde en las conversaciones del juego y descripciones de las cartas es muy intrigante. Me hizo querer saber más sobre los misteriosos lugares del cosmos y seres imposibles que describen pero no muestran porque no podemos abandonar el pequeño asteroide en que vive Fortuna. Leería con mucho gusto toda una saga de novelas sobre ello.

La historia está llena de revelaciones interesantes que me atrapaban cada vez más. Si decidimos indagar en las experiencias de Fortuna durante su exilio descubriremos dolorosas historias de aislamiento claramente inspiradas por lo que todos vivimos durante la pandemia de COVID-19. Por un momento llegué a considerar que este juego podía ser un 10/10 para mi… pero entonces se volvió “demasiado político”. No me refiero a que es “político” en sentido de que tenga elementos progresistas, pues este es un juego que desde el primer minuto deja claro su apoyo a todos sus personajes de todas las identidades, orientaciones sexuales y razas, lo que me parece genial.

Digo que The Cosmic Wheel Sisterhood es literalmente político porque al menos un tercio del juego es completamente dedicado a una trama sobre la política en el aquelarre. Esto no es algo malo. De hecho me parece que los sistemas de alianzas, propaganda y manipulación están muy bien implementados. Pero personalmente hubiera preferido que el juego siguiera el rumbo que llevaba antes de eso.

Como en muchos otros juegos en los que nuestras elecciones deciden el rumbo de la historia, algunas decisiones resultan irrelevantes y nos llevan siempre por las mismas rutas. Otras no cambian realmente nada. Esto es aceptable. Pero también descubrí que el juego a veces hace referencia a decisiones que no tomé. Cuando se acerca el final parecía “confundido” respecto al rumbo en que yo estaba llevando la historia. Esto, por supuesto, depende de las elecciones que cada jugador tome y es posible que ustedes no encuentren ningún problema.

Lo que sí me pareció grave es que no había forma de “retroceder” los diálogos. Es demasiado fácil dar un clic de más y perderse párrafos completos e importante que no podemos volver a leer a menos que carguemos una partida anterior. El nombre del interlocutor no resalta demasiado, así que a veces los diálogos se vuelven algo confusos. Tuve que interrumpir constantemente el flujo de lectura para mirar quién está hablando en cada momento. Estos son problemas menores que deberían poderse resolver mediante parches. De hecho, es posible que ya lo hayan hecho cuando lean esta reseña de The Cosmic Wheel Sisterhood.

Algo que también me resultó decepcionante es que solo haya una opción romántica para Fortuna en todo el juego. Entiendo que Deconstructeam es un equipo pequeño y que trabajar durante la pandemia no fue fácil, pero el potencial de esta obra de arte es tan grande que sí resulta triste no poder tener más de ella.

Este es un título corto que se puede pasar entre 6 y 8 horas. Es bastante rejugable y la misma trama nos anima a comenzar de nuevo para hacer cartas diferentes y elegir otras opciones. Aún así, me hubiera gustado ver más contenido. Más brujas a las cuales leerles las cartas y más formas de obtener energía mágica. Podemos “perder tiempo” dentro del juego aprendiendo más sobre su “lore” o leyendo historias cortas —unas mejores que otras— pero creo que el juego daba para mucho más sin abandonar su esencia.

Terminando esta reseña queda claro que no considero que The Cosmic Wheel Sisterhood sea un 10/10 como pensé en un momento, pero de todos modos ya está en mi lista de juegos favoritos del año. Sigo enamorado de Fortuna y de su emotiva historia de proporciones cósmicas. Quiero pasar más tiempo a su lado en este bizarro universo y por eso estoy jugando de nuevo.

The Cosmic Wheel Sisterhood 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - El épico trasfondo de este universo.

- Bellas y relajantes melodías.

- Lo variadas que pueden ser las lecturas de tarot.

- Los diseños de cartas y personajes. Lo que no nos gustó - La trama perdió algo de encanto para mi cuando se vuelve solo sobre política.

- En ocasiones el juego se confunde las decisiones que tomamos.

- Solo hay un personaje 'romanceable'.

- No se aprovecha al máximo Las mecánicas de creación y lectura de cartas. En resumen Si la idea de una "novela visual sobre lecturas de tarot" no les llama la atención, habrá poco que yo pueda decirles para convencerlos de darle una oportunidad, pero si el concepto les es atractivo no se pueden perder esta historia de brujas cósmicas y control sobre el destino. Creo que Deconstructeam todavía debe pulir un poco el juego para evitar confusiones con las decisiones, permitir releer diálogos y facilitar su lectura, pero nada de eso impidió que se convirtiera en uno de mis juegos favoritos en lo que va del año. No puedo dejar de pensar en Fortuna, Ábramas y quiero estar más tiempo con ellos.

Reseña hecha con una copia digital de The Cosmic Wheel Sisterhood para Steam brindada por Devolver Digital. Este juego también está disponible para Nintendo Switch.