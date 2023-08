The Crew: Motorfest – Primeras impresiones

The Crew, la franquicia de juegos de conducción —desarrollada por el estudio interno de Ubisoft Ivory Tower— que debutó en el 2014 está por recibir su tercera entrega. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en un periodo de prueba cerrado de The Crew: Motorfest, en el cual pudimos probar algunas de las novedades que Ubisoft y Ivory Tower tienen para los fanáticos de la conducción.

Antes de iniciar con nuestras primeras impresiones, les recordamos que The Crew: Motorfest llegará el jueves 14 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series S|X. Es precisamente, esta la versión del juego que hemos podido probar y desde ya les adelantamos que el rendimiento en la «blanquita» de Microsoft nos ha dejado muy satisfechos.

The Crew: Motorfest da una innegable sensación de ‘Déjà vu‘

Manejar por el mapa de la isla de Oahu en The Crew: Mortorfest no nos tomará más de media hora. Esto sin distraernos en otras actividades.

Durante la prueba a la que tuvimos acceso para escribir nuestras primeras impresiones de The Crew: Motorfest tuvimos la oportunidad de probar varias de las Playlist. Estas constan de pruebas y carreras con una temática especifica, muy similares —como otros aspectos del juego de Ivory Tower— a las historia de Forza Horizon. Apenas elegimos una nueva lista, nuestros objetivos aparecen en el mapa. Adicionalmente, por ejemplo, las carreras de la Playlist «Made in Japan» nos llevarán a escenarios nocturnos llenos de luces de neon y nos podrán al volante de míticos carros como el GT-R34 o el Mazda RX 7 que conduce Keisuke Takahashi de Initial D.

Las recompensas ganadas por cada victoria nos ayudarán a aumentar nuestra colección en el garaje.

En estas Playlist, las cuales hay para todos los gustos, también tendremos la oportunidad de enfrentarnos a pruebas que pongan al limite nuestra habilidad al volante o nuestras técnicas para derrapar. Cabe resaltar, que cada vez que iniciamos una prueba con un auto los personajes de soporte nos contarán datos y curiosidades sobre los vehículos que estaremos controlando.

The Crew: Mortorfest tendrá un total de 17 Playlist desde el día de su lanzamiento.

En The Crew: Mortorfest hay algo para cada tipo de fanático

Gracias a las Playlist, las cuales al ser completadas en su totalidad nos permiten acceder a los «escenarios principales», en The Crew: Mortorfest hay contenido para cada uno de los fanáticos y entusiastas de la historia de los automóviles y los deportes a motor. Ya que, algunas listas no solo están limitadas a marcas o a escenarios clásicos entre los amantes de esta cultura. En The Crew: Mortorfest también existen listas dedicadas a la evolución de un solo modelo como 911 de Porsche.

Así que es agradable ver, que a pesar de haberse alejado del gigantesco mapa de los Estados Unidos, Ivory Tower ha creado un contenido solido y un mapa lleno de actividades en tan solo el espacio de una de las islas mas exóticas del continente americano.

En cuánto a la conducción, en el tiempo que usamos para estas primeras impresiones de The Crew: Mortorfest nuestra experiencia paso de caótica a satisfactoria. Ya que, nos costó un poco cambiar de un vehículo a otro. Esto debido a sus marcados estilos de conducción. En los autos viejos, la sensación de manejo es pesada, pero en los carros más nuevos es fácil perder el control por lo sensibles que son los mandos.

Una primera experiencia satisfactoria en el Hawai de The Crew: Mortorfest

Si bien, en nuestras primeras impresiones en el Hawai de The Crew: Mortorfest nos llevamos un buen sabor de boca. Cabe resaltar, que solo pudimos probar tres de las 15 Playlist que Ivory Tower tendrá listas en el lanzamiento del juego. Adicionalmente, el rendimiento en Xbox Series S no ha tenido caídas de fotogramas y el juego en línea nunca presento fallos durante el corto periodo de prueba. Sin embargo, hay que esperar a la versión final del juego para conocer que otras sorpresas tiene Ubisoft para los fanáticos de los autos y los deportes a motor.

The Crew: Mortorfest llegará el 14 de septiembre a consolas Xbox, PlayStation y PC.

Primeras impresiones de The Crew: Motorfest hecha con una invitación a la beta cerrada brindada por Ubisoft.