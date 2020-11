The Dark Pictures: Little Hope – Reseña

Aunque su punto de giro sorprendió a más de uno, Man of Medan —el primer episodio de The Dark Pictures Anthology— gozó de varias falencias que lo hicieron un decepcionante heredero del querido Until Dawn. Por fortuna, los oídos de Supermassive Games no fueron sordos a la retroalimentación de los jugadores. Pete Samuels —CEO del estudio y director de The Dark Pictures Anthology— reconoció estos errores y aseguró que Little Hope sería un paso en la dirección correcta.

Por fortuna, Supermassive Games cumplió la promesa.

El segundo episodio de The Dark Pictures Anthology no solo pule casi todas las características que debutaron en Man of Medan, sino que añade una gran historia de horror psicológico que invita a los jugadores a meditar sobre sus demonios internos.

En varios aspectos, Little Hope es muy parecido a Man of Medan. Los jugadores toman control de un grupo de personajes y deben interactuar con los escenarios para hacer que la trama avance. Al igual que su predecesor, Little Hope peca por un elenco de personajes que no son carismáticos ni agradables. Sin embargo, esta caracterización tiene una relevancia narrativa en la trama del segundo episodio de The Dark Pictures Anthology. Al fin y al cabo, los pecados de los protagonistas son la razón por la que son atormentados por sus demonios en el pueblo de Little Hope.

Otro aspecto que da relevancia a la caracterización de personajes es cómo la conducta de estos cambia con respecto a las decisiones tomadas. Dependiendo de los tratos desbloqueados —estos pueden ir desde el “sarcasmo” hasta la “cobardía”—, los protagonistas tomarán diferentes cursos de acción cuando sean controlados por la CPU. En esto también influye la relación de los personajes entre sí, que puede mejorar o empeorar dependiendo de ciertas decisiones. Si bien cabe señalar que este sistema también está presente en Man of Medan, tiene una aplicación mucho más explícita en el segundo episodio de The Dark Pictures Anthology. Esto se debe a que los tratos de los personajes son los que dictan su supervivencia al final de la historia.

Por supuesto, los tratos de los personajes y las relaciones entre estos no son el único factor que determina su supervivencia. Al igual que en Man of Medan, los jugadores pueden encontrar documentos y premoniciones que pueden ayudarles a tomar las mejores decisiones. No menos importante, deben mantenerse atentos a los QTE (Quick Time Events). Mientras que algunos no son tan importantes, hay otros que pueden llevar a la muerte de los personajes si no se hacen correctamente.

Si bien hay jugadores que no disfrutan de los QTE y lo importantes que son en los títulos de Supermassive, Little Hope los utiliza a su favor para crear algunas escenas muy intensas entre varios personajes. Esto se debe a que el título hace que el jugador cambie de perspectiva en medio de la acción. Esto no solo hace que estas escenas gocen de un ritmo frenético, sino que obligan a que el jugador esté siempre atento.

En lo que respecta a jugabilidad, vale la pena señalar las mejoras que ha recibido la interfaz en comparación con la de Man of Medan. Además de que el juego avisa cada cambio generado por una decisión, ahora los jugadores pueden discernir qué interacciones provocarán una transición de escena. Esto se ve representado en los objetos que tengan unas flechas. Abajo podrán apreciar cómo luce dentro del juego.

Hablemos un momento del modo cooperativo en línea: uno de los aspectos más interesantes, pero decepciones de Man of Medan, y cómo es mejorado en Little Hope. Al igual que en el primer capítulo de The Dark Pictures Anthology, dos jugadores pueden tomar control de un personaje en un mismo escenario e interactuar en tiempo real. Cada uno experimentará una perspectiva diferente, pero paralela a la de su compañero. No menos importante, podrán afectar al contrario con sus acciones. Sin embargo, cabe señalar que esto no es tan preponderante como en Man of Medan. Esto nos lleva a hablar de la versión del curador, una de las características que más criticamos del primer juego de The Dark Pictures Anthology.

Como en Man of Medan, la versión del curador es un bono que podía desbloquearse anticipadamente al reservar Little Hope. El problema es que esta ya está presente en la versión estándar del título. Esto se debe a que ambos jugadores se intercalan entre la versión cinematográfica y la del curador al jugar en el modo cooperativo en línea. Irónicamente, la versión del curador es el eslabón más débil de Little Hope. A diferencia de la de Man of Medan, que ofrecía una perspectiva completamente única de la «versión cinematográfica» de la trama, esta no resulta más interesante.

Sin embargo, vale la pena señalar que el modo cooperativo en línea de Little Hope es más estable. No está libre de casos de ‘framerate’ oscilante y ‘bugs’ visuales, pero resulta una experiencia más disfrutable que la de Man of Medan. Por supuesto, en el caso de no tener alguien con quien jugar en línea, Little Hope aún tiene el modo Noche de película. Este permite que hasta cinco jugadores se reúnan y jueguen localmente tomando el rol de un personaje específico y pasándose en control.

Todas las mejoras mencionadas contribuyen a que Little Hope sea una «secuela» superior al juego original. No obstante, como se señaló al principio de la reseña, la gran fortaleza del segundo episodio de The Dark Pictures Anthology es su historia. Ya que su efectividad depende en buena medida de su punto de giro, evitaremos dar ‘spoilers’ en este análisis. Si quieren saber más, solo sigan este enlace.

Esta es una historia que debe apreciarse a nivel metafórico. Aunque la inspiración de obras como La profecía (1976) y Puerta al infierno (1987) dota al juego de una atmósfera más sobrenatural que la de Man of Medan, Little Hope es un relato sobre el trauma, la culpa y el perdón. Por este motivo, recomendamos que jueguen el segundo episodio de The Dark Pictures Anthology sin ‘spoilers’. De esa forma, podrán disfrutar más este escalofriante viaje. No lo olviden: el pasado no puede cambiarse.

The Dark Pictures: Little Hope 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Una gran historia de horror psicológico.

- Interfaz mejorada.

- El modo cooperativo en línea funciona mejor.

Lo que no nos gustó - La versión del curador no ofrece nada novedoso ni interesante.

En resumen Little Hope es un paso en la dirección correcta para The Dark Pictures Anthlogy. Aunque las fallas persistentes de la antología evitan que sea un gran clásico del género de las aventuras gráficas y el horror, los esfuerzos de Supermassive Games deben aplaudirse. El estudio no solo entregó una "secuela" técnicamente superior en todos los aspectos, sino una historia memorable que va más allá de ‘jumpscares’ baratos para ofrecer un final que resulta mucho más perturbador por sus realistas implicaciones. Cruzamos los dedos para que Supermassive pueda continuar su buena racha con el próximo capítulo de la antología: House of Ashes.

Reseña hecha con una copia digital de The Dark Pictures: Little Hope para PS4 brindada por Bandai Namco Entertainment Latinoamérica.