The Day Before: la historia completa del fracaso del juego más deseado de Steam

Esta es una triste historia de un juego muy prometedor, promesas rotas, problemas económicos y constantes controversias. Uno de los lanzamientos más esperados del año era el juego MMO de terror y supervivencia The Day Before, pero tras unos pocos días desapareció de Steam tras un sonado fracaso y les vamos a contar qué pasó.

El juego más deseado de Steam

En enero de 2021, el estudio Fntastic —desarrolladores de títulos como The Wild Eight y Propnight— anunciaron un nuevo juego de mundo abierto y supervivencia multijugador, con elementos PvP y PvE en un mundo lleno de zombis. De inmediato llamó la atención por su impresionante calidad gráfica y concepto.

A continuación pueden ver el tráiler cortesía de IGN. Usualmente usaríamos el video del canal oficial del estudio en YouTube, pero este eliminó todos sus videos.

Los juegos de supervivencia son muy populares entre los jugadores en PC y las expectativas por este nuevo título crecieron rápidamente, especialmente cuando sus creadores comenzaron a describirlo como un MMO (título multijugador masivo en línea). Eso causó que The Day Before se convirtiera en el juego más agregado a listas de deseados en la historia de Steam.

Inicialmente dijeron que saldría en junio de 2022, pero semanas antes del lanzamiento, Fntastic anunció que migraría el juego del motor Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5. Para esto aplazaron la fecha de lanzamiento a marzo de 2023…

… Y los problemas comenzaron.

Las controversias de The Day Before

En enero de 2023, la página de The Day Before desapareció misteriosamente de Steam. Resulta que otra empresa lanzó una app no relacionada con el mismo nombre y demandó su retiro tanto de la plataforma de Valve como de los videos de YouTube. El asunto se resolvió rápidamente, pero en el comunicado oficial sobre esto, Fntastic anunció que tendría que aplazar el lanzamiento del juego a noviembre de 2023.

Los jugadores que esperaban ansiosamente el juego comenzaron a preocuparse. Algunos de ellos comenzaron a decir en redes sociales y foros que no tenía sentido que una demanda por la marca registrada no tenía por qué afectar el lanzamiento del juego por tantos meses. Fntastic se defendió contradiciéndose a sí mismos y alegando que en realidad el aplazamiento había sido decidido antes de la demanda.

En agosto, la prensa australiana descubrió que Fntastic y su distribuidora Mytona habían registrado un nombre completamente diferente: Dayworld. Todo parecía indicar que este sería el nuevo nombre del juego, pero cuando finalmente regresó a Steam, lo hizo con el nombre de siempre. El problema es que lo hizo solo para anunciar un nuevo aplazamiento. En lugar de noviembre, The Day Before saldría en Steam el 7 de diciembre de 2023 y lo haría en el programa de acceso anticipado o ‘early access’. Es decir, no sería un juego completo.

El terrible lanzamiento

Los millones de jugadores que tenían a The Day Before en sus listas de deseados estaban preocupados por el hecho de que fuera un lanzamiento en acceso anticipado, pero muchos decidieron darle una oportunidad de todos modos. En su semana de lanzamiento, se convirtió en el décimo juego más vendido en Steam.

Pero a pesar de esto, no fue un lanzamiento feliz. Los jugadores descubrieron con horror que no era el MMO que les habían prometido, sino un juego de extracción al estilo Escape from Tarkov. Los zombis no eran un elemento importante del juego, estaba plagado de ‘bugs’ y carecía de mecánicas tan básicas como un ataque cuerpo a cuerpo.

Por si fuera poco, revivieron noticias poco reportadas sobre abuso laboral y trabajo no pagado a colaboradores en su desarrollo.

Pero, a pesar de todo, The Day Before no era más que un juego de acceso anticipado. Eso significaba que el estudio Fntastic iba a seguir trabajando en él y que eventualmente podría mejorar y cumplir las promesas que hizo. ¿Cierto?

Pues no.

El cierre de Fntastic

El domingo 11 de diciembre —solo cuatro días después del lanzamiento del juego— el estudio Fntastic anunció que The Day Before fue un fracaso financiero, que no tenían dinero para continuar desarrollándolo y que usarían el dinero que habían ganado hasta ese momento sería usado para pagar sus deudas. A partir de ese momento, el estudio sería cerrado.

De inmediato se desató el caos. Muchos jugadores acusaron al estudio de «huir con el dinero» e intentaron obtener reembolso por la compra del juego. ¿Cómo podía The Day Before ser un fracaso si era uno de los juegos más vendidos en Steam?

Pocas horas después, el distribuidor Mytona se pronunció con su propio comunicado. Dijeron que estaban trabajando con Steam para reembolsar a cualquier persona que hubiera comprado The Day Before y que quisiera su dinero de vuelta. También dijeron que estaban en contacto con Fntastic sobre el futuro del juego.

Poco después de la publicación de ese comunicado, The Day Before fue retirado de la venta en Steam. Aunque la página sigue activa y se pueden ver las más de 20.000 reseñas mayormente negativas que han dejado los usuarios, el juego no se puede comprar.

Aquí termina esta historia por ahora. Aunque muchos están acusando a Fntastic de ser estafadores, la verdad es que solo parecen ser un estudio con un proyecto muy ambicioso que se les salió de las manos. No tuvieron el coraje para echarse para atrás cuando se dieron cuenta que no iban a poder cumplir las promesas que hicieron o las circunstancias financieras no se los permitieron.