The Finals lanza su beta abierta y rompe las listas en Steam

The Finals es un juego en beta abierta que ha roto todas las expectativas de los jugadores más escépticos. Tras de sí está Embark Studios, un equipo conformado por varios ex miembros de DICE, el equipo que desarrollo los primeros Battlefield. Ahora, como un ave fénix este estudio lanzó un nuevo juego que está rompiendo las calificaciones en Steam.

Las calificaciones en Steam no siempre definen a un juego, pero en este caso, The Finals habla por sí solo. Aunque podemos jugarlo actualmente en Steam, Xbox Series X/S y PS5, este nuevo título recuerda al viejo DICE que hacía los Battlefield más populares hace varios años atrás.

¿Sobre qué trata The Finals?

Los creadores de The Finals definen al juego como un ‘shooter’ por equipos que cuenta con las mismas cualidades de escenario que Battlefield en su momento: la destrucción de escenarios. Esto en su momento fue lo que cautivó a miles de jugadores para unirse a las filas del juego de DICE. Por otro lado, The Finals es un juego más amistoso que una guerra, al morir, no dejamos un cuerpo inerte sino una figura y alrededor soltamos todas nuestras monedas.

La niebla de guerra también nos hace jugar reactivamente al no ver a nuestros enemigos.

Según los creadores de The Finals esto es, en efecto, un concurso. Todos los personajes están concursando en un juego para conseguir fama, popularidad y patrocinadores, por lo menos esto es lo que reza la descripción del juego. Sin lugar a dudas, este juego bebe de muchos de los éxitos de DICE, uno de estos Mirro’s Edge. Este juego fue muy recordado por su estética futurista y su satisfactoria jugabilidad al ser un juego de ‘parkour’, pues bien, en The Finals también vemos un ‘parkour’ muy similar.

En conclusión, quién tenga más dinero antes de que suene la alarma gana. No existen más reglas en este juego, y muchas veces podríamos sentirnos como si estuviéramos en Just Cause. No obstante, el juego opta por la personalización de nuestros personajes, no manejaremos héroes o campeones, porque nosotros somos los personajes.

Jugabilidad y puntos a mejorar

La beta abierta de The Finals, que podemos encontrar gratis en Steam, tiene una jugabilidad que por otro lado es un punto de mejora, al tratarse de un concurso, se espera que sea mucho más entretenido. Sin embargo, el ‘gunplay’ es contradictorio a la filosofía del juego, puesto que hay armas que están mucho más fuertes que otras y esto hace inviable cierto tipo de personajes como los más ligeros.

Absolutamente todo el escenario de The Finals se puede destruir.

A pesar de esto, The Finals tiene otro punto a mejorar y son los 20 segundos que tenemos que esperar para reaparecer, puesto que, al ser un juego tan frenético, esperamos que todo sea muy rápido. Sin embargo, estos segundos de reaparición matan completamente el ritmo del juego.

En conclusión, The Finals es un juego que vale la pena probar si estamos buscando un ‘shooter’ diferente y muy divertido que podemos jugar gratis en Steam, si juegan en PC les recomendamos actualizar sus drivers puesto que el juego tiene unas físicas bastante elaborados y exigirá el máximo de nuestros ‘setups’.

Vía: VG247