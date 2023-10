Ark: Survival Ascended arrasa en Steam a pesar de su mal rendimiento

Ark: Survival Ascended fue lanzado el 25 de octubre en la noche para PC y solo fue cuestión de tiempo para que arrasara en Steam. Por otro lado, después de un día de pruebas el juego no demoró en tener comentarios negativos debido a su pésimo rendimiento.

Ark: Survival Ascended es la versión con el poderoso motor Unreal Engine 5 de Studio Wildcard. Este famoso juego de supervivencia con dinosaurios ha cautivado a millones de usuarios que disfrutaron de Ark: Survival Evolved. ahora, Ark: Survival Ascended también se encuentra entre los 100 juegos más jugados de Steam.

Ark: Survival Ascended prometía ser el ‘remake’ que los fans de Ark estaban esperando hace mucho tiempo.

Gracias a la fiel comunidad de Ark, este nuevo lanzamiento no demoró en tener un ‘feedback’ muy particular. Los problemas de rendimiento de Ark: Survival Ascended han desembocado en el malestar de muchos jugadores, estos en sus reseñas, han expresado su inconformidad por los problemas de la entrega.

Por supuesto, esto se ha visto reflejado en la calificación de Ark: Survival Ascended por su rendimiento. La calificación hasta el momento es mixta con un 42% y las ‘reviews’ en su mayor son negativas, a raíz de esto, los jugadores describen todos los problemas de rendimiento con comentarios negativos. Estos incluyen bajones de FPS en configuraciones gráficas muy bajas, ‘crasheos’ repentinos y mucho ‘lag’.

Los comentarios sobre el juego son en su gran mayoría de este estilo.

Al tratarse de un ‘remake’, se esperaba que el juego solucionara todos los problemas de la entrega anterior y que no fuera solo un ‘update’ gráfico. Sin embargo, esto no sucedió. La mayoría de fans se quejan del pésimo rendimiento y hacen un llamado a que las compañías se tomen más en serio su trabajo. “Si no está listo, no saquen el juego, Steam debería prohibir a las compañías publicar este tipo de productos”, comenta un jugador de Ark enfurecido.

Ark: Survival Ascended y su rendimiento se unen a la larga lista de juegos que prometen mucho y en sus primeras semanas (incluso años) son una decepción. Con todo esto, esperamos la industria de los videojuegos tenga en cuenta los tiempos de desarrollo para entregar productos funcionales y no juegos inconclusos por el afán de cumplir un calendario.

Vía: IGN