The Game Awards llega a Fortnite y no es lo que te esperabas.

La organización de The Game Awards anunció el lanzamiento de una nueva isla en Fortnite llamada «The Game Awards Vote in Fortnite». Una experiencia diseñada no para votar por los juegos nominados per se, si no para votar por la Mejor Isla de Fortnite del año, basada en 10 islas creadas por creadores nominados seleccionados por el equipo organizador de los mismos The Game Awards.

Esta acción, según reza el press-release de la organización, no es realizada ni apoyada por Epic Games y es más bien una actividad creada de forma independiente y desarrollada en colaboración con Nighttimes y Studio 568. Dice el comunicado:

«The Game Awards Vote in Fortnite es un mundo central que permite a los jugadores teletransportarse a diez islas creadas por creadores que muestran el potencial, la creatividad y la innovación posibles en Fortnite. Después de explorar las islas nominadas, los jugadores pueden votar en el juego por su favorita»

Por su parte Geoff Keighley, creador de The Game Awards se refiere a la actividad «Desde que fui anfitrión de ‘Live From Risky Reels’ en Fortnite en 2019, he estado pensando en formas en que The Game Awards podría llevar nuestra celebración dentro de los juegos que jugamos todos los días (…) Nuestra isla en Fortnite es el primer experimento en esta dirección, y estoy particularmente emocionado de ayudar a destacar la increíble comunidad generada por usuarios en todo el mundo».

La isla ganadora hará su aparición en la Gala de los TGA que se transmitirá el jueves 7 de diciembre desde el Peacock Theater en Los Ángeles.

¿Cómo acceder a la isla de The Game Awards en Fortnite?

Es muy sencillo, solamente usando el código de isla en el juego:

0853-1358-8532.

Claro, el desarrollo del mapa personalizado no es solo para votar.Además de votar, los jugadores que ingresen al mapa podrán explorar, aventurarse y recorrer la isla para recolectar estatuillas de The Game Awards. Los jugadores que recojan todas las estatuillas recibirán un XP Boost in-game.

Según se ve en el comunicado, la votación está limitada a un voto por ID de Epic, estará activa hasta el miércoles 6 de diciembre a las 6 p.m. PT. (9 p.m. hora de Colombia). La isla ganadora se anunciará tanto en la isla como durante The Game Awards el jueves 7 de diciembre. Hay que tener claro que esta actividad no es una categoría oficial de The Game Awards.

Via: Comunicado de Prensa.