[Nota del editor] Reseña actualizada al final de la misma con información de The King of Fighters XIV: Ultimate Edition para PlayStation 4.

The King of Fighters XIII salió el 14 de julio de 2010 y —a diferencia de su competidor directo, Street Fighter IV— no destacó tanto en el escenario competitivo como lo hicieron las entradas pasadas, sobre todo las de la segunda mitad de los años noventa. Si tienes un promedio de 25 años y vives en Sudamérica, lo más probable es recuerdes que —en lo que respecta juegos de pelea— The King of Fighters era el rey en las salas arcade. Ahora, si bien sigue siendo una franquicia bastante famosa y exitosa, es un hecho que su auge pasó hace más de una década.

¿A qué se debió esta caída en popularidad? ¿Acaso los últimos títulos no capturaron la esencia de los primeros? ¿Acaso fue la pésima traducción al 3D que tuvo la saga durante los primeros años del nuevo milenio? ¿O podría ser un problema con las mecánicas de juego? No hay una respuesta definitiva y el intentar encontrarla requeriría de una investigación, pero eso será para otro día.

No obstante, ¿es posible que SNK Playmore devuelva la saga a sus días de gloria? Ciertamente no es imposible, pero no es una tarea sencilla al tener en cuenta a los competidores. Por un lado, NetherRealm nos entregó el año pasado Mortal Kombat X. Este es considerado como uno de los mejores juegos de la serie. Por otro lado, y aunque criticado por entregar un juego incompleto, Capcom revitalizó la franquicia de Street Fighter con su último título, el cual fue protagonista de EVO 2016 y ha prolongado su popularidad por medio de DLC mensuales gratuitos. Finalmente, Killer Instinct se ha convertido en uno de los incentivos para conseguir un Xbox One.

La respuesta de SNK a los juegos mencionados es The King of Fighters XIV. Aunque al principio fue recibido con algo de escepticismo debido a su primer tráiler, revelado durante el Tokyo Game Show 2015, Atlus ha hecho un buen trabajo promocionando el juego por medio de la publicación semanal de un tráiler. Comencemos analizando la jugabilidad, específicamente aquello que han añadido o modificado.

En pocas palabras, The King of Fighters XIV es el juego de la serie que exige el uso más prudente de la barra de energía para realizar combos. Esto se debe a tres mecánicas: Modo Max, Cancelación Avanzada y Cancelación Clímax.

Esta es la pantalla de selección de personajes de The King of Fighters XIV.

La primera consiste en sacrificar una barra de energía para potenciar las habilidades y movimientos del personaje en control por un tiempo limitado. No obstante, también puedes conectar de forma más sencilla ataques normales con movimientos EX al estar en Modo Max. Posteriormente, estos pueden conectarse con movimientos ‘súperespeciales’ para causar grandes cantidades daño. Por supuesto, se requiere de las barras correspondientes para ejecutar estas habilidades.

Por otro lado, tal como indican sus nombres, las últimas dos mecánicas implican el cancelar un movimiento en medio de su animación para conectarlo con otro más poderoso. Por ejemplo, puedes conectar un movimiento especial con uno súperespecial y este puede entrelazarse con un movimiento de desesperación Clímax.

Ahora, ya que aclaramos que la gran mayoría de los combos en The King of Fighters XIV se realizan por medio de la conexión de diferentes movimientos —lo cual implica la sabia administración de la barra de energía—, se pueden identificar dos formas generalizadas de jugar que responden a las siguientes preguntas:

¿Prefieres ejecutar técnicas normales y golpes precisos para acumular más energía y así poder realizar combos más dañinos en el caso de que te encuentres en una situación complicada? Dado que la barra de poder no tiende a llenarse muy rápido durante el combate, estas combinaciones suelen utilizarse al final de la pelea para realizar daño masivo. Por ejemplo, si conectas un movimiento súperespecial con un movimiento súperespecial clímax, quitarás al oponente un estimado del 50% de su vida. No obstante, esto requiere el uso de las cinco barras.

Hablemos brevemente de algunas de las cosas que regresan de entradas pasadas de la franquicia. En cuestión de mecánicas, hay que resaltar el retorno de la evasión de emergencia. Presente desde The King of Fighters ’96, esta permite esquivar cualquier ataque durante gran parte de la animación. Sin embargo, al final de esta quedarás indefenso y completamente a merced de tu oponente.

El modo en línea de KOF XIV, a pesar de su inestable ‘netcode’, tiene detalles como el «entrenamiento en línea» que valen la pena ver mejorados en los próximos juegos de la franquicia.

Por supuesto, ¿qué sería un The King of Fighters sin combates por equipos? Para aquellos que no conozcan de esta característica, puedes escoger a tres personajes y el orden de estos a la hora de luchar. En el caso de que tu personaje gane, pasará a la siguiente ronda y recuperará algo de vida. Si no lo hace, sus barras de poder pasarán al siguiente luchador. Afortunadamente, hay un amplio elenco de 50 personajes para que construyas tu equipo de ensueño.

Aunque la gran cantidad de peleadores es innegablemente uno de sus atractivos, algunos de estos terminan siendo similares entre sí en cuestión de mecánicas. Por supuesto, esto puede ser algo bueno o algo malo dependiendo del jugador. Al fin y al cabo, aunque pueda que haya un personaje similar a otro, este puede convertirse en una experiencia más cómoda por alguna que otra pequeña característica.

Ya que terminamos de desglosar el sistema de pelea, hablemos de los modos de juego.

En comparación a KOF XIII, las pruebas de KOF XIV no suponen un reto para el jugador experimentado.

Si eres un novato en The King of Fighters, hay un tutorial que te explicará todas las mecánicas que se han mencionado en esta reseña. Ahora, si tienes experiencia con la franquicia, puedes ir directamente al modo entrenamiento para practicar tus combos o luchar contra un compañero o la CPU en el modo versus. Ya depende de ti si quieres hacerlo en combates grupales o individuales.

Ahora, si lo que deseas es que se ponga a prueba tu motricidad, el último título de SNK Playmore te ofrece el modo misión. Este está compuesto por múltiples pruebas. Entre estas habrá un par de submodalidades que exigen sobrevivir a una serie de enfrentamientos con una sola barra de vida, pero cada uno con diferentes condiciones. Adicionalmente, hay una sección de combos para cada personaje. Estos van desde lo simple hasta lo avanzado.

Obviamente, el énfasis se encuentra en el clásico modo competitivo. Sin embargo, The King of Fighters XIV cumple también con una campaña. El modo historia consiste en una serie de diez peleas, entre las cuales se desarrolla el argumento. No obstante, habrá interacciones entre determinados personajes antes de las peleas.

Aunque puede jugarse con cualquier trío de personajes, se recomienda hacerlo con los equipos predeterminados para sacar sus escenas únicas y respectivos finales. Otro incentivo para jugar este modo son las imágenes que hacen referencia a todos los títulos de la franquicia. Cada vez que ganes una batalla en el modo historia, recibirás una ilustración al azar.

Si bien la historia en sí no es la gran cosa, como en la mayoría de los juegos de la saga, esta cumple su cometido. Permite familiarizarnos con las personalidades que conforman el equipo y ofrece una simple explicación detrás de sus motivos. Aunque hubiera sido interesante ver a SNK Playmore tratar de adaptar el modelo del modo historia de los últimos Mortal Kombat, The King of Fighters XIV demuestra que la fórmula clásica —una escalera de combates con un contexto de por medio y un final único dependiendo de los personajes escogidos— sigue ofreciendo la satisfacción necesaria para que esta modalidad sea atractiva.

KOF XIV a The King of Fighters XIV: Ultimate Edition

El primer contenido DLC adhirió a la plantilla de personajes seleccionables a Whip, Rock Howard, Vanessa y Ryuji Yamazaki.

El 23 de agosto del 2016 salió a la venta KOF XIV y desde ese momento, los fanáticos del juego de pelea de SNK no estaban contentos con los gráficos y el ‘netcode’ del juego. La respuesta de la desarrolladora japonesa fue un primer parche, que mejoró el aspecto gráfico de The King of Fighters XIV. Este parche, conocido como «ver 1.10», llegó el 11 de enero del 2017.

Durante ese año, el juego comenzó a elevar su popularidad en la escena competitiva de muchos países del mundo. Esta creciente popularidad explotó cuando, el 5 de abril del 2017, la compañía de Osaka lanzó el parche «ver 2.00». Esta actualización adhirió cuatro personajes a la plantilla de personajes, pero también agregó un nuevo parche de balance y dos escenarios de batalla.

City Circuit, el escenario de Mónaco es una recreación de una de las locaciones de KOF 97. Transcontinental Railroad está basado en el escenario de Terry en Fatal Fury 2.

Un año después, el 12 de abril del 2018, SNK lanzó la actualización «ver 3.00». Esta actualización agregó al juego a Blue Mary, Oswald, Heidern y Najd. Esta última es un personaje original de KOF XIV y su debut estuvo acompañado de un escenario llamado Riyadh basado en Arabia Saudita, su país natal. La última gran actualización de KOF XIV, conocida como «ver 3.10», mejoró el balance general del juego. Todos los personajes del título recibieron cambios, lo cual revivió el interés de los fanáticos del juego.

Hyper Drive 2020 fue uno de los últimos torneos de KOF XIV, el cual sirve como testigo del estado máximo de maduración que logró SNK con el sistema de combate del juego.

Todo esto nos lleva al inesperado anuncio de SNK del lanzamiento de The King of Fighters XIV: Ultimate Edition. Esta versión definitiva no llega acompañada de un nuevo parche de balanceo para el juego. KOF XIV: UE contiene el título base, todo el contenido descargable (personajes, escenarios y trajes) y 10 temas para PlayStation 4. Esto, acompañado del bajo costo del juego, es un gran incentivo a la hora de decidirse por el título de pelea de SNK.

Por supuesto, si quedan con ganas de conocer más de los personajes, pueden consultar la página oficial de The King of Fighters XIV aquí. Cabe aclarar que está en inglés.

The King of Fighters XIV 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - 58 personajes seleccionables.

- Sistema de combate sencillo para los nuevos en la franquicia.

- Varios modos fuera de línea. Lo que no nos gustó - La historia no está a la altura de entregas anteriores.

- El 'netcode' sigue siendo el talón de Aquiles de KOF XIV. En resumen The King of Fighters XIV es la prueba de la reconexión de SNK con sus fanáticos. Si no tuvieron la posibilidad de jugar KOF XIV en los últimos años, se encontrarán con un juego de pelea de buen contenido para un solo jugador, una amplia plantilla de personajes seleccionables y un sistema de combate que, sin ser el mejor de la franquicia, sí logra servir como introducción al complejo mundo de KOF. Desafortunamente, la desarrolladora japonesa no actualizó el ‘netcode’ de The King of Fighters XIV como sí lo ha hecho con otros títulos. Ahora solo resta aprovechar el lanzamiento de The King of Fighters XIV: Ultimate Edition para calentar y esperar la llegada de The King of Fighters XV

Reseña hecha con una copia digital de The King of Fighters XIV para PlayStation 4 brindada por Atlus y una copia digital de The King of Fighters XIV: Ultimate Edition para PlayStation 4 brindada por SNK.