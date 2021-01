The King of Fighters XV es sin lugar a dudas el juego de peleas más esperado en Latinoamérica. Esto debido a la gran cantidad de fanáticos que tienen los juegos de SNK en nuestra región. Sin embargo, el recibimiento de la anterior entrega de la franquicia insignia de SNK —la cual acabo de recibir una versión definitiva para PlayStation 4— tuvo una recepción mixta en la fanaticada. Teniendo en cuenta el buen camino que la desarrolladora de Osaka ha mostrado con Samurai Shodown, es normal que la expectativa del público aumente.

Ahora que hemos conocido el primer tráiler oficial de The King of Fighters XV es momento de plantear varias preguntas como: ¿cuándo es la fecha de lanzamiento de KOF XV? ¿Cuántos personajes tendrá KOF XV? y ¿qué mecánicas nuevas tendrá la jugabilidad de The King of Fighters XV?

Las respuestas las encontrarán en esté articulo esencial, el cual contiene todo lo que sabemos de The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Qué es The King of Fighters (KOF)?

The King of Fighters —o KOF— es una franquicia de juegos de pelea que reúne personajes de diferentes propiedades intelectuales de la desarrollada japonesa SNK. The King of Fighters’94 —el primer juego de la franquicia— no fue el primer título que uso el nombre del torneo de artes marciales, ya que en Fatal Fury —o Garou Densetsu en Japón— el torneo «The King of Fighters» forma parte de la historia central, sin estar conectado al universo de KOF. Lo mismo aplica para las demás franquicias de SNK presentes en los juegos de KOF.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de KOF XV?

SNK reveló en los primeros días de enero el primer tráiler de The King of Fighters XV. En este adelanto, los fanáticos del juego de pelea insignia de SNK pudieron observar por primera vez cómo lucirá KOF XV. Adicionalmente, el director creativo de KOF XV, Eisuke Ogura, y Yasuyuki Oda —productor de esta entrega— comunicaron que la segunda semana de enero llegaría otro adelanto del juego. Así que por el momento estamos a la espera de este nuevo tráiler de KOF XV, ya que puede que en este se revele la fecha del lanzamiento de The King of Fighters XV o por lo menos el trimestre del 2021 donde podría salir al mercado el juego.

¿Qué tráileres de The King of Fighters XV hay?

Usualmente los juegos de pelea tienen una gran cantidad de videos, ya que suelen dedicar estos a presentar cada uno de los jugadores o mecánicas que tendrá el titulo. Así que iremos recopilando cada uno de los vídeos de KOF XV.

Adelanto de expectativa

Primer tráiler oficial

En la transmisión especial de SNK también se reveló que The King of Fighters XV tendría un ‘anime’ promocional.

¿Cuántos personajes tendrá KOF XV?

The King of Fighters es una franquicia que siempre se ha caracterizado por tener un nutrido numero de personajes jugables. Así que teniendo en cuenta lo anterior y el hecho que KOF XIV fue lanzado con 50 personajes, lo más normal es que la lista oficial de personajes que tendrá The King of Fighters XV tenga una cantidad considerable de personajes. Hasta el momento, SNK ha revelado seis personajes de KOF XV. Estos son Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Leona Heidern, Mai Shiranui y Shun’ei. Este último es el protagonista de The King of Figthers XIV.

También te puede interesar: KOF 2002 Unlimited Match: Nameless y la misteriosa desaparición de K9999

Tráiler de presentación de Shun’ei en KOF XV

En el anterior torneo, Shun’ei hizo equipo con Tung Fu Rue y Meitenkun. ¿Repetirá equipo Shun’ei en KOF XV.?

Shun’ei, el protagonista del actual arco argumental de The King of Fighters es el primer personaje de KOF XV en ser presentado por SNK.

¿Quién es Shun’ei?

Shun’ei es el portador de un misterioso poder. En su infancia, Shun’ei fue abandonado por sus padres. El encargado de criarlo y entrenarlo fue Tung Fu Rue, el maestro de Terry Bogart y Geease Howard. Gracias al entrenamiento con su maestro, el joven Shun’ei ha logrado controlar sus poderes. Sin embargo, luego de los acontecimientos de KOF XIV, Shun’ei al entrar en contacto con Verse ha vuelto a descontrolarse. La continuación de la historia de Shun’ei continuará en KOF XV

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

¿Cómo es la historia de The King of Fighters XV?

Hasta el momento no se sabe mucho sobre la historia de KOF XV, pero gracias al final de la entrega anterior se pueden hacer algunas suposiciones. Pero antes debemos recordar que Shun’ei es el actual protagonista, así como K’ y Ash lo fueron en los pasados arcos argumentales. Con lo anterior en mente podemos pensar que el argumento de The King of Fighters XV volverá a girar entorno a los poderes de Shun’ei y cómo la derrota de Verse, en el anterior torneo KOF, regresó a la vida a algunos de los villanos y posiblemente algunos aliados. Esperamos que SNK revele más detalles sobre la historia de KOF XV durante la semana del 15 de enero.

¿The King of Fighters XV tendrá un ‘anime’?

Kyo, Iori y Chizuru sellan nuevamente a Orochi en el final del equipo Yagami de KOF XIV.

SNK reveló, junto al tráiler de The King of Fighters XV, que Masami Obari es el director de un nuevo proyecto animado basado en KOF XV. Este será un ‘anime’ promocional para el lanzamiento de The King of Fighters XV. Los detalles de la historia de este corto no han sido revelados. Sin embargo, la historia del ‘anime’ promocional de KOF XV podría servir de puente entre los hechos de KOF XIV y esta nueva entrega.

¿Qué mecánicas de combate tendrá KOF XV?

Por el momento, la desarrolladora japonesa no ha compartido datos sobre cómo será la mecánica de combate de KOF XV. No obstante, algunas supuestas filtraciones listaban varios elementos interesantes que tendría la mecánica de combate de KOF XV. Así que solo resta estar pendiente durante la semana del 15 de enero, ya que SNK seguramente liberará más información sobre la mecánica de combate de KOF XV.

¿En qué plataforma saldrá The King of Fighters XV (KOF XV)?

Hasta el momento, The King of Fighters XV es un juego que saldrá de manera exclusiva para PlayStation 4. Pero teniendo en cuenta el lanzamiento de KOF XIV en Steam, no seria descabellado suponer que el título llegará en algún momento a la plataforma de Valve.