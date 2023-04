The Library of Babel – Reseña

El videojuego The Library of Babel, basado en el cuento corto homónimo de escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges, es una aventura creada por Tanuki Game Studio y distribuida por Neon Doctrine. En este juego nos sumergiremos en un mundo, 20.000 años después de la extinción de la raza humana, el cual es gobernado por diferentes modelos de robots avanzados que cuentan con libre albedrio y personalidad. Así que en nuestra reseña de The Library of Babel nos adentraremos en una Babilonia en dos dimensiones completamente dibujada a mano y conoceremos si el juego de Tanuki Game Studio vale la pena o no.

«la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el

incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo

confunden como una divinidad que delira» Extracto de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges.

El conocimiento abre la puerta al caos

En The Library of Babel controlaremos a Ludovik, un robot enviado a investigar un misterioso asesinato en Babilonia. La aldea en la que reside la Matriarca, con la cual nos debemos presentar entra en estado de emergencia tan pronto arribamos a ella. Una vez nos presentamos y se nos asigna oficialmente la misión iremos descubriendo que el asesinato, por el cual fuimos convocados, está conectado con el hallazgo de una misteriosa biblioteca llena de conocimiento y un culto extremista liderado por el coronel Kabor.

Este es el asesinato que dio inicio a la aventura de Ludovik.

Ludovik es lo que llaman un buscador y para hacerle honor a su profesión, muchos de los personajes que nos encontraremos en las distintas locaciones de The Library of Babel nos encomendarán diferentes tareas. No obstante, no todos los NPC nos darán un objetivo opcional. Ya que a veces hablar con un NPC nos ayudará a avanzar en la historia principal. Así que no tendremos de dudar ni un solo segundo en hablar con otro de los robots que nos encontraremos en Babilonia.

Afortunadamente, en The Library of Babel, Ludovik podrá comprar en el bazar un pequeño dron que por medio de sonido nos ayudará a encontrar cofres u otros objetos ocultos.

Infiltración, rompecabezas y mucho sigilo

Cualquier ataque que recibimos en The Library of Babel significará la muerte para Ludovik.

Al ser detectados y derrotados por el enemigo apareceremos de nuevo en uno de los puntos de guardado o de viaje rápido más cercano. No obstante, morir no es gratis en The Library of Babel. Ya que reaparecer en uno de estos sitios nos costará una cierta cantidad de cristales, los cuales son necesarios para comprar objetos en el bazar. Algunos de estos nos permitirán cumplir con algunas de las misiones secundarias.

Mientras vamos resolviendo el misterio del asesinato, Ludovik tendrá que explorar diferentes escenarios. En estos deberá pasar sin ser detectado por los miembros del culto Kaborista. Para lograr esto, los jugadores podrán esconderse detrás de algunos de los elementos del mapa. En otras secciones tendremos que pasar por plataformas donde tendremos de ir de un lado a otro —a veces transportando objetos para poder trepar a lugares altos— esquivando enemigos, drones y recolectando tesoros y objetos clave para continuar avanzando con la historia. Además, Ludovik podrá usar a su favor para escapar de la muerte el entorno y hasta podrá disfrazarse de sus enemigos entre otras opciones que nos ha preparado Tanuki Games Studio.

The Library of Babel es una aventura interesante y calmada

Hasta una simple radio puede tener un gran peso en un mundo a punto de tener una explosión de conocimiento.

El movimiento de Ludovik es tan sencillo como el de los plataformeros Prince of Persia o The Eternal Castle [REMASTERED]. Sin embargo, la resolución de acertijos —algunos de estos con una dificultad un poco amplia— y el manejo de inventario con la posibilidad de combinar objetos para cumplir con los objetivos hacen que The Library of Babel se aleje del género de plataformas. Así que el ritmo del juego depende de lo rápido que seamos para ir descifrando el misterio. Afortunadamente, en el mundo de The Library of Babel encontraremos mucha información que nos ayudará a entender el inicio del conflicto y pistas para lograr cumplir nuestros objetivos. Eso sí leer con detenimiento y más de una vez es fundamental para no quedarnos atascados en un sitio.

Podemos llegar a tener una gran cantidad de objetivos activos, los cuales podemos consultar en el archivo.

A nivel gráfico, hay que destacar que los personajes y los escenarios cuentan con un gran diseño. Este como dijimos al inicio de nuestra reseña de The Library of Babel es hecho a mano. Así que esto combinado con la iluminación nos da como resultado una experiencia muy inmersiva. Sin embargo, la musica y el sonido del ambiente no cuentan con el mismo nivel. No obstante, esto no impide que se pueda disfrutar del juego.

The Library of Babel 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Historia con un buen ritmo y giros interesantes.

- Gran presentación y diseños de personajes.

- Violencia, pero con robots. Lo que no nos gustó - Las secciones de plataformas son fáciles en comparación a los acertijos.

- La música y el sonido de ambiente no logra estar al nivel de los gráficos.

- Algunas personas pueden sentirse abrumadas con la cantidad de misiones secundarias. En resumen The Library of Babel

Reseña hecha con una copia digital de The Library of Babel para Steam provista por Neon Doctrine.

The Library of Babel también está disponible para Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.