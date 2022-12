The Rumble Fish 2 – Reseña

La desarrolladora Dimps fue fundada en el año 2000, por exempleados de Capcom y SNK. Entre estos se encuentra Takashi Nishiyama, cocreador de las franquicias Street Fighter (Capcom) y The King of Fighters (SNK). En el 2004 Dimps, conocida hoy en día por trabajar en Street Fighter IV, colaborar con Capcom en SFV y por sus participaciones en múltiples juegos de la franquicia Sonic The Hedgehog y Dragon Ball, lanzó The Rumble Fish para la placa arcade de Sammy conocida como Atomiswave.

The Rumble Fish contó con una adaptación para PlayStation 2 que tenía personajes exclusivos y expandía la historia vista en el título original para arcade.

En el 2005, Dimps estrenó The Rumble Fish 2 en las salas de arcade. En el 2012, The Rumble Fish 2 regresó a los arcades del país del sol naciente por medio del sistema de Taito para arcades conocido como NESiCAxLive. Ahora, 10 años después, 3goo ha lanzado por primera vez un juego de la franquicia The Rumble Fish (2) fuera de japón. Así que es momento de conocer, en nuestra reseña o análisis de The Rumble Fish 2 sí el juego de Dimps es capaz de sobrevivir al paso del tiempo.

El regreso de uno de los juegos perdidos del género

La historia de The Rumble Fish 2 se ambienta en un futuro, sin determinar del siglo XXI, donde un desastre natural destruye un país llevándose 158.000 vidas en un instante. Luego de este terrible suceso, una corporación llamada Probe-Nexus mueve su base principal de operaciones a una parte del area destruida. Esto ayuda que la zona rapidamente se recupere creando una ciudad llamada Zone Prime. Sin embargo, en bajo mundo de Zone Prime, la corporación Probe-Nexus organiza un torneo de artes marciales conocido como F.F.S (Fight for Survival).

Este torneo atrae a diversas personas de Zone Prime y las luchas se desarrollan en diferentes zonas marginadas de la ciudad. Los hechos de The Rumble Fish 2 toman lugar nueve meses antes del inicio del sexto torneo F.F.S, cuando el presidente de Probe-Nexus se retira sin razón aparente. Como resultado de esta decisión se crea un pánico económico. Probe-Nexus, debido al caos que se generó por la ausencia de su presidente, decide anunciar el sexto torneo F.F.S para distraer al público.

Un juego de pelea con una animación bastante particular

La versión para Steam y consolas de actual y pasada generación de The Rumble Fish 2 esta ajustada para la resolución estándar de nuestros días (16:9) sin afectar el desempeño y las mecánicas del juego. Cabe resaltar que la técnica de animación usada en The Rumble Fish 2 es conocida como Smooth Model Animation (SMA). Esta técnica permite que las extremidades de los ‘sprites’ se animen de forma independiente —similar a lo visto en juegos como Pokémon Black/White—. El resultado es un truco óptico que hace que los personajes a simple vista se muevan de manera más fluida.

The Rumble Fish 2 es un digno representante de su época

Cada pantalla de carga ayuda a entender las mecánicas de The Rumble Fish 2. Los menus son simples y el contenido adicional de The Rumble Fish 2 se limita a artes conceptuales, el vídeo de la versión de PlayStation 2 y cad uno de los finales de los personajes.

The Rumble Fish 2 es un juego que a simple vista puede engañar al jugador, ya que su sistema de combos puede parecer simple para un jugador casual. No obstante, nosotros al pasar un tiempo con The Rumble Fish 2 antes de escribir esta reseña o análisis hemos podido evidenciar la complejidad que ha hecho que este juego perdido en el tiempo aún tenga comunidades activas en algunos países de occidente —con versiones no oficiales—.

Elementos, barras y gestión de recursos de alto nivel

Durante el tiempo, en el cual probamos The Rumble Fish 2 para hacer esta reseña o análisis quedamos gratamente sorprendidos por el sistema de combate del título de Dimps. Este hace uso de una barra de ataque y una de defensa. Lo interesante es que cada una de las mecánicas que propone Dimps en The Rumble Fish 2 requiere gastar uno o dos puntos de las barras que llenamos atacando o defendiendo. Esto hace que el manejo de recursos en el combate requiera de una alta concentración para poder tomar las decisiones correctas.

¿Cómo se hacen combos en The Rumble Fish 2?

En The Rumble Fish 2 tenemos cuatro botones de ataque, uno para esquivar y diferentes combinaciones de botones para activar mecánicas específicas. Lo importante cuando se está iniciando en The Rumble Fish 2 es tener en cuenta como se ejecuta un Rush Combo. El Rush Combo es el corazón del ataque en The Rumble Fish 2 y se ejecuta presionando los botones de ataques normales. En The Rumble Fish 2 importa sí el primer golpe que conectamos se hace con el momentum de una carrera o en estado neutral. Ya que de esto depende que se pueda elegir una ruta más larga para un combo. Adicionalmente, el ‘dash’ es una herramienta esencial en The Rumble Fish 2 para hacer ‘whiff punish’ a los oponentes.

Combos y rutas

Estas son las rutas posibles para hacer un Rush Combo. Sin embargo, Mito en la postura «Tsumi» no puede ejecutar los Rush Combo y Bazoo y Orville tienen rutas de combos específicas en The Rumble Fish 2.

Una vez conozcamos las rutas para nuestro combo BnB es hora de agregar más «picante» a los castigos. Esto se hace haciendo uso de las mecánicas ofensivas de The Rumble Fish 2, las cuales se pueden ejecutar haciendo combinaciones de dos botones de ataque.

¿Qué significa BnB combo? ‘El termino BnB (Bread and Butter) se refiere a un combo o rutas de combo sencillas para iniciar el plan de juego en una pelea o para hacer un castigo seguro y optimizado. ¿Qué es whiff punish? Este es un término usado en la FGC (comunidad de juegos de pelea) para los castigos que se hacen a un movimiento que el oponente no logra conectar o hace al aire y por su lenta recuperación es posible atacar.

Mecanicas ofensivas de The Rumble Fish 2:

Advanced Attack (SP + SK): el Advance Attack permite cancelar cualquier movimiento normal, sin importar si el ataque es bloqueado, no logra conectar (whiff) o conecta solo o en un Rush Combo. Luego de continuar un combo después de un AA la barra de ataque se llenará más lento. El Advance Attack consume una barra de ataque.

el Advance Attack permite cancelar cualquier movimiento normal, sin importar si el ataque es bloqueado, no logra conectar (whiff) o conecta solo o en un Rush Combo. Luego de continuar un combo después de un AA la barra de ataque se llenará más lento. Jolt Attack (LP + Lk): es un ataque que no se puede bloquear, que se ejecuta tanto en el aire como en el suelo, el cual afecta al oponente de diferentes maneras para iniciar un combo. El Jolt Attack no se puede usar durante un Rush Combo y si el oponente está en estado ‘blockstun’ solo podrá contrarrestarlo con un Impact Break. El Jolt Attack consume una barra de ataque.

es un ataque que no se puede bloquear, que se ejecuta tanto en el aire como en el suelo, el cual afecta al oponente de diferentes maneras para iniciar un combo. El Jolt Attack no se puede usar durante un Rush Combo y si el oponente está en estado ‘blockstun’ solo podrá contrarrestarlo con un Impact Break. Boost Dive (LP + SK o SP + LK): es una mecánica tanto ofensiva como defensiva, la cual al ser activada brinda al personaje de una invencibilidad al inicio y desbloquea movimientos que no están disponibles normalmente. Esta habilidad tiene un tiempo limitado, no permite ganar barra de ataque o defensa y si se ejecuta un Ofensive Art o Critical Art el personaje regresará a su estado normal. El Boost Dive consume una barra de ataque y una de defensa.

Los daños que reciben los personajes se ven reflejados al final de los combates.

Mecanicas defensivas de The Rumble Fish 2

En The Rumble Fish 2 existen varias mecanicas que nos permitiran defendernos mientras nos cubrimos o incluso en medio de un combo del oponente. El Recovery es una de estas mecanicas defensivas, la cual se puede usar de tres formas diferentes.

Si nuestro personaje no está en estado ‘hit stun’ nos podremos recuperar con cualquier botón de ataque.

Si estamos en el aire podremos interrumpir los combos de nuestro enemigo oprimiendo el botón D (esquivar) en cualquier dirección. Esta recuperación consume una barra de defensa y puede ser castigada si somos predecibles.

Al caer, luego de un ataque enemigo, podremos recuperarnos oprimiendo D más la palanca o ‘stick a la derecha o a la izquierda. Esta recuperación, al igual que en KOF u otros juegos que poseen una similar, puede ser castigada mientras el personaje se recupera de su animación.

Impact o los «parrys» de The Rumble Fish 2

El Impact Break y el Impact Blow son dos mecanicas defensivas interesantes. La primera cuesta una barra de defensa, se ejecuta mientras se bloquea un ataque y se oprime el botón D. Sí se hace al tiempo que el ataque nos impacta reduce nuestro ‘blockstun’ y nos permite salir de la presión con facilidad. Por otro lado, el Impact Blow se lo podemos ejecutar mientras atacamos con ciertos movimientos para evitar que nuestro oponente use algún tipo de mecánica defensiva.

El sistema de combate de The Rumble Fish 2 a simple vista puede ser complejo. Sin embargo, durante el tiempo que jugamos The Rumble Fish 2 para hacer nuestra reseña o análisis nos dimos cuenta que es fácil acostumbrase a usar las herramientas. Adicionalmente, las pocas partidas que conseguimos —ya que el juego aún no estaba disponible en el mercado— han corrido de manera fluida. Esto gracias a un ‘netcode’ ‘rollback’ bien implementado por 3goo. Desafortunadamente, las partidas contra oponentes aleatorios no tienen ‘rematch’ y al perder o ganar el juego regresa a la pantalla principal. Es como vivir lo peor de la sala de arcade en casa.

The Rumble Fish 2 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - El sistema de combate es divertido y aún se siente fresco.

- Estabilidad en el juego en línea.

- El título se encuentra localizado al español. Lo que no nos gustó - Menús vacíos y arcaicos.

- Poco contenido adicional.

- Personajes DLC que estaban disponibles en la versión de Atomiswave.

En resumen The Rumble Fish 2 es un juego que se ha ganado su estado de título de juego de pelea de culto a pulso. Ya que cuenta con un sistema de combate divertido, original y muy desafiante. Esto debido a la cantidad de opciones que se tienen a la mano y lo rápidas que se deben tomar las decisiones. Sumado a esto, el relanzamiento de 3goo ha agregado 'rollback' con muy buenos resultados. Desafortunadamente, el juego carece de opciones de calidad de vida al usuario, tutoriales y a pesar de lo estable que es el 'netcode' la experiencia en línea no está a la altura de los estándares actuales.

Reseña hecha con una copia digital de The Rumble Fish 2 para Steam provista por 3goo.