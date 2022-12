Conoce cuáles son los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en el 2023

Durante la Comic Con Experience 2022 (CCXP 2022), que se celebra en la ciudad de São Paulo en Brasil, Crunchyroll anunció en su panel los estrenos de ‘anime’ que llegarán a su catálogo en el 2023. Algunos de estos estrenos de ‘anime’, que Crunchyroll agregará a lo largo del 2023, son secuelas o nuevas temporadas y otros serán totalmente inéditos para los suscriptores del servicio de ‘anime’ bajo demanda.

Lista de estrenos de ‘anime’ de Crunchyroll principalmente en enero y abril del 2023

Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary- (continuación 12 casas)

Crunchyroll si bien anunció que la continuación del ‘anime’ CGI de Saint Seiya hará parte de los estrenos del 2023, no especificó cuándo será su estreno.

Casi al tiempo que Crunchyroll anunció que la parte dos o la tercera temporada del ‘anime’ en CGI Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary- sería uno de los estrenos de ‘anime’ que tendrá la plataforma en el 2023, fue revelado un tráiler de la película ‘live action’. Esta nueva tanda de episodios de Saint Seiya: Knights of the Zodiac -Battle for Sanctuary- adaptará el climax del arco de las doce casas y Crunchyroll en su panel de estrenos de ‘anime’ para el 2023 ha compartido la siguiente sinopsis.

«¡El tiempo se acaba! Solo quedan cinco horas antes de que la flecha asesina de dioses alojada en el pecho de Atenea mate a la diosa. El poderoso Gran Maestro (Papa o Patriarca) es el único que puede salvarle la vida, pero incluso para llegar a los aposentos del Gran Maestro, Seiya de Pegaso y sus compañeros, los Caballeros de Bronce deben ascender al Santuario y atravesar las Doce Casas. Cada templo es custodiado por un Caballero Dorado y no todos completarán el viaje y llegarán a la cima del Santuario, donde les espera una sorpresa impactante».

La primera parte del arco de las doce casas se encuentra subtitulada y doblada al español de Latinoamérica en Crunchyroll.

My Home Hero

El debut del ‘anime’ My Home Hero podría ser anunciado en enero como uno de los estrenos de Crunchyroll de abril del 2023.

My Home Hero, ‘anime’ que anunció Crunchyroll en su panal de la CCXP 2022 como uno de los estrenos del 2023, está basado en ‘manga’ de Naoki Yamakawa (I’m Standing on a Million Lives) y Masashi Asaki (Psychometrer Eiji). El estreno de este ‘anime’, a cargo del estudio Tezuka Productions, en Crunchyroll será en abril del 2023.

¿Cuál es la historia de My Home Hero?

«Durante sus 47 años de vida, Tetsuo Tosu, el protagonista de My Home Hero, nunca ha cometido un solo crimen. Pero cuando descubre que su hija Reika está siendo golpeada por su novio comienza a investigar al chico y descubre que no solo tiene vínculos con la yakuza, sino que también tiene antecedentes por sospecha de feminicidio en su expediente. Decidido a proteger a su familia, Tetsuo hace lo impensable y mata al hombre. Esto lo sumerge de cabeza en el inframundo de la marginalidad y pone en riesgo su pacífica vida burguesa».

The Fire Hunter

El ‘anime’ original The Fire Hunter promete ser uno de los estrenos más importantes de enero de 2023 en Crunchyroll.

The Fire Hunter, otro de los estrenos de ‘anime’ que tendrá Crunchyroll en el 2023, cuenta con la partición de Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Patlabor) como guionista y Kenji Kawai (Mobile Suit Gundam 00, Mob Psycho 100). Crunchyroll ha compartido una breve sinopsis de The Fire Hunter:

«Después de la última Gran Guerra, el mundo está cubierto por un oscuro bosque habitado por feroces demonios. Los supervivientes de la guerra, que vivían en pequeñas áreas protegidas por barreras, fueron infectados por un patógeno que hace que entren en combustión espontáneamente en presencia de fuego ordinario. El único «fuego» seguro, la única fuente de luz y calor que pueden usar, proviene de los demonios capturados en el bosque. La historia de The Fire Hunter inicia cuando los caminos de una campesina y un joven capitalino se cruzan y un nuevo destino se abre para ellos».

El ‘anime’ The Fire Hunter es uno de los estrenos que se unirá al catálogo de Crunchyroll en enero del 2023.

The Reason Why Raeliana Ended Up At the Duke’s Mansion

The Reason Why Raeliana Ended Up At the Duke’s Mansion —que estará a cargo del estudio Typhoon Graphics, está basado en una novela romántica de Milcha, la cual fue adaptada en un ‘manhwa’ por Whale.

Este ‘anime’ hará parte de los estrenos de Crunchyroll de abril del 2023 y esta es una breve sinopsis o historia de The Reason Why Raeliana Ended Up At the Duke’s Mansion compartida durante CCXP 2022.

«Cuando Rinko tiene un accidente y se despierta en otro mundo, se da cuenta exactamente dónde está. Él se encuentra en el cuerpo de Raeliana McMillan, un personaje de una novela victoriana que leyó. Pero, a pesar de vivir con todas las comodidades y privilegios que cualquiera pueda desear, sabe lo que le depara el futuro: morir a manos de su prometido para instigar la trama principal de la historia. Decidida a cambiar su destino, se acerca al duque Noah Wynknight, heredero al trono y le propone un trato. Este es fingir ser su novia durante seis meses para escapar de su cruel destino».

BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense (temporada 2)

La temporada 2 de BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense es uno de los estrenos de ‘anime’ que se unirán al catálogo de Crunchyroll en enero del 2023. La primera temporada de este ‘anime’, a cargo del estudio Silver Link, se encuentra subtitulada al español de Latinoamérica en Crunchyroll y la historia es la siguiente:

«El mejor ataque es una gran defensa y para la jugadora de VRMMO Kaede Honjo, su defensa es la mejor. Bajo su alias Maple, ella y su gremio viajan a través de NewWorld Online ganando amigos y enemigos a través de nuevas misiones llenas de batallas. Todos esos puntos de habilidad, nuevas técnicas defensivas y ningún dolor: ¡A Maple no se le puede detener!».

A Galaxy Next Door

A Galaxy Next Door es uno de los estrenos de ‘anime’ que llegará a Crunchyroll en abril del 2023.

A Galaxy Next Door está basado en ‘manga’ de Gido Amagakure (Sweetness & Lightning) y el estudio a cargo de la animación es Asahi Production.

La historia de A Galaxy Next Door sigue a Ichiro Kuga, el cual debutó como dibujante de ‘manga’ o ‘mangaka’ justo al salir de la escuela secundaria, pero con la muerte de su padre, ahora lucha por hacer malabarismos con las demandas de su trabajo y el cuidado de sus dos hermanos menores. Es entonces cuando aparece ante él Shiori Goshiki, una hermosa y talentosa asistente, perfecta en todos los sentidos. Pero Ichiro termina descubriendo la verdad sobre Shiori: ella es una princesa alienígena, y debido a una tradición de su pueblo, ¡Ahora están comprometidos!

Sorcerous Stabber Orphen -Chaos in Urbanrama (temporada 3)

La primera y segunda temporada de Sorcerous Stabber Orphen ya disponibles en Crunchyroll.

La temporada 3 de Sorcerous Stabber Orphen (Chaos in Urbanrama), a cargo del estudio Deen, es uno de los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en enero del 2023.

Esta vez la historia de Orphen sigue los acontecimientos de la batalla en el templo principal de Kimluck que termina con Azalie desaparecida. Orphen emprende un nuevo viaje para encontrar el paradero de su hermana. En el camino, Orphen y su grupo se encuentran con la misteriosa espadachina Lottecia y terminan envueltos en la situación que involucra a un asesino de la raza de los dragones, un reencuentro con un hermano mayor y los secretos sobre la verdadera identidad de Lottecia.

My Clueless First Friend

Crunchyroll podría anunciar la fecha de estreno del ‘anime’ My Clueless First Friend entre enero y abril del 2023.

My Clueless First Friend es protagonizada por la ‘seiyu’ Konomi Kohara (Chika Fujiwara en Kaguya-sama: Love Is War) como Akane Nishimura. Este ‘anime’ que será uno de los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll a lo largo del 2023 es animada por el estudio St. Signpost.

La historia de My Clueless First Friend sigue la vida de Nishimura. Ella es una chica retraída, acosada por todos sus compañeros de clase, quienes incluso dicen que ella es la Muerte en persona. Pero eso solo atrae más la atención de Takada, un nuevo estudiante. Sin saber el porqué del apodo, que por cierto le parece súper genial, Takada comienza a acercarse cada vez más a Nishimura para convertirse en su amiga.

Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army

Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army es uno de los ‘anime’ que se une a los estrenos de Crunchyroll del mes de enero del 2023. Dariel, el protagonista de Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army es interpretado por Tomokazu Sugita (Katakuri en One Piece, Yusuke Kitagawa en Persona 5 Royal y Joseph Joestar en JoJo’s Bizarre Adventure).

La historia de este Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army cuenta las aventuras de Dariel, un soldado en el ejército del Rey Demonio incapaz de usar magia. Dariel, gracias a su destreza en el manejo de la espada se convirtió en la mano derecha de los Cuatro Generales del ejército. Sin embargo, cuando los generales son despedidos, Dariel también pierde su trabajo. Devastado, llega a una aldea humana y se da cuenta de que sus habilidades también pueden usarse para el bien. Con su liderazgo y destreza, Dariel comienza a mediar en conflictos, resolver desacuerdos y ayudar a hacer de la aldea un lugar mejor.

¿Cuál de los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll durante y principalmente en enero y abril de 2023 les ha parecido más interesante? Dejen su respuesta en los comentarios.