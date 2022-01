The Seven Deadly Sins: Origin será un juego de mundo abierto basado en Nanatsu no Taizai

Netmarble, el estudio surcoreano detrás de títulos tan variados como KOF: All Star, Marvel: Future Fight y Star Wars: Force Arena, anunció un nuevo videojuego basado en uno de los ‘anime’ más populares de la actualidad. Se trata de The Seven Deadly Sins: Origin, un nuevo juego de Nanatsu no Taizai.

Según la traducción automática del comunicado oficial en coreano, The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai): Origin será un juego de mundo abierto que «ofrecerá un alto nivel de libertad a los jugadores». Describen la historia como «perteneciente al ‘multiverso’ de la saga» y servirá como continuación de Grand Cross, el anterior título basado en el ‘anime’. También tendrá un nuevo protagonista que será acompañado por personajes conocidos.

A continuación pueden ver el tráiler del anuncio, que está lleno de acción:

¿No les recuerda un poco a Genshin Impact?

El juego The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai): Origin todavía no tiene una fecha definida de lanzamiento y no podemos asegurar que llegará a occidente. Lo que sí sabemos es que llegará a PC, dispositivos móviles y consolas. ¿A cuáles consolas? Tampoco lo sabemos.

Recuerden que en Latinoamérica podemos ver la serie de ‘anime’ The Seven Deadly Sins y sus películas Prisioneros del cielo y La maldición de la luz mediante el servicio de ‘streaming’ Netflix.

Via: Gematsu

Fuente: Netmarble