La libertad en los videojuegos es una ilusión. Sus creadores lo saben, nosotros lo sabemos y ustedes lo saben. Cuando Bioshock hizo una referencia muy superficial a esto en 2007, ese juego fue alabado por “su forma inteligente de criticar el medio”. Tienen que comprender que no estábamos muy acostumbrados a las metanarrativas en ese entonces y por eso nos sorprendió.

Tuvimos que esperar hasta 2013 para que The Stanley Parable y su divertida sátira de los tropos narrativos de los videojuegos hicieran una verdadera crítica a la forma en que “somos engañados” cuando jugamos. Ahora, casi una década después, este juego regresa con cambios y novedades en una nueva versión llamada The Stanley Parable Ultra Deluxe que pretende…

…

¿Qué es lo que pretende?

Esta es la historia de un hombre llamado Stanley…

Stanley trabajaba en un gran edificio en el que él era el empleado #427. Su trabajo era simple. Se sentaba en su escritorio y presionaba botones en un teclado. Las órdenes llegaban a él mediante un monitor que le decía qué botones presionar, cuánto tiempo presionarlos y en qué orden. Eso es lo que el empleado #427 hacía cada día de cada mes de cada año. Aunque otros podrían considerarlo algo tedioso, Stanley se alegraba cada momento en el que recibía órdenes, como si hubiera sido creado exactamente para este trabajo.

Y Stanley era feliz.

Todos los que han jugado la versión original de The Stanley Parable a lo largo de estos años —o el ‘mod’ de Half-Life 2 que le dio origen— conocen esta introducción de memoria. También saben que el protagonista debe levantarse de su puesto para investigar por qué pararon las órdenes y descubre que todos sus compañeros han desaparecido. Lo saben porque un narrador con una voz relajante y elegante acento británico narra todo lo que sucede, paso a paso, una y otra vez.

Y también saben lo importante que es este momento.

El narrador dice que Stanley entró a la puerta de la izquierda, pero nada nos impide entrar a la puerta de la derecha. Desobedecer al narrador, “ir en contra de la historia”, abre una gran cantidad de posibilidades. Esto le permite al juego usar su fino sentido del humor para explorar la ilusión de la libertad en los videojuegos, la relación entre desarrollador y jugador, el objetivo de la narrativa en las obras interactivas y los elementos más absurdos de la “cultura gamer”. Podemos encontrar casi dos decenas de finales, cada uno con algo interesante o divertido qué decir.

The Stanley Parable parecía destinado a ser un clásico de culto, pero las buenas críticas de la prensa y comentarios de los jugadores lo convirtieron en todo un éxito. Cuando se anunció una “versión expandida” que también llegaría a consolas, muchos pensaron que se trataría de una simple remasterización con un par de diálogos extra, pero The Stanley Parable Ultra Deluxe es mucho más que eso.

¿Cuáles son los cambios y novedades en The Stanley Parable Ultra Deluxe?

Cuando iniciamos el juego, este nos pregunta si jugamos la versión original. Si respondemos que no, no habrán muchas diferencias con el juego de 2013 hasta que descubramos varios finales. Entonces se nos abrirá la puerta al nuevo contenido. Literalmente.

No vamos a decir cuál es ese nuevo contenido porque no queremos hacer ‘spoilers’, pero sí podemos decir que tiene en consideración todo el tiempo que ha pasado y la evolución de la industria de los videojuegos. Este no es “solamente” un ‘remake’, una remasterización ni tampoco una expansión. Es y no es una secuela. Ultra Deluxe es una evolución de la naturaleza única de The Stanley Parable para convertirlo en… algo más.

¡Que difícil es hacer una reseña de The Stanley Parable Ultra Deluxe sin hacer ‘spoilers’! Pero hay que hacerlo así. Incluso si no les gusta lo que este juego ofrece, es algo que vale la pena descubrir por sí mismos.

Si la versión original se basaba en la relación del jugador con el videojuego y sus creadores, el “nuevo contenido” se enfoca en la relación de los creadores con su propio videojuego, su éxito y lo que la industria espera de ellos. La sátira que hace de la cultura del ‘hype’ que define el ciclo de noticias de los videojuegos no es nueva, pero sí es la primera vez que la experimentamos desde el punto de vista de los creadores. Hasta la pantalla de inicio y los logros son parte de la broma/mensaje.

Estos cambios también afectan la forma en que nos relacionamos con el juego. El narrador pasa de ser un elemento “adversarial” para convertirse en una especie de aliado o compañero, alguien para quien todo esto también resulta nuevo. El actor de voz Kevan Brighting hace un trabajo fantástico y se acomoda al rol como si no lo hubiera abandonado hace años. Él sigue siendo el alma y corazón de este título.

Entre las novedades de The Stanley Parable Ultra Deluxe se cuentan al menos una decena de nuevos finales y cambios en algunos de los viejos. Se puede decir que “duplica” el contenido de la versión original, pero esto es engañoso. Hay nuevas áreas y muy vistosas que vale la pena recorrer, pero la mayor parte del tiempo en el nuevo contenido la pasamos recorriendo el mismo edificio de oficinas que tan bien conocemos.

Encontrar algunos de los nuevos finales supone hacer casi lo mismo que hicimos en el original, pero con nuevos elementos que nos impulsan a ver si pasa algo diferente.

Un balde de agua fría a las expectativas de los jugadores

Esos elementos a los que nos referimos son el principal ‘chiste’ de esta versión expandida/remasterización/‘remake’/secuela, pero es un chiste que tal vez se alarga demasiado. A diferencia de otros juegos que “ofuscan” su metanarrativa para que los jugadores tengan que analizarla y debatirla con otras personas, The Stanley Parable y los cambios de su versión Ultra Deluxe son bastante directos con lo que quieren decir.

Aunque no tardamos en entender su mensaje, se extiende tanto que llega a un punto en que podemos cansarnos de la misma idea. Es bastante posible que este “alargue” sea intencional y “parte” del mismo mensaje, pero es uno de esos casos en que se critican los mismos pecados que se cometen.

La versión que probamos de The Stanley Parable Ultra Deluxe es la de Nintendo Switch. Esta funciona bastante bien y corre a 60 fotogramas por segundo, incluso en modo portátil. Los controles análogos de los Joy-Con siguen sin ser los mejores para movernos tridimensionalmente, pero este no es un juego que exija precisión y eso nunca se vuelve un problema.

Tal vez se pierde un poco de inmersión al jugar con un control en vez de usar mouse y teclado, ya que el sonido que hacen los botones al ser presionados y la analogía del trabajo de Stanley pierden sentido. También es cierto que disfrutarán más este título si han tenido algunos años para reflexionar sobre el contenido de la versión original antes de saltar a las novedades.

Pero no importa si juegan en PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch o en un balde. Esta es una gran experiencia que todos los aficionados a los videojuegos deben probar. Les ayudará a afinar su sentido crítico sobre su ‘hobby’ favorito.

The Stanley Parable Ultra Deluxe 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Una metanarrativa inteligente sobre los videojuegos y su cultura.

- Incluye (casi) todo el contenido de la versión original.

- Excelente actuación de voz de Kevan Brighting.

- Gran variedad de nuevos finales y secretos para descubrir.

- Muy buen rendimiento en Nintendo Switch. Lo que no nos gustó - El nuevo contenido puede resultar corto.

- Recorrer los mismos pasillos en busca de nuevos finales puede cansar.

- Un 'bug' nos impidió acceder a uno de los finales en Switch. En resumen The Stanley Parable Ultra Deluxe es una obra supremamente interesante y casi imposible de definir. Es a partes iguales un 'remake', una expansión y una secuela, que lidia con nuevos temas relacionados con el mundo de los videojuegos y los explora con mucho humor. Ya no resulta tan "fresco" como hace casi una década, pero es imprescindible para los fanáticos de la versión original porque —incluso si su nuevo contenido se siente "corto"— es un complemento y evolución importante para el mundo de Stanley y el narrador.

Reseña hecha con una copia digital de The Stanley Parable Ultra Deluxe para Nintendo Switch brindada por Crows Crows Crows.