Unpacking (PS4) – Reseña

Las mudanzas pueden ser experiencias estresantes y agotadoras. La idea de tener que meter todo en cajas, moverlas y crear un desorden en el que no faltan las cosas que se pierden o dañan no es muy agradable. Es por eso que Unpacking es toda una sorpresa. Este juego convierte esa desesperante actividad en un ritual relajante, divertido y lleno de humanidad.

Este juego del estudio indie australiano Witch Beam —los mismos responsables del divertido Assault Android Cactus—, salió originalmente a la venta para PC, Nintendo Switch y plataformas Xbox en noviembre de 2021 y de inmediato se convirtió en un éxito con la crítica. Ganó premios a mejor audio y excelencia narrativa en los Game Developers Choice Awards, fue elegido como el mejor juego independiente del año en los Premios DICE y también se quedó con el premio BAFTA a la mejor narrativa. Unpacking recientemente salió a la venta para plataformas PlayStation y pudimos jugar la versión para PS4 en la que basamos esta reseña.

Somos lo que tenemos

El sistema de juego de este título es realmente sencillo. Simplemente tenemos que abrir las cajas, sacar su contenido y organizarlo en las habitaciones que tenemos disponibles. Eso es todo. Por supuesto, hay reglas. Cada objeto debe ser puesto en un lugar en el que tenga sentido. No podemos dejar la ropa tirada en el suelo o poner el laptop sobre el sanitario. Una vez todo esté desempacado y organizado, podemos continuar al siguiente escenario.

Unpacking nos enamoró de inmediato con su presentación. El arte en pixeles que define cada escenario y objeto es realmente detallado y la música que acompaña cada nivel es muy tranquila. Los efectos de sonido de las cajas y objetos cuando interactuamos con ellos son muy satisfactorios. No en vano este es descrito como un juego perfecto para relajarse.

No hay penalizaciones por poner algo en el lugar equivocado e incluso podemos activar un modo de juego en el que es válido poner las cosas donde nos dé la gana. También podemos organizar las cosas por color, tamaño o de acuerdo a cualquier parámetro que nos pongamos. Hacer esto sin afán es una experiencia bastante ‘zen’.

Aunque no hay diálogos y casi no vemos textos, Unpacking tiene una historia. Cada escenario se desarrolla en un año diferente —1997, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2018— y en cada uno aprendemos sobre la vida de la protagonista mediante sus posesiones y su nuevo hogar. Unpacking es el mejor ejemplo que podemos encontrar de narrativa ambiental en un videojuego. No estamos exagerando. La forma en que cuenta su historia es absolutamente magistral. No encontrar un objeto que tuvimos que ubicar en un escenario anterior dice más sobre esta mujer que cualquier discurso sobre su pasado.

Esta forma de narrativa también se traslada a la misma jugabilidad. Hay momentos en que un objeto puesto en su lugar obvio aparece ‘mal ubicado’, pero podemos intuir qué pasó en la historia para que sea así. La facilidad o dificultad de encontrar un puesto para todas las posesiones está ligada a la narrativa y a la situación de la protagonista en ese momento de su vida. Es un juego sorprendentemente inteligente en su forma de hacer las cosas.

Cuando terminamos el juego sentimos una familiaridad enorme con esta mujer. Sabemos cómo fue su infancia, su paso por la universidad, sus viajes al exterior, conocimos una relación que fracasó, vimos cómo descubrió de nuevo el amor y mucho más. El final puede ser bastante emotivo. Esa sensación de encontrar un lugar en el mundo es cálida y bonita.

Pero también es cierto que vivir en un apartamento moderno, graduarnos, mudarnos de nuevo al hogar de infancia, formar una familia, etc. son aspiraciones que no todos logramos alcanzar. Interpretar el juego como una experiencia nostálgica, una fantasía aspiracional o como una mirada parcializada a lo que debe ser una vida depende de cada jugador.

Complicaciones de mudanza

Aunque Unpacking es un juego fácil que se puede terminar entre cuatro y cinco horas, tiene sus pequeñas complicaciones. Hay niveles en los que realmente hay que esforzarse por hacer espacio a todas las posesiones. También podemos desbloquear pegatinas para el ‘modo foto’ cumpliendo objetivos especiales que solo son sugeridos en sus descripciones y en el listado de logros. No es un desafío complicado, pero resulta divertido y puede extender un poco más la vida de este título.

Todo en esta obra es tan bonito y agradable que por un momento nos sentimos tentados a darle una calificación realmente alta. Pero la verdad es que Unpacking para PS4 tiene algunos problemas que lo alejan de la excelencia. Ninguno es verdaderamente grave y son mejor descritos como ‘molestias’ que como defectos.

Para empezar, un problema que puede deberse a diferencias culturales. Hay objetos que simplemente no pudimos reconocer y eso puede afectarnos a la hora de decidir su puesto. Es posible que estos sean reconocibles para el público internacional, pero aquí en Colombia y tal vez en otros países no tenemos ni idea qué pueden ser y tenemos que decidir su ubicación por contexto o prueba y error.

Aunque la jugabilidad en PS4 es más que aceptable, jugar Unpacking con el control no se compara a hacerlo con el ratón en PC o usando la pantalla táctil en Nintendo Switch. Se pierde una sensación muy específica y especial del juego.

Por último, los problemas técnicos. Aunque funcionó a la perfección casi todo el tiempo, en el último nivel sufrimos pausas que podían superar un segundo de duración cuando tomábamos ciertos objetos o nos movíamos de un cuarto a otro. Aunque no fue nada grave, sí rompió el flujo de juego. También notamos largas pausas en el ciclo de la música que nos dejaron en silencio por largos ratos.

Pero ninguno de estos problemas afectó demasiado nuestra percepción de este título. Unpacking es una obra maravillosa que merece ser más conocida. Es un juego perfecto para relajarnos tras un largo día de trabajo y para descubrir una simple, pero bonita historia de una forma muy novedosa.

Unpacking (PS4) 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente arte en pixeles.

- Una narrativa novedosa.

- Jugabilidad sencilla y agradable.

- Ofrece una experiencia calmada y relajante. Lo que no nos gustó - Algunos problemas técnicos en el último nivel (PS4).

- Jugar con control no se siente tan bien como al usar un ratón o pantalla táctil. En resumen No hay duda de por qué Unpacking es considerado uno de los mejores juegos independientes de 2021. Este adorable título es una obra maestra del arte en pixeles y la narrativa ambiental. Su sistema de juego es sencillo, pero absorbente, y no faltan las sorpresas agradables a la hora de descubrir qué hay en cada caja. Es un juego perfecto para relajarse tras un día difícil y nos alegra mucho que por fin haya llegado a plataformas PlayStation. Eso sí, la experiencia de arrastrar y soltar objetos se "siente" mejor en PC y Switch.

Reseña hecha con una copia digital de Unpacking para PS4 brindada por Humble Games.