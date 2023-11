Worlds 2023: semifinales, fecha, horarios y equipos en la recta final

Las semifinales del Worlds 2023 ya están aquí, después de una larga semana de competencia solo quedan cuatro equipos vivos y solo uno de ellos será campeón mundial, tres de ellos chinos y uno de ellos coreano. Las semifinales nos dejaron varias sorpresas, algunas de ellas marcadas por el dominio absoluto de la LPL, mejor conocida como la liga china, la cuál logró eliminar a la mayoría de equipos locales.

Worlds 2023 se está jugando en su totalidad en Corea del Sur, el país asiático es la cuna de los mejores jugadores del LOL competitivo. Sin embargo, carga con la mala suerte de no poder ganar un mundial en su país desde 2014, así que, T1 carga con el deber de defender su legado y el deseo de todo un país de ganar un mundial en su propia casa.

Resumen cuartos de final Worlds 2023

Los cuartos de final marcaron la sorpresa con Gen.G, el equipo ganador de la LCK que fue eliminado con bastante contundencia por BiliBili Gaming. El equipo chino demostró por qué es el subcampeón del MSI y uno de los candidatos al título. Por otro lado, Weibo pasó con bastante facilidad sobre NRG, el equipo norteamericano no tuvo opciones de ningún tipo.

El duelo más esperado de los cuartos de final terminó siendo el más decepcionante.

Por el otro lado del ‘bracket’ JDG eliminó a un KT que por momentos parecía estar enchufado en la serie. Sin embargo, el duelo más esperado era LNG con Scout y Faker a la cabeza, lo que parecía un duelo reñido terminó siendo una aplastante victoria de T1 sobre el conjunto chino.

Horarios de seminales para Worlds 2023 en Cólombia y Latinoamérica

Llegamos al final del camino en las semifinales de Worlds 2023, solo nos quedan tres series al mejor de cinco juego y conoceremos al campeón mundial, las llaves están definidas por Weibo vs. BiliBili y T1 vs. JDG. Esta última, promete ser la serie más dura de todo el campeonato mundial teniendo en cuenta el presente de T1 y el año de JDG que para muchos es el mejor equipo del mundo. WBG vs. BLG se jugará el próximo sábado 11 de noviembre y T1 vs. JDG se jugará el próximo domingo 12 de noviembre.

WBG vs. BLG y T1 vs. JDG

México: 2:00 am

Colombia: 3:00 am

Perú: 3:00 am

Argentina: 5:00 am

Chile: 5:00 am

Ambas series se jugarán en la misma hora pero en días distintos y así estar cada vez más cerca del campeón mundial, pueden seguir toda la acción de los Worlds 2023 y sus semifinales en lolesports.com.

Fuente: lolesports latinoamérica