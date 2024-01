Xbox Developer Direct (enero 2024): todos los juegos y anuncios de la presentación

La consola de Microsoft quiere que 2024 sea su año. Para eso pusieron a trabajar a los estudios que han comprado —Oxide, Obsidian, Ninja Theory, Machine Games y más— para que desarrollen prometedores títulos nuevos. Pudimos ver los anuncios y actualizaciones sobre algunos de estos juegos, la fecha de lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade 2 y más el tráiler del juego Indiana Jones and The Great Circle en la presentación Xbox Developer Direct del 18 de enero de 2024.

Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla con subtítulos en español a continuación, cortesía del canal oficial de Xbox en YouTube. Sigan leyendo para conocer todo lo que anunciaron.

Ahora sí, veamos los juegos.

Avowed

Varios años después de su anuncio oficial, finalmente pudimos ver más de este juego de Obsidian desarrollado en el mismo universo de los juegos de Pillars of Eternity. El estudio habló sobre el sistema de combate que combina ataques cuerpo a cuerpo con armas de fuego y magia. También mostraron ejemplos de cómo progresan las misiones de acuerdo a nuestras elecciones.

Avowed no tiene una fecha de lanzamiento definida para Xbox y PC, pero sabemos que saldrá el último trimestre de 2024.

Senua’s Saga: Hellblade II

Finalmente conocemos más detalles de este largamente esperado juego. Seguirá la historia de Senua en Islandia en el siglo X. Continúa buscando a los vikingos que asaltaron su villa y está más a paz con «las voces y visiones» de las que nunca se pudo librar. Los miembros del estudio Ninja Theory hablaron sobre la tecnología detrás del juego, la música y la forma en que implementaron la psicosis de la protagonista.

Senua’s Saga: Hellblade 2 finalmente tiene fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 2024. Será exclusivo para consonlas Xbox Series X|S y PC.

Visions of Mana

Grezzo y Square Enix aprovecharon la presentación Xbox Developer Direct de enero de 2024 para anunciar que la nueva entrega de la saga Mana (Seiken Densetsu) llegará a las consolas de Microsoft. Revelaron una adorable criatura que combina un pero terrier con un pangolín y que montaremos para recorrer el mundo del juego.

Visions of Mana saldrá el tercer trimestre de 2024. No será exclusivo, pues llegaría también a otras plataformas.

Ara: History Untold

Oxide mostró su nuevo juego de estrategia 4X. Este título nos recordó mucho a los títulos de la serie Civilization. Usará un mapa llamado «mundo viviente» que se generará automáticamente y reflejará en vivo los cambios que se deben a las decisiones del jugador.

Ara: History Untold llegará a PC el último trimestre de 2024. No dijeron nada de su lanzamiento en consolas Xbox.

Indiana Jones and The Great Circle

MachineGames —responsables de los últimos juegos de Wolfenstein— finalmente mostró en la presentación Xbox Developer Direct de enero de 2024 el largamente esperando Indiana Jones and The Great Circle (El gran círculo) y su primer tráiler.

Viajaremos al Vaticano, Egipto, los Himalayas y más partes del mundo cuando Indiana Jones and The Great Circle (El gran círculo) salga a la venta para Xbox Series X|S y PC en algún momento de 2024. No dieron la fecha exacta.

Esos fueron todos los juegos y anuncios de la presentación Xbox Developer Direct de enero de 2024.