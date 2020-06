Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Reseña

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

En resumen

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition es una tercera versión de la primera entrega que no necesariamente debe ser catalogada como remasterización ni ‘remake’, simplemente la unión de dos propuestas anteriores para Wii y New 3DS con los debidos ajustes modernos. Sus personajes se adaptan brillantemente al estilo anime, pero sus mecánicas continúan intactas aunque con mejorados menús. Algunos escenarios no recibieron el memo de actualización gráfica, pero no importa, las vistas de Bionis son magníficas y conocer una nueva parte en el epílogo aporta la cuota de diversión que nunca sobra. Si esto no es suficiente, la banda sonora es tan placentera desde el comienzo de la cruzada de Shulk y compañía -con varios genios musicales detrás- que el solo dedicarse a recorrer los entornos abiertos para escucharla justifican el arte orquestado.