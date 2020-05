Xenoblade Chronicles y el gigantesco despertar de la saga

Tetsuya Takahashi es el creador de la serie de videojuegos Xeno, la cual debutó con el título Xenogears —juego que nació como una historia alternativa a la de Final Fantasy VII— para la primera consola PlayStation. El desarrollo de esta saga estaba planeada para ser una serie de seis títulos a cargo de Squaresoft. Un año después del lanzamiento de Xenogears, Tetsuya Takahashi dejó su cargo en Squaresoft y fundó Monolith Soft, estudio que seguiría a cargo de las demás entregas de la serie Xeno.

De Xenosaga a Xenoblade

Tetsuya Takahashi y Hirohide Sugiura, los fundadores de Monolith Soft, iniciaron su camino en el mundo de los videojuegos —junto a algunos miembros del equipo de desarrollo de Xenogears— con una nueva franquicia para Namco llamada Xenosaga. Esta constó de tres juegos principales para PlayStation 2, un ‘spin-off’ para celulares y un ‘remake’ de las dos primeras partes para Nintendo DS. Sin embargo, el ‘remake’ de Xenosaga I & II fue exclusivo para el público nipón.

La adaptación al ‘anime’ hecha por Toei Animation en asociación con TV Asahi contó con la bendición del equipo encargado de producir el juego.

La era Nintendo

En abril del 2007, Nintendo compró el 80% de las acciones de Monolith Soft, dejando a Bandai Namco con un 16% de los activos del estudio de desarrollo. Antes de volver a ver un título de la serie Xeno, Monolith Soft estuvo a cargo de varios proyectos para consolas de Nintendo como Soma Bringer, Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier, Disaster: Day of Crisis y Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans.

Luego, el estudio enfocaría todo sus recursos en un juego titulado Monado: Beginning of the World. A petición de Nintendo, este pasaría a llamarse Xenoblade Chronicles en honor al trabajo de Takahashi en las sagas Xenogears y Xenosaga. Así lo expreso Satoru Iwata al portal Wired en enero del 2010.

Xenoblade Chronicles

Takahashi y compañia no querían repetir algunos elementos de sus anteriores trabajos, así que para Xenoblade Chronicles optaron por un acercamiento a la jugabilidad de un MMORPG. Todo esto pensando en un público occidental, ya que estos jugadores prefieren mundos abiertos y acción en tiempo real en vez del clásico esquema de los RPG japoneses. Es así que la primera aventura de la serie Xeno en una consola de Nintendo, marcó el paso de lo que veríamos en las siguientes historias de Monolith Soft.

Este juego, original de Wii, tuvo una reedición portátil exclusiva de los sistemas New 3DS y ahora regresa en una versión remasterizada para Nintendo Switch. Dicha ‘edición definitiva’ cuenta con una expansión adicional, disponible en el menú de selección desde el comienzo del juego.

Xenoblade Chronicles X

El título que recibió Wii U no es necesariamente una secuela canónica del anterior, pero sí un sucesor espiritual. Esto debido a la continuidad en la visión jugable de Tetsuya Takahashi, que se ve mejorada y enfocada más hacia la exploración. Lo anterior se evidencia en Mira, el planeta en que se desarrolla la historia del juego, ya que es un lugar inmenso que nos llevará mucho tiempo en conocer por completo.

Las capacidades de Wii U dotan al planeta Mira de gigantes paisajes, hermosos y llenos de peligros.

Pero no solo este juego destaca por su tamaño, ya que el diseño artístico y mecánico también es para aplaudir. Adicionalmente, el juego cuenta con una gran variedad de misiones secundarias que extienden su duración de manera orgánica. De los tres juegos de esta franquicia, Xenoblade Chronicles X es la primera opción a la hora de recomendar un RPG de Monolith Soft en consolas Nintendo.

Xenoblade Chronicles 2

Dos años después, en diciembre del 2017, Nintendo Switch recibió una verdadera secuela numérica. A pesar de tener una gran historia, un mundo con personalidad y un profundo sistema de combate, esta tercera entrega general sacrifica mucha de la libertad que teníamos antes en las batallas. Eso sí, una vez el jugador se acostumbra a esto se encuentra ante uno de los mejores JRPG de la consola híbrida de Nintendo. El juego también tuvo una expansión bajo el subtítulo Torna – The Golden Country.

Este paquete de expansión llegó el 14 de septiembre del 2018.

La historia de Torna – The Golden Country, nos lleva 500 años antes del inicio de Xenoblade Chronicles 2. Adicionalmente, la expansión hace ajustes al sistema de combate e incrementa la banda sonora original.

Es indiscutible el éxito que ha tenido la sub-serie de ‘Xeno’ (Chronicles) en las diferentes consolas de Nintendo. Pero es una pena que las entregas anteriores de la serie se encuentren en el olvido, así que solo el tiempo nos dirá si algún día estos juegos regresarán.

¿Qué titulo de ‘Xeno‘ les gustaría ver en una consola de actual o nueva generación?