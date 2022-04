¿Por qué los videojuegos te pueden ayudar a aprender idiomas?

Para muchas personas el proceso de aprender un nuevo idioma, especialmente el inglés, se ha convertido en una experiencia traumática. Muchas son las razones detrás de tal «sufrimiento lingüístico»: no tener los recursos para pagar un curso, tener una educación paupérrima en el colegio, las burlas cuando se habla «demasiado bien» o «demasiado mal», la falta de interés, etc. Todos estos temas son muy complejos de resolver, pero eso no significa que haya que rendirse. Después de todo, nunca es tarde para aprender idiomas y ayudarnos con pasiones como los videojuegos, algo que nos puede ayudar con fluidez y vocabulario.

Primero vamos a repasar un poco lo que ha sido lidiar con idiomas extranjeros a la hora de jugar videojuegos. Si has estado al tanto en cómo se ha desarrollado la industria en los últimos 30 o 40 años, te darás cuenta que antes las cosas no eran tan fáciles. Había que ensayar un título en su idioma original, bien fuera en inglés o japonés. En esos momentos la gente usaba el poder de la lógica para tratar de entender los diálogos y a lo mucho ayudarse de un diccionario.

Juego de Captain Tsubasa para NES en japonés, su idioma original. En Mario & Luigi: Superstar Saga se podía seleccionar el idioma. Con la llegada de la selección de idiomas a los videojuegos ahora no tenemos que pasar horas buscando vocabulario en un diccionario.

Tiempo después las traducciones avanzaron al punto de tener una versión para casi cualquier idioma, incluido el español. Si bien todavía batallamos para tener nuestra propia versión en español latino, ahora es posible entenderlo todo con nuestro idioma natal.

Actualmente podemos disfrutar de los videojuegos en español, pero acostumbrarnos demasiado a consumir todo en nuestra forma de entender el mundo nos puede volver muy cómodos y perezosos. Intentar jugarlos en su idioma original o en uno que estemos aprendiendo nos permitirá entender mucho más allá de lo que señala la traducción oficial y lo más importante: nos dará experiencia con el idioma.

Hay que ser honestos: usar los videojuegos para aprender idiomas extranjeros no es una solución milagrosa como venden en internet de «¡en seis meses hablarás inglés!» No obstante, resultan ser un complemento muy válido en dos puntos esenciales: fluidez y adquisición de vocabulario.

Aprender idiomas con videojuegos: mejorando la fluidez

¿Cómo un hablante nativo se hace fluido en su propia lengua? Cuando nacemos no tenemos idea del mundo y mucho menos de cómo usar el lenguaje. Los niños aprenden a hablar a partir de la experiencia y repiten lo que están escuchando. Por eso les empieza a sonar natural un idioma aunque sus bocas todavía sean muy inmaduras: porque deciden repetir hasta lograr comunicarse satisfactoriamente.

Es normal que en los videojuegos los diálogos se repitan con frecuencia. Para aprovechar esto, podemos tratar de repetir lo que dijo otro personaje de la misma forma que lo hizo. Claramente no lo vamos a hacer igual de bien, pero podemos hacer el intento las veces que sea necesario hasta conseguir un resultado medianamente bueno. Aprender idiomas se trata de paciencia y constancia, por lo que si aplicamos la práctica con algo que hacemos todos los días sin falta, nos puede ir muy bien.

Si escuchamos algo que nos interese, podemos repetirlo. También podemos memorizarlo y practicarlo frente al espejo para hacer que suene lo más natural posible. Esto requerirá muchos intentos y nos podría hacer «ver ridículos», pero hay que dejar de lado esa vergüenza porque la fluidez se obtiene practicando una y otra vez, independientemente de si decides aprender idiomas con videojuegos o no.

En la actualidad hay juegos con diálogos que usan distintos tipos de niveles de complejidad. Pueden hablar de salvar al mundo o de prevenir un golpe de estado, así como de solo preparar una hamburguesa. Podemos escoger algo que nos guste (igual es nuestra forma de entretenimiento) y centrarnos en dicho tema.

Hay algo de lo que se habla poco y es que el lenguaje oral es distinto al escrito. Esto no solamente se refiere a los estilos, sino que la forma en la que hilamos un discurso a la hora de hablar resulta diferente a cuando tratamos de leer algo. Los hablantes nativos no dicen «palabra-por-palabra-para-que-me-entiendan», sino que terminan combinando sonidos. Esto hace muy difícil la comprensión.

Aun en un idioma como en el español, para una oración de tipo «la araña escaló hasta el techo«, cuando la pronunciamos rápidamente decimos algo como «la rañas caló hastal techo«. Esto pasa en cualquier lengua, por lo que escuchar y repetir a menudo nos hará expertos en este tipo de trucos.

Aprender idiomas con videojuegos: nuevo vocabulario

Esta repetición también nos ayudará a aprender palabras y expresiones que no conocíamos. Claramente todo depende del contexto, por lo que no siempre que escuchemos una nueva palabra nos va a servir en el uso para la vida cotidiana. Ese es el problema de los videojuegos: a veces el uso de palabras se da en un contexto tan específico que no siempre sirven en la vida diaria.

No obstante, escuchar y repetir lo suficiente puede hacer que una palabra o expresión se quede almacenada en nuestra cabeza. Si en algún momento oímos a un hablante nativo usarla, nuestro cerebro nos «hará una alerta» de «esta palabra ya se había escuchado antes». Hacer una conexión de esa forma a nuestros recuerdos nos aumentará las posibilidades de recordar dicha palabra más fácilmente.

Incluso, si esto nos pasa en una clase de lenguas con un profesor, podemos aprovechar la ocasión. Podemos dar los detalles del contexto (en qué juego, qué personaje, etc.) y preguntar si este tipo de expresión se usa en realidad en la vida diaria y bajo qué términos. Es poco probable que se nos olvide.

En World of Warcraft, así como en otros videojuegos, se puede aprender idiomas y mejorar tanto fluidez como vocabulario

Para dar ejemplos: gracias a Age of Empires 2 terminé aprendiendo que «木を切ります» (Ki wo kirimasu) significa «cortar un árbol» en japonés y que «喂» (Wei) en chino es una forma muy común de contestar el teléfono o de responder. En el caso de World of Warcraft, aprendí que «blacksmithing» es «herrería» y que «tailoring» es «sastrería», algo que jamás hubiera buscado aprender por mi propia cuenta. Esto me ha pasado personalmente con muchas más palabras.

Hay que tener cuidado

Si bien los videojuegos son una buena herramienta, hay que ser conscientes de lo que son: una herramienta de entretenimiento que muchas veces se puede alejar del mundo real. Repetir deliberadamente frases que hemos escuchado decir a personajes como piratas, criminales, mercenarios y demás en conversaciones con hablantes nativos nos puede dejar un poco mal parados. Como siempre, ante la duda, es mejor consultar.

Esto sucede al igual que en el anime. La forma de hablar de la mayoría de personajes es tan irreal que si terminas hablando igual que ellos nadie te tomará en serio. Si cuando pasa algo malo, alguien imita a Gokú diciendo «¡NO! MALDICIOOOÓN», es muy probable que le dejen de hablar.

Con ser conscientes de este hecho y tratar de tener criterio de lo que decimos y cómo lo decimos está bien. Eso no quiere decir no hablar nunca así, sino de adaptarse y, si algo, usar esa misma expresión cuando el contexto lo requiera (como imitando personajes de forma cómica).

En Genshin Impact, así como en otros videojuegos, se puede aprender idiomas y mejorar tanto fluidez como vocabulario

Por otro lado, no tiene sentido mortificarse cambiando el idioma del juego el 100% del tiempo. Puedes tratar de poner el idioma original para tratar de entender por un rato y volver a como estaba antes mientras te adaptas. La idea es aprender mientras te entretienes, no terminar odiando algo que te gustaba.

Consejos para aprender idiomas con videojuegos

Pantalla de Among Us de expulsión de impostor en francés.

Por último, te tengo una lista rápida de cosas que puedes hacer para aprender idiomas con videojuegos: