Tomb Raider quiere escapar de su pasado colonialista en un próximo juego de rol

En colaboración con Crystal Dynamics, Evil Hat Productions trabaja en un nuevo juego de rol –de mesa– basado en la franquicia Tomb Raider. Los jugadores tomarán los papeles de los ‘Buscadores de la verdad’, contemporáneos a Lara Croft cuyo objetivo es liberar conocimientos perdidos y obstruir los planes de los cazadores de tesoros. Esto último la ocupación de Lara desde sus orígenes en los videojuegos.

Explora tumbas ocultas y descubre poderosos artefactos en Tomb Raider: Shadows of Truth. Evil Hat Productions ha creado juegos de rol como The Dresden Files, Greedy Dragons y Blades in the Dark. Entre los productos incluyen dados, accesorios, libros y novelas gráficas. Este es el segundo juego de rol de la IP desde Lara Croft’s Tomb Raiders, desarrollado por el diseñador Matthew Gaston de Crystal Dynamics. Personajes nuevos y conocidos de los juegos recientes se entremezclan en las historias.

Buscando la verdad

Según el libro de reglas del juego de rol, Evil Hat Productions y Crystal Dynamics buscan alejar el significado de ‘Tomb Raider’ de Lara Croft, cuyo saqueo de tumbas ha sido su marca. Con esto, no quieren simpatizar en las implicaciones colonialistas de los cazadores de tesoros, antes vistos como figuras heroicas y no como usurpadores de artefactos culturales e históricos. Aunque juegos más recientes intentaron abordar de otra forma este aspecto, Lara sigue llevando el botín de sus aventuras a su mansión familiar, prácticamente.

Basta ver la escena final de su último juego en la línea principal, Shadow of the Tomb Raider.

«Mucho en este juego es inspirado por su humanidad, su lucha con el heroísmo y su tenacidad. Creemos que estos tres aspectos son un componente importante en crear un juego que celebre la historia y cultura, mientras reconoce el respeto y el trabajo requerido para vivir en un mundo herido por el colonialismo».

En una serie de juegos que lleva por nombre Tomb Raider, es una idea difícil de vender que Lara ya no busque artefactos sino el revisionismo. La verdad sea dicha.

Fuente: TRC