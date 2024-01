Tomb Raider I-II-III Remastered permite jugar las versiones clásicas y modernizadas

Aspyr es el estudio encargado junto con Crystal Dynamics de remasterizar la trilogía original de Lara Croft. La aristócrata ladr… famosa arqueóloga inglesa con pistolas duales y cola de caballo. Los juegos de Tomb Raider son una reliquia de otros tiempos y a estas alturas pueden parecer difíciles de retomar. Esto porque su diseño 3D está basado en cuadrículas y no es natural el uso de ‘sticks’ en los mismos. Este es uno de los problemas al que Aspyr intenta aplicarle mejoras en Tomb Raider I-II-III Remastered.

Los dos equipos se encargaron de actualizar tres pilares: la jugabilidad, ingeniería y arte. Todas las mejoras de TR Remastered aplican a: Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion, Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion y Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion.

Puedes elegir dentro del juego entre gráficos originales y remasterizados.

Tomb Raider, al igual que Resident Evil, era otra franquicia dependiente de los controles de tanque. Al ser un plataformas 3D de ‘puzzles’ y acción, no le sentaba del todo bien como al ‘survival horror’ de Capcom. En las versiones remasterizadas, los jugadores pueden cambiar entre el esquema clásico y unos controles modernos que se inspiran en la trilogía de Legend, Anniversary y Underworld.

Los jefes ahora cuentan con barras de vida y no necesitas adivinar cuánta energía les queda a falta de un indicador. En retrospectiva, la trilogía de Tomb Raider sufría de ciertas fallas de diseño y son más que merecidas las mejoras de calidad de vida. Siguiendo la tradición de la trilogía moderna, Tomb Raider I-II-III Remastered recibe un modo fotografía que permite cambiar entre estilos visuales y capturar icónicos momentos.

Entre otros nuevos detalles, los jugadores encontrarán efectos de luz en tiempo real, nuevo modelo de personaje para Lara Croft (con diversos atuendos por desbloquear). Ajustes de animaciones, texturas y efectos gráficos. Nuevos ambientes de escenarios, modelos de enemigos y ‘sprites’ de objetos reemplazados por modelos 3D.

Tomb Raider I-II-III Remastered sale el 14 de febrero –cumpleaños de Lara Croft– para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Fuente: PlayStation Blog