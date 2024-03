Anime Awards 2024: lista completa de ganadores

Los Anime Awards 2024 se llevaron a cabo en la madrugada del 2 de marzo y este año la ceremonia premio a lo mejor del ‘anime’ en más de 25 categorías. Entre las series que destacaron por la cantidad de galardones que lograron se encuentran la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y series que que no cuentan con distribución oficial en nuestra región como Oshi no Ko.

Este año, los fans de todo el mundo han emitido un récord de 34 millones de votos para elegir a sus ‘anime’ favoritos en una amplia gama de categorías que incluso exaltan el talento de doblaje de cada parte del mundo y no solo a los ‘seiyu’, quienes son los artistas que dan su voz en la versión original.

¿Quiénes son los ganadores de los Anime Awards 2024 de Crunchyroll?

Anime del año – Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Anime de Acción – Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Animación – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Mejor Canción de Anime – Idol por YOASOBI para el ‘anime’ Oshi no ko

– Idol por YOASOBI para el ‘anime’ Oshi no ko Mejor Dirección Artística – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Mejor Diseño de Personajes – Sayaka Koiso, Tadashi Hiramatsu por Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Sayaka Koiso, Tadashi Hiramatsu por Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Cinematografía – Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Anime de Comedia – SPY x FAMILY Temporada 1 parte 2

– SPY x FAMILY Temporada 1 parte 2 Mejor Serie en Curso – One Piece

– One Piece Mejor Director – Shota Goshozono, Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Shota Goshozono, Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Anime de Drama – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

– Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 Mejor Ending – Akari por Soshi Sakiyama para Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Akari por Soshi Sakiyama para Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Anime de Fantasía – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc Mejor Filme – Suzume ( reseña )

– Suzume ( ) Mejor Personaje Principal – Monkey D. Luffy de One Piece

– Monkey D. Luffy de One Piece Mejor Serie Nueva – Chainsaw Man

– Chainsaw Man Mejor Opening – Where Our Blue Is por Tatsuya Kitani para Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Where Our Blue Is por Tatsuya Kitani para Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Anime Original – Buddy Daddies

– Buddy Daddies Mejor Anime de Romance – Horimiya: The Missing Pieces

– Horimiya: The Missing Pieces Mejor Banda Sonora – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

– Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 Mejor Anime de la Vida Diaria – Bocchi the Rock

– Bocchi the Rock Mejor Personaje Secundario – Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Interpretación de Voz (japonés) – Yuichi Nakamura, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1)

– Yuichi Nakamura, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen temporada 2 (parte 1) Mejor Interpretación de Voz (Latina) – Emilio Treviño, Denji, Chainsaw Man

– Emilio Treviño, Denji, Chainsaw Man Personaje “Que Siempre Debemos Proteger” – Anya Forger – SPY x FAMILY Temporada 1 parte 2

Qué tal les pareció la lista de ganadores de los Anime Awards 2024, su ‘anime’ favorito gano en alguna categoría. Dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: canal oficial de Crunchyroll en YouTube.