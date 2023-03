AnimeJapan 2023: Re: Zero, Rurouni Kenshin, Oshi no ko y todos los trailers de los anuncios del día 1

AnimeJapan 2023, el evento de anuncios de estrenos de ‘anime’ para este año y parte del 2024, ya ha iniciado y Netflix, Aniplex y otras empresas han anunciado un gran número de producciones en el primer día del evento. Así que en GamerFocus, hemos recopilado para ustedes todos los ‘trailers’ de estrenos de ‘anime’ que hicieron parte de los anuncios de AnimeJapan 2023. Algunos de estos ‘anime’ llegarán en algún momento del 2023 y otros en los primeros meses del 2024.

Oshi no Ko

Este fue uno de los primeros ‘trailers’ que acompañó a los anuncios del primer día 1 de AnimeJapan 2023.

Durante el panel de Oshi no Ko en AnimeJapan 2023, fue revelado que el ‘ending’ de este ‘anime’ se llama «Mephisto» y será interpretado por Queen Bee, artista que interpreto el ‘ending’ 11 de Chainsaw Man.

La historia de Oshi no Ko sigue la vida de Gorou, un ginecólogo aficionado a las ‘ídolos’idols’ que se queda en estado de shock cuando su estrella favorita, Ai, anuncia un parón improvisado. Gorou no se da cuenta de que está a punto de forjar un vínculo con ella, el cual desafía todo sentido común. El ‘manga’ Oshi no Ko esta a cargo de Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) y Mengo Yokoyari (Scum’s Wish).

Rinkai!

Otro de los anuncios del primer día (1) de AnimeJapan 2023 fue que Rinkai! tendrá una adaptación al ‘anime’. La historia de Rinkai! se centra en el ciclismo femenino, deporte que debutó en Japón poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las competiciones organizadas desaparecieron al cabo de 15 años y permanecieron inactivas durante varias décadas. Por esta razón se creó la Liga Rinkai para revivir el deporte.

Yakitori: Soldiers of Misfortune

Uno de los primeros anuncios de estrenos de ‘anime’ de Netflix en el primer día (1) de AnimeJapan 2023 fue el primer tráiler de Yakitori: Soldiers of Misfortune. Este ‘anime’ de ciencia ficción está basado en una serie de novelas ilustradas por So-Bin y escritas por Carlo Zen.

Las novelas de ciencia ficción Yakitori están ambientadas en un futuro, en el que el sistema solar está dominado por federaciones comerciales en constante conflicto. Para escapar de su restrictivo país natal —un Japón de un futuro distópico— y por recomendación de su amigo cocinero militar Pupkin, Akira —el protagonista de la historia— se alista en una unidad de infantería de lanzamiento orbital de la federación comercial. Dicha infantería es famosa por su tasa de bajas del 70% y se le apoda «Yakitori» por ser prescindibles.

Jujutsu Kaisen temporada 2

Entre todos los ‘trailers’ presentados durante el primer día de AnimeJapan 2023, el de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen fue sin dudas de los más esperados. En GamerFocus tenemos un artículo dedicado a toda la información concerniente a este anuncio y la puedes ver ya en el siguiente enlace.

Horimiya -piece-

El panel o ‘stage’ especial de Horimiya, en AnimeJapan 2023, reveló que el ‘anime’ Horimiya -piece- —el lcuál será estrenado en julio del 2023— adaptará historias qeu no han sido animadas en anteriores series de esta franquicia.

La historia de Horimiya -piece- sigue la vida de Hori-san quien, a primera vista, por su la popularidad parece una frívola chica de instituto. Sin embargo, en realidad es sencilla, pragmática y orientada a la familia. Por otro lado, Miyamura-kun, parece un chico de instituto normal y sombrío. No obstante, en realidad es un joven atractivo con una vena de chico malo y cubierto de piercings y tatuajes. Cuando estos dos compañeros de clase tan «inesperadamente» parecidos tienen un encuentro fortuito fuera de clase comienza una dulce historia de vida escolar.

Fate/Strange Fake -Whispers of Dawn-

Otro de los anuncios fuertes de AnimeJapan 2023, el cual también estuvo acompañado de un tráiler, fue la revelación del especial de TV Fate/Strange Fake -Whispers of Dawn-. Este especial de Fate/Strange Fake llamado -Whispers of Dawn- tendrá una presentación especial en Los Angeles y su estreno en Japón será el 2 de julio del 2023.

Black Clover: La espada del rey mago

Otro de los ‘trailers’ de ‘anime’ de Netflix que los fanáticos del ‘shonen’ estaban esperando ver en AnimeJapan 2023 es el de la primera película de Black Clover titulada La espada del rey mago. En GamerFocus tenemos un artículo dedicado a este tráiler que confirmó la fecha de estreno de la película. Pueden leer toda la información en el siguiente enlace.

Tales of Wedding Rings

Durante AnimeJapan 2023 fue anunciado, con un pequeño adelanto, que el ‘anime’ del ‘manga’ Tales of Wedding Rings (Kekkon Yubiwa Monogatari) será estrenado en el 2024.

Crunchyroll distribuye este ‘manga’ en inglés y describe la historia de la siguiente manera:

Cuando Hime, amiga de infancia de Sato, se despidió de repente fue perseguida por él. Ahora ellos se encuentran en un mundo de fantasía. Allí, Sato se casó con Hime y se convirtió en un héroe legendario, el Rey del Anillo. Así que esta es una comedia romántica de recién casados fuera de este mundo.

Gamera -Rebirth-

Otro de los ‘anime’, con tráiler, anunciados por Netflix en AnimeJapan 2023 fue Gamera -Rebirth-. Este ‘anime’ llegará en algún momento del 2023.

Rurouni Kenshin (2023)

Otro de los ‘trailers de ‘shonen’ más esperados por los fanáticos de ‘anime’ en AnimeJapan 2023 es de la reimaginación de del ‘manga’ Rurouni Kenshin (2023) de Nobuhiro Watsuki. el nuevo adelanto reveló que Yūma Uchida dará voz a Shinomori Aoshi y Saori Ōnishi será la ‘seiyu’ de Takani Megumi.

My Hero Academia temporada 7

Durante el primer día 1 de AnimeJapan 2023, TOHO Animation reveló que la producción de la séptima temporada de My Hero Academia ya inició y confirmó que la ‘seiyu’ Romi Park será la encargada de dar voz al personaje Star and Stripe.

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

El último de los ‘trailers’ de ‘anime’ compartidos en los escenarios de AnimeJapan 2023 fue el del OVA de Love Live! Nijigasaki High School Idol Club. Adicionalmente, fue revelado que este OVA tendrá proyecciones en salas de cine durante cuatro semanas en Japón comenzando desde el 23 de junio.

Estos fueron los ‘trailers’ de estrenos de ‘anime’ para el 2023 y 2024 del primer día de AnimeJapan 2023. Así que deben estar atentos a nuestro cubrimiento para conocer todo lo que se viene en este año y parte del siguiente.

Fuente: Netflix Japan en YouTube