Crunchyroll: Dreaming Forward, la serie documental de Bones

Bones 25: Dreaming Forward es una serie documental que celebra, al igual que Metallic Rouge, los 25 años de la creación de este icónico estudio de animación japonesa. Afortunadamente, los fanáticos del ‘anime’ en Colombia y otros países de Latinoamérica podrán ver la serie documental Bones 25: Dreaming Forward a traves de Crunchyroll.

¿Cuándo inicia y cuántos episodios tendrá Bones 25: Dreaming Forward?

Bones 25: Dreaming Forward es un homenaje a un estudio que ha redefinido la industria del ‘anime’ durante las dos últimas décadas. Bones 25: Dreaming Forward inicia su emisión en Crunchyroll desde el martes 13 de febrero y contará de cuatro episodios. Este documental, el cual es dirigido por DeltaRocket y narrado por Junichi Suwabe (Shota Aizawa en MHA) cuenta con entrevistas a cerca de 30 figuras clave de la industria del ‘anime’ como Masahiko Minami (presidente de Bones), ONE (creador de Mob Psycho 100) y Shinichiro Watanabe (director de Cowboy Bebop), el documental explora la rica historia del estudio, su estilo único y su visión del futuro de ellos en una industria tan competida como lo es la del ‘anime’.

¿Cuándo fue fundado el estudio Bones?

el ‘anime’ Wolf’s Rain del estudio Bones debutó el 6 de enero del 2003 y con con dos volúmenes de manga y cuatro OVAs.

Masahiko Minami fundó BONES junto a Hiroshi Ōsaka y Toshihiro Kawamoto, antiguos miembros del personal de Sunrise, en 1998. El primer trabajo del estudio Bones fue una colaboración con Sunrise en el ‘anime’ Cowboy Bebop: The Movie. Desde entonces ha sido presidente y productor de BONES. A Minami se le atribuye la producción o planificación de muchas de sus producciones posteriores, incluido el primer largometraje original de anime del estudio, Sword of the Stranger, así como también Fullmetal Alchemist, My Hero Academia, Eureka Seven, Space Dandy, Snow White with the Red Hair y otras de las obras más memorables del estudio.

Este es el ‘opening’ de Metallic Rouge, el nuevo ‘anime’ original del estudio Bones.

Es genial que este tipo de contenido sea agregado a la plataforma. Ya que, conocer las voces de la industria es algo que no es muy común en Latinoamérica. Adicionalmente, es una excelente oportunidad para que los nuevos fanáticos conozcan la trayectoria de uno de los estudios de animación japonesa más influyentes de las últimas tres décadas.

¿Cuál es la serie de Bones qué más los ha marcado? dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: Comunicado de prensa de Crunchyroll