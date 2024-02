Fortnite: One Piece podría ser el siguiente ‘anime’ en llegar al juego de Epic Games

La semana pasada conocimos que Disney anunció una inversión de 1.5 mil millones de dólares en acciones de Epic Games. Ahora, algunos rumores —de usuarios con alta credibilidad— afirman que One Piece será el próximo ‘anime’ que tendrá una colaboración con el juego de Epic Games.

Recientemente, Fortnite recibió un mini pase de las Tortugas Ninja y en el siguiente enalce pueden consultar toda la información al respecto.

One Piece no es la única franquicia que tendrá colaboración con Fortnite en el 2024

La filtración sobre la llegada de One Piece a Fortnite proviene de XboxEra y Shpeshal_Nick.

La filtración detalla que —de llegar a ser cierto— One Piece llegará a Fortnite con un paquete de atuendos o ‘skins’. Adicionalmente, en la filtración se deja claro que Epic podría crear un evento más importante en torno a Luffy y los demás miembros de la tripulación de los sombrero de paja. Desafortunadamente, para los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda, la colaboración de Fortnite con One Piece no tiene fecha de lanzamiento y al parecer no está cerca. Ya que aún no hemos visto el rumoreado ‘crossover’ con Doctor Who.

One Piece no es la única franquicia de la que se habla en la filtración. Ya que, las fuentes de XboxEra afirman que los jugadores de Fortnite tienen mucho que esperar.

Más colaboraciones de Fortnite que podríamos ver en el 2024:

Final Fantasy 7 Remake

Los cuatro fantásticos

He-Man & Skeletor

Devil May Cry

Doc Ock (Spider-Man)

Peacemaker

Robin

Magneto, Cyclops, Colossus

Avatar

Fallout

Como siempre recuerden que esta información aún no es oficial. Sin embargo, cuál de estas colaboraciones les gustaría ver. Dejen sus respuestas en los comentarios.

Vía: ComicBook