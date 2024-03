Black Clover manga: esta es la fecha de estreno del capítulo 370

El pasado 24 de diciembre fue estrenado el capítulo 369 del ‘manga’ Black Clover. Desde ese momento, los fanáticos de la obra de Yuki Tabata han estado a la expectativa del anuncio de la fecha de estreno del capítulo 370. Sin embargo, solo hasta hoy se ha conocido cuándo sale la revista Jump Giga de primavera del 2024.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del capítulo 370 del ‘manga’ Black Clover?

El capítulo 370 del manga Black Clover continuará con el final del ‘manga’ de Yuki Tabata el cual se encuentra en el arco argumental llamado «Arco del Camino Hacia el Rey Mago Definitivo». Es por esta razón que muchos están a la expectativa de la fecha de estreno del capítulo 370 del ‘manga’ Black Clover. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para el regreso de Asta en el 2024. Ya que, el capítulo 370 del manga Black Clover será estrenado el martes 30 de abril en las páginas de la edición de primavera de la revista Jump Giga. En Colombia, México y el resto de Latinoamérica se podrá leer el capítulo 370 del manga Black Clover en la aplicación Manga Plus de Shueisha.

¿Por que ha cambiado la publicación del ‘manga’ Black Clover de la Shonen Jump a la Jump Giga?

Ahora que ya conocemos cuándo sale el capítulo 370 del ‘manga’ Black Clover en la revista Jump Giga de primavera del 2024 recordemos por que ha cambiado de revista su publicación.

Debido a una situación personal apremiante Yuki Tabata, el autor de Black Clover, tomó la decisión de transferir la serialización del manga a la revista Jump Giga. Tabata, hace tres meses, publicó una carta informando y disculpándose con los fanáticos de Black Clover. Esto debido a que no podrá terminar la historia de Asta en la Shonen Jump.

Está es la carta de Tabata para los fanáticos de Black Clover:

«Como la serialización de Black Clover lleva mucho tiempo en marcha, las crecientes exigencias del calendario para una serialización semanal han ido chocando cada vez más con mi propia situación. Por lo tanto, he estado discutiendo esto con el departamento editorial durante un tiempo y esta vez hemos decidido transferir la serialización del ‘manga’ Black Clover a la Jump Giga.

Esta es una decisión repentina y puede que haya sorprendido a los lectores. Me gustaría disculparme por no haber podido terminar el ‘manga’ Black Clover en la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, gracias al calendario de publicaciones de la Jump Giga, creo que podré continuar con el clímax de Black Clover en unas condiciones más óptimas, ajustadas a mi situación personal como escritor. Todavía hay bastantes historias que me gustaría dibujar, que debo dibujar, así que, por favor, espérenlas con impaciencia.

¡Haré todo lo posible por llevar Black Clover a buen puerto!

¡Muchas gracias por su apoyo!»

Vía: Shonen Jump News en X, antes Twitter.