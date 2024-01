My Hero Academia: You’re Next – tráiler revela la fecha de estreno

El canal oficial de TOHO Animation en YouTube ha revelado el primer tráiler de la nueva película de My Hero Academia, cual se llamará You’re Next. Cabe resaltar, que la séptima temporada del ‘anime’ para televisión de My Hero Academia llegará a Crunchyroll el próximo 6 de abril.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la película My Hero Academia: You’re Next?

Según el tráiler de My Hero Academia: You’re Next, la nueva película de Boku no Hero Academia llegará a las salas de cine de Japón el viernes 2 de agosto. Así que en Colombia, México y otros paises de Latinoamérica es probable que el estreno de esta película no llegue sino hasta finales del 2024. Esperemos que en los próximos meses conozcamos noticias oficiales sobre la localización de My Hero Academia: You’re Next para nuestra región.

¿Cuál es la historia y quiénes están involucrados en la película My Hero Academia: You’re Next?

Kōhei Horikoshi, el autor original del ‘manga’, es acreditado como supervisor general y diseñador original de personajes de la película My Hero Academia: You’re Next. La película tendrá una historia original, que estará ubicada más o menos en la misma época en la que se encuentra la sexta temporada. Esto gracias a que en el tráiler se aprecia que que ya ha sucedido el colapso de la sociedad. En la película My Hero Academia: You’re Next, una misteriosa fortaleza gigante y un hombre que se parece al antiguo «Símbolo de la Paz» aparecen de repente en una sociedad que se ha derrumbado debido a la guerra entre heroes y villanos.

Tensai Okamura —conocido por su participación en el ‘anime’ Darker than Black— ha sido acreditado como el director de la película. My Hero Academia: You’re Next —como el ‘anime’ para televisión— estará a cargo del estudio BONES. Entre los miembros del equipo que regresan de la serie de televisión y las películas anteriores se encuentran el guionista Yōsuke Kuroda, el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y el compositor Yuki Hayashi.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube