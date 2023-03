Dr. Stone New World: conoce cuándo y a qué hora es el estreno del episodio 1 temporada 3 en Crunchyroll

El año pasado, durante Jump Festa 2023, conocimos que en abril sería estrenada la tercera temporada de Dr Stone. Ahora, Crunchyroll ha anunciado el día y la hora de estreno de la nueva temporada (3) de Dr Stone junto al nombre y el intérprete del ‘opening’ que acompañará al arco conocido como “El origen de la petrificación”.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno y a qué hora sale el episodio 1 de la temporada 3 de Dr Stone?

Crunchyroll ha confirmado que el episodio 1 de la temporada 3 de Dr Stone llamada «New World» será estrenada el jueves 6 de abril a las 9:30 A.M hora de Colombia. Adicionalmente, fue revelado que Dr. Stone: New World se dividirá en dos partes. Sin embargo, se desconoce cuántos episodios tendrá cada una de las partes que conformarán Dr. Stone: New World.

La temporada 3 del ‘anime’ de Dr Stone adaptará los eventos que siguen corresponden a la saga “El origen de la petrificación”. Esta abarca dos arcos: “Era de los descubrimientos del mundo de piedra” (del capítulo 83 al 100 del ‘manga’) y “La isla del tesoro” (del capítulo 101 al 138 del ‘manga’ Dr Stone). Ambos serán adaptados por la temporada 3 del ‘anime’.

Crunchyroll ha descrito la historia de la nueva temporada (3) de Dr Stone llamada New World de la siguiente manera:

Con las Guerras de Piedra (Stone Wars) terminadas, los ex miembros del imperio del poder de Tsukasa unen fuerzas con el reino de la ciencia de Senku para construir un barco capaz de navegar a través del océano abierto. Esto con el fin de buscar respuestas sobre el misterio de la petrificación global. Sin embargo, antes de que puedan comenzar su viaje, Senku y sus amigos necesitan encontrar algunos recursos clave e impulsar nuevos avances científicos para construir el tipo de embarcación que necesitan.

¿Cuál es el ‘opening’ de Dr. Stone: New World?

Ya sabemos cuándo sale el episodio 1 de la temporada 3 de Dr Stone, ahora es momento de conocer cuál es el ‘opening’.

El tráiler de la nueva temporada (3) de Dr Stone, además de revelar la fecha y hora de estreno del episodio 1, también confirmó cuál es el ‘opening’ de Dr. Stone: New World. Así que la primera parte de la temporada 3 tendrá a la canción «Wasure Gataki» de Huwie Ishizaki como ‘opening’. Este cantante es conocido por haber interpretado el ‘ending’ 38 de Naruto Shippuden.

Desconocemos, hasta qué parte del ‘manga’ Dr. Stone adaptará New World, No obstante, el ‘manga’ de Dr. Stone escrito por Riichirou Inagaki (Eyeshield 21) e ilustrado por Boichi (Sun Ken Rock) ya concluyó su serialización el pasado 7 de marzo del 2022. Así que es posible que esta tercera temporada del Dr Stone sea la última.

Fuente: canal Crunchyroll Collection en YouTube