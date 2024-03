Hanma Baki Vs Kengan Ashura: fecha de estreno del anime

Anime Japan 2024 ya ha iniciado y en el escenario especial de Netflix se ha revelado un ‘crossover’ que muchos han soñado, pero nadie había pensado que fuera realidad. Este ‘crossover’ fue anunciado durante un segmento de la presentación de estrenos de Netflix en Anime Japan 2024. Nobunaga Shimazaki y Tatsuhisa Suzuki los ‘seiyu’ de Baki Hanma y Tokita Ohma fueron los encargados de presentar el ‘crossover’ entre Baki y Kengan Ashura. Este será un ‘anime’ titulado Hanma Baki Vs Kengan Ashura y su fecha de estreno está más cerca de lo que hubiéramos pensado.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de Hanma Baki Vs Kengan Ashura en Netflix?

La idea de un ‘crossover’ o lucha entre Hanma Baki y Tokita Ohma de Kengan Ashura ya habia sido sugerida por Netflix en el pasado. Ahora que ha sido anunciado Hanma Baki Vs Kengan Ashura es normal que muchos se pregunten cuándo sale o es la fecha de estreno. Afortunadamente, Netflix no tuvo nada de rodeos y durante la presentación los actores de doblaje de ambos personajes hicieron el anuncio. Es así que el jueves 6 de junio será el estreno del ‘crossover’ Hanma Baki Vs Kengan Ashura que Netflix anuncio hoy en Anime Japan 2024.

¿Quién ganará la pelea entre Baki Hanma y Tokita Ohma de Kengan Ashura?

Antes de conocer quién ganará la a pelea entre Baki Hanma y Tokita Ohma de Kengan Ashura Ashura repasemos lo que sabemos de cada una de las obras.

Kengan Ashura es el primer ‘manga’, de los tres del «kenganverso», ilustrado por Daromeon y escrito por Sandrovich Yabako. Esta obra debutó en Manga-One y en Ura Sunday, de la editorial Shogakukan, el 18 de abril del 2012. El ‘manga’ finalizó el 9 de agosto del 2018. En enero de 2015, la revista Ura Sunday publicó una encuesta para conocer cuál de sus adaptaciones merecía tener una adaptación al ‘anime’. Kengan Ashura ganó esta encuesta con 2.3 millones de votos de un total de 9, por lo cual ganó el derecho de tener un anime en Netflix.

El ‘manga’ Grappler Baki debutó en 1991 y terminó en 1999. Esta primer ‘manga’, contó con un total de 370 capítulos. En ellos conoceremos la infancia del hijo del ogro. Este ‘manga’ tuvo una adaptación animada de la mano del estudio Group TAC en el 2001. En GamerFocus tenemos una guía detallada sobre cómo ver y leer la obra del ‘mangaka’ Keisuke Itagaki.



Ahora que ya sabemos cuál es la fecha de estreno de Hanma Baki Vs Kengan Ashura en Netflix cuentennos en los comentarios quién cree que ganará este combate.

Fuente: Neflix Japan.