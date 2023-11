Este es el mejor anime del año 2023 para el director japonés Hideo Kojima

Últimamente, de Hideo Kojima tenemos más noticias de sus opiniones que de sus proyectos y está ocasión no es la excepción. Ya que, la cabeza de Hideo Kojima ha revelado cuál es el ‘anime’ del año 2023 según su punto de vista.

¿Cuál es el ‘anime’ del año 2023 para Hideo Kojima?

La influencia del ‘anime’ en Hideo Kojima ha estado presente en muchos de sus trabajos como Policenoauts (1984) y el mismo Metal Gear Solid (1988).

Antes de comentarles, cuál es mejor ‘anime’ del 2023 según Hideo Kojima, tenemos que saber qué es exactamente ‘anime’ para un japonés. Así que, por si no saben, para el público japonés «anime» es el termino por el que se conoce cualquier trabajo de animación. Con lo anterior en mente, les contamos que para Hideo Kojima Blue Eye Samurai es el ‘anime’ del año 2023.

El año pasado Hideo Kojima compartió sus opiniones positivas sobre el ‘anime’ Lycoris Recoil, ‘anime’ que para muchos fue el mejor ‘anime’ del 2023.

La opinión de Hideo Kojima sobre Blue Eye Samurai, según él el ‘anime’ del año 2023

Es costumbre que, Hideo Kojima en su cuenta de X —antes Twitter— comparta con sus fanáticos sus gustos personales. Así que además de tener una que otra actualización sobre su trabajo, en la cuenta del director japonés quedan plasmados sus pensamientos y opiniones sobre música, cine, series de televisión y porsupuesto ‘anime’.

Esta es la opinión de Hideo Kojima sobre Blue Eye Samurai, su ‘anime’ del año 2023:

¡Acabo de terminar de ver los ocho episodios de Blue Eye Samurai! Bueno, ¡todo es maravilloso! ¡Todo es precioso! ¡Sin duda, el mejor anime del año! ¡Es una obra visual que trasciende el sentido común de la animación!

La nueva generación de animación basada en CGI llegó a un punto de inflexión con «Spider-Man: Spider-Verse (2018)» y alcanzó la madurez con «Arcane (2021)», ¡pero esta serie de tv ha alcanzado el siguiente nivel!

¿El demonio vengador es un demonio o un samurái? ¿Es realmente un monstruo?» El tema y el mensaje son sencillos. La historia está ambientada en el siglo XVII en Edo (Tokio), pero también es aplicable al mundo actual.

Los personajes también están bien diseñados. Al principio, no estaba muy seguro de Ringo, Taigen y Akemi y mucho menos de la protagonista, Mizu!. Pero a medida que se van contando sus trasfondos, sentí cada vez más simpatía por ellos y me parecieron atractivos. Muy recomendable. Si no lo ves, te lo estás perdiendo.

¿Qué es y cuál es la historia de Blue Eye Samurai?

Si no tienen Netflix, o si simplemente la estetica de este ‘anime’ no les llama la atención, les contamos que la Blue Eye Samurai es una serie original de acción animada en CGI cuyo público objetivo son los adultos. Detras de esta serie está Michael Greenn, conocido por su participación en Logan y Blade Runner 2049.

Mizu, la protagonista de Blue Eye Samurai es interpretada por la actirz norteaméricana Maya Erskine.

Netflix describe la historia de Blue Eye Samurai de la siguiente manera:

«En el Japón del siglo XVII, con las fronteras cerradas al mundo exterior, los ciudadanos nunca verían una cara que no fuera japonesa, salvo en raros casos de comercio ilegal. Nuestra heroína, Mizu, sabe que sólo había cuatro hombres blancos en Japón en la época de su nacimiento y se dispone a matar a esos hombres, uno de los cuales podría ser su padre, que la convirtió en una «criatura de la vergüenza». Pero la venganza no es una opción para las mujeres, así que Mizu debe forjar su búsqueda de venganza mientras oculta su género, así como sus ojos azules.»

¿Dónde ver Blue Eye Samurai?

Los ocho episodios del ‘anime’ Blue Eye Samurai están disponibles en Netflix con subtítulos y doblaje al español de Latinoamérica.

Han visto Blue Eye Samurai y están deacuerdo con la opinión de Kojima, la cual afirma que es el mejor ‘anime’ del 2023. Dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: cuenta de Hideo Kojima en X, antes Twitter