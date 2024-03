Gundam Seed Freedom: la película llegará a Latinoamérica

El pasado 26 de enero fue estrenada en Japón la película Gundam Seed Freedom, la cual hasta hoy ha logrado recaudar cerca de $26.37 millones de dólares. Ahora, junto a la comunicación oficial de la llegada de la primera película de Gundam Seed a Estados Unidos el próximo 7 de mayo, es normal que los fanáticos de este ‘anime’ en Latinoamérica se pregunten si la película Gundam Seed Freedom llegará a la región.

¿La película Gundam Seed Freedom llegará a las salas de cine de Colombia y el resto de Latinoamérica?

La cuenta WDN, encargada de hablar de ‘anime’ que llega localizado al español de nuestra región hace eco del anuncio.

La cuenta oficial de la franquicia Gundam para Latinoamérica ha revelado que se encuentran trabajando para que la película llegue a nuestra región. Sin embargo, aún no han lanzado una posible fecha de estreno de la película Gundam Seed Freedom. No obstante, con lo cerca que está el estreno del filme en Estados Unidos no es descabellado pensar que tendremos el anuncio de la fecha de estreno de Gundam Seed Freedom en Latinoamérica en las próximas semanas.

T.M. Revolution es el encargado de interpretar el tema principal de la película Gundam Seed Freedom.

Bandai Namco Filmworks llevará a cabo este domingo —en Los Angeles y NYC— una premiere de la película Gundam Seed Freedom. La premiere de Los Angeles contará con la presencia de Sōichiro Hoshi y Rie Tanaka. Ellos son los ‘seiyu’ de Kira Yamato y Lacus Clyne, respectivamente. Además, los asistentes podrán escuchar un mensaje de Mitsuo Fukuda, el director de la primera película y el ‘anime’ de Gundam Seed.

La producción de la película Gundam Seed Freedom compartió a inicios de enero que «Sarigiwa no Romantics», será el ‘ending’ de la película y la canción será interpretada por See Saw.

Vía: X, antes Twitter.