Frieren: fecha de estreno y ‘opening’ de la segunda parte o temporada

Frieren: más allá del final del viaje fue una de nuestras elecciones como mejor serie ‘anime’ del 2023. Ahora con el estreno del episodio 16 de Sousou no Frieren el día de hoy en Crunchyroll, la serie entrará en una pausa.

El tráiler nos revela cuándo es el estreno del episodio 17 de Sousou no Frieren en Crunchyroll.

Índce

¿Cuándo es el estreno de la segunda parte, temporada o el episodio 17 de Sousou no Frieren?

Con el final del episodio 16, han sido anunciadas dos semanas de pausa en la emisión del ‘anime’ Sousou no Frieren. Así que, les contamos que la fecha de estreno del episodio 17 de Sousou no Frieren es el viernes 5 de enero a las 10:00 AM hora de Colombia (9:00 AM México) en Crunchyroll.

¿Cuántos episodios tendrála segunda parte o temporada de Sousou no Frieren? La segunda temporada o parte de Sousou no Frieren tendrá doce episodios. ¿Cuántos episodios en total tiene Sousou no Frieren? La primera parte de Sousou no Frieren tiene 16 episodios y la segunda 12 para un total de 28.

¿Cuál es segundo ‘opening’ de Sousou no Frieren?

El segundo ‘opening’ o del ‘anime’ Sousou no Frieren se llama Hareru y está interpretado por la banda de J-pop Yoroshiku.

Yoroshiku es conocida por interpretar el ‘opening’ del ‘anime’ Do it yourself.

¿Qué arco argumental del ‘manga’ Sousou no Frieren adaptará la segunda parte o temporada?

Los primeros 16 epsodios de Sousou no Frieren adaptan los cuatro arcos iniciales del ‘manga´ escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. Así que, desde el estreno del episodio 17 de Sousou no Frieren se comenzará a adaptar el «Arco del Examen de Magia de Primera Clase«. En el ‘manga’ de Sousou no Frieren este arco argumental tiene tres partes que inician en capítulo 37 y termina en el capítulo 60 del ‘manga’.

