El 2023 ha sido un año con una de los mejores lanzamientos de series de ‘anime’, en la última década. Es así como hemos visto regresos esperados como la tercera temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la segunda temporada de Spy x Family, Jujutsu Kaisen y el regreso de la excelente Vinland Saga. Adicionalmente, series de emisión semanal como One Piece brillaron por tener uno de sus mejores años en cuanto calidad de animación. En el caso del ‘anime’ que adapta la obra de Eiichiro Oda esto se vio a lo largo del final de la batalla de Onigashima, la cual fue transmitida este año.

Oshi no Ko es uno de los mejores ‘anime’, de demografía seinen, del 2023. Sin embargo, solo se encuentra en HIDIVE —servicio que no está disponible en gran parte de Latinoamérica—.

Esta lista de las mejores series ‘anime’ del 2023 se enfocará únicamente en proyectos de animación que debutaron en el 2023 y que se pueden encontrar en servicios disponibles en México, Colombia, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica. Así que nuestra lista de lo mejor en series ‘anime’ en el 2023 se encuentran en Crunchyroll, Netflix y Star+.

Las siguientes son las mejores ‘anime’ del 2023 para GamerFocus, sin un orden específico o clasificación.

1. Pluto – César Salcedo

La serie Pluto en Netflix, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, es una serie perteneciente a la demografía seinen.

Hay dos obras de Naoki Urasawa que sus fanáticos siempre han soñado ver adaptadas. Estas son 20th Century Boys y Pluto. Esta última, fue la serie que ha sido adaptada y coproducida por Netlifx.. Este ‘anime’ —al igual que en su momento Monster— es una adaptación fiel del ‘manga de Urasawa y cuenta con un total de 8 episodios de una hora de duración cada uno. Esta es otra de las series cortas, que hace parte del catálogo de Netflix, que consideramos lo mejor del ‘anime’ en el 2023.

El desarrollo de personajes y el trasfonodo filosofico de cada uno de ellos hacen de Pluto una obra maestra tanto en ‘manga’ como en ‘anime’.

La historia del ‘anime’ Pluto es una reinterpretación de la obra Astro Boy (Tetsuwan Atom) del ‘mangaka’ Osamu Tezuka. Específicamente, la historia de Pluto se sitúa en el arco argumental de Astro Boy llamado «El mayor robot en la Tierra«. En esta cuarta interpretación de este arco argumental de la obra de Tezuka, Naoki Urasawa cambia la perspectiva de la historia y la convierte en un thriller protagonizado por Gesicht.

Pluto trata de manera cruda el uso de la inteligencia artificial en un mundo manejado por el odio y su adaptación para nosotros es uno de los mejores anime del 2023.

Pueden ver Pluto, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Netflix.

2. Scott Pilgrim da el salto – Julian Ramirez

Cuando conocimos la historia de Scott y Ramona en la década del dosmil, nos cautivo con la forma en que miraba las relaciones románticas y las dificultades que enfrentaba nuestra generación con un tono único lleno de amor hacia los videojuegos. Ahora, casi dos décadas después, nos refugiamos en esos cómics y en su adaptación cinematográfica para recordar tiempos mejores. Este ‘anime’ llegó con la promesa de traernos de nuevo esa divertida historia, pero nos engañó y en su lugar la destruye por completo, ofreciéndonos una mirada completamente nueva y necesaria de la historia de el chico, la chica y sus siete exnovios malvados.

Scott Pilgrim da el salto, uno de los mejores anime del 2023, esta a acargo del estudio Science Saru. Este estudio en el 2024 lanzará la adaptación al ‘anime’ de Dandadan.

Este ‘anime’ toma la estética de los cómics y la adapta de una forma tan fiel que parece hechicería. Luce increíble y agradecemos enormemente el detalle de que las voces de los personajes sean puestas por el elenco de la película. Si quieren verla, les recomendamos mucho que lean primero los cómics y así comprenderán la magnitud de esta obra y la importancia que tiene para esta generación, sobre todo para aquellos que se engañaron a sí mismos para creer que Scott es «un buen chico».

Pueden ver Scott Pilgrim da el salto, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Netflix.

3. Frieren: más allá del final del viaje – Julian Ramirez

No crean que esa es otra serie más de fantasía heroica como tantas otras que hay en el mundo del anime. Aunque su mundo de espadas, hechizos y demonios puede resultar familiar, Frieren nos cuenta una historia diferente. En lugar de contarnos cómo fue la aventura de los héroes, se enfoca en lo que ocurre después de la caída del villano cuando la paz regresa. La protagonista es una elfa con una vida increíblemente larga para la que ésta solo fue un parpadeo, lo que nos lleva a reflexionar sobre las personas que dejamos en el camino, la forman en que nos cambian y cómo los recordamos.

Nuestras impresiones de Frieren: más allá del final del viaje, uno de los mejores anime del 2023, las pueden leer en el siguiente enlace.

Esta es una historia sin mucha acción, pero con mucha humanidad, una bella animación y personajes adorables. Es una verdadera deconstrucción de los clichés y elementos comunes de las historias de fantasía que en lugar de criticar el género, quiere entender por qué nos encariñamos tan fácilmente con esta clase de historias de aventuras.

Pueden ver Frieren: más allá del final del viaje, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Crunchyroll.

4. Phoenix: Eden17 – César Salcedo

Phoenix: Eden17 es un ‘anime’ original para Disney+ —a cargo de Studio 4ºC— que en colombia, México y demás países de Latinoamérica hace parte del catálogo de Star+. Este ‘anime’, que para nosotros hace parte de lo mejor del 2023, adapta una de las historias del ‘manga’ Hi no Tori o Phoenix (Fénix) del autor conocido en Japón como el padre o dios del manga, Ozamu Tezuka. Tezuka consideraba a la epica Hi no Tori o Phoenix como la obra de su vida, la cual contó con un total de 12 volúmenes que cuentan historias independientes —del pasado,presente o futuro— donde algunos personajes tienen conexión pero que siempre resaltar por tener presente a un ave fénix que simboliza el origen de la vida en el propio universo.

La historia de Phoenix: Eden17 es una odisea espacial que tranciende el paso del tiempo.

En la historia de Hi no Tori o Phoenix la humanidad sigue siendo esclava de sus hábitos —sin importar la el lugar en el tiempo en el que se desarrolle el relato— desde la felicidad y la tristeza, hasta la ira y el amor, Ozamu Tezuka nos permite ver una miríada de emociones que son parte integral de la vida del ser humano. Phoenix: Eden17 adapta el arco de la nostalgia del ‘manga’ Hi no Tori, el cual debutó en el año 1971 y terminó en 1978.

Studio 4ºC ha logrado hacer justicia a la obra de Ozamu Tezuka. Ya que, en los cuatro episodios que tiene Phoenix: Eden17 podemos ver una animación —que al igual que uno de los ejes principales de la historia— esta llena de nostalgia, a la animación clasíca. Adicionalmente, los colores y la dirección artistica hacen que Phoenix: Eden17 sea una de las mejores series ‘anime’ del 2023. Phoenix: Eden17 es un viaje intergalactico hermoso con un mensaje profundo que critica la perdición de nuestro planeta por los sentimientos de la humanidad, pero que a pesar de la soledad y la trizteza la nostalgia nos da un pequeño rayo de esperanza.

La puedes ver por Star+.

5. Mashle: Magic and Muscles – César Salcedo

Mashle: Magic and Muscles es un ‘anime’ perteneciente a la demografia ‘shonen’, el cual parodia de manera bastante directa y sin miedo —a rozar la delgada línea del copyright— universos como el de Black Clover y sobretodo Harry Potter con una alta dosis de humor absurdo —al mejor estilo de obras de ONE como One Punch Man o Mob Psycho 100—.

A-1 Pictures es la encargada de adaptar el ‘manga’ de Hajime Kōmoto.

La historia de Mashle se desarrolla en un mundo donde la magia se usa para todo, incluso es la encargada de dar un estatus social. Pero en lo profundo del bosque existe un joven que pasa su tiempo entrenando y aumentando su volumen muscular. No puede usar magia, pero disfruta de una vida pacífica con su padre. Sin embargo, eso está por cambiar ya que Mashle debe entrar a la escuela de magia y convertirse en un iluminado divilno, o mejor estudiante, para que su pacifica vida al lado de su padre continue.

Por no tomarse en serio y ser una excelente serie para pasar un rato agradable es que para nosotros Mashle: Magic and Muscles es uno de los mejores anime del 2023.

Pueden ver Mashle: Magic and Muscles, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Netflix o Crunchyroll. Crunchyroll.

6. Hell’s Paradise (Jigokuraku) – César Salcedo

Sin miedo a equivocarnos, Hell’s Paradise (Jigokuraku) tiene uno de los mejores ‘opening’ de anime’ del 2023.

A pesar de ser Hell’s Paradise (Jigokuraku) una de las series de Mappa, que para algunos se ve afectada por el conocido ‘crunch’ que sufren sus animadores, es una de nuestras elegidas como la mejor serie ‘anime’ del 2023. El ‘manga’ Hell’s Paradise o Jigokuraku de Yuji Kaku fue publicado del 2018 al 2021 y es por muchos considerado junto a Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen como el trio oscuro del ‘shonen’ moderno. Esto, porque su historia se sale del molde tradicional de la demografia shonen. Es así que esta historia de fantasia oscura con un colorido mundo ambientado en un Japón feudal que hace alegorias a diferentes religiones del continente asiatico brilla por tener un desarrollo de historia rapido, dinamico y personajes memorables, los cuales logran —a pesar de incluso algunos tener una personalidad momalmente inaceptable— robar la empatia del espectador.

Hell’s Paradise (Jigokuraku), al igual que Spy x Family fue publicado exvlusivamente en la aplicación Manga+ de Shueshia.

La historia de Hell’s Paradise (Jigokuraku) sigue a «Gabimaru el Vacío» es uno de los asesinos más despiadados de la aldea ninja de Iwagakure. Gabimaru es cruelmente eficiente, pero una traición lo condena a muerte. Solo le queda una opción para sobrevivir: debe viajar a una isla oculta y recuperar un elixir que hará inmortal al shogun. No puede fracasar, pero en el lugar donde debe hacer su misión el infierno y la belleza del paraiso hacen una combinación letal para un umano normal. Este es un viaje de autodescubrimiento para muchos de sus personajes, los cuales —al igual que Gabimaru— tienen un pasado oscuro y una moral distorcionada por su realidad.

Hell’s Paradise (Jigokuraku) es, en nuestra opinión, una de las mejores series ‘anime’ del 2023 por su historia oscura, manejo de personajes, música y acción desenfrenada. El diseño de personajes es muy bueno. Sin embargo, no logra adaptar en su totalidad el hermoso trazo de Yuji Kaku, conocido por ser asistente de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man). A pesar de esto es uno de los debuts que más ha destacado en el 2023.

Pueden ver Hell’s Paradise (Jigokuraku), uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Crunchyroll.

7. MF Ghost – César Salcedo

Actualmente, el ‘manga’ MF Ghost se encuentra en su arco final.

MF Ghost, uno de los mejores ‘anime’ de la demografía ‘seinen´del 2023. Este ‘anime’ a cargo de Felix Film adaptó los primeros 56 capítulos del ‘manga’ en una primera temporada de 12 episodios. Felix Film (Metal Fight Beyblade Zero G) fue el encargado de continuar con el legado del estudio SynergySP, encargado de Initial D Final Stage (2014). Afortunadamente, para los fanáticos de la obra de Shuuichi Shigeno, Felix Film ha logrado sacar a la luz ese sentimiento de nostalgia a aquellos que crecieron con las carreras del AE86 de Takumi Fujiwara.

La primera temporada de MF Ghost se despidió con la canción Spitfire, uno de los temas Eurobeat más emblematicos de Initial D.

En el futuro de Initial D se desarolla el la historia de MF Ghost. En este futuro los vehículos autónomos se utilizan ampliamente en Japón. Así que las carreteras públicas se emplean para carreras automovilísticas. En tal época, la competición llamada MFG se ha vuelto popular en todo el mundo. Porsche, Ferrari, Lamborghin y otras marcas de automoviles superlujosos son las marcas de los coches que hacen parte de los «Kami Fifteen». Estos son los 15 pilotos que han superado la etapa clasificatoria para entrar a la MFG.

Kanaka Rivintong, el protagonista, a bordo de un Toyota GT86 —evolución natural del mitíco AE84 o «Hachi Roku»— es dicipulo de Takumi Fujiwara, el protagonista de Initial D, y viaja a Japón en busca de su padre. Él ingresa a la MFG usando el apellido de su padre (Katagiri) para —probablemente— alertarlo de su precencia.

MF Ghost es para nosotros una de las mejores series de ‘anime’ del 2023 por su gran animación, música envolvente y carreras bien dirigidas. Sin embargo, algunas de su subtramas o personajes no pensamos que calen del todo con todo el público.

Pueden ver MF Ghost, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Crunchyroll.

8. Ruroni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – César Salcedo

La nueva adaptación del magnum opus de Nobuhiro Watsuki llamada Ruroni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan debutó en el 2023 con la dificil tarea de superar el trabajo que Studio Gallop y posteriormente DEEN junto al director Kazuhiro Furuhashi hicieron en 1998. Afortunadamente, el ‘anime’ de Rurouni Kenshin del 2023 ha adaptado de manera fiel la obra de Watsuki, incluso incluyendo una adaptación del capítulo cero del ‘manga’ Restauración, el cual fue lanzado como material promocional de la película live action.

A lo largo de la serie, la filosofía pacifista de Kenshin es puesta a prueba .

Ambientada a comienzos de la era Meiji, la historia de Rurouni Kenshin sigue a un antiguo samurai llamado Kenshin Himura. A este, previamente se le conocía como “Battōsai el Destajador”. Este personaje fue un actor clave en la caída del shogunato Tokugawa. Kenshin ha renunciado a su vida de violencia cambiando su espada por una de filo invertido y ha jurado no volver a matar nunca. Tras descubrir la naturaleza pacifista de Kenshin, la joven Kamiya Kaoru lo invita a vivir en su dojo. Aunque su nueva vida le permite entablar nuevas amistades, también pone en peligro a sus seres queridos por su anterior reputación.

Ruroni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan es para nosotros una de las mejores series ‘anime’ del 2023. Ya que, a pesar de verse opacada por la música del ‘anime’ de 1998, ha logrado adaptar de manera fiel la obra y brindar una nueva oportunidad a nuevas generaciones de conocer uno de los tres grandes del ‘shonen’ de la década del 90.

Pueden ver Ruroni Kenshin, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Crunchyroll.

9. Zom 100: Bucket List of the Dead – César Salcedo

Zom 100: Bucket List of the Dead (Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi) desde su estreno, el cual fue simultaneo en Netflix y Crunchyroll se postulo fuertemente para ser uno de los candidatos a tener en cuenta a la hora de elegir lo mejor en ‘anime’ del 2023. Ya que, aunuqe es clara la saturación que existe hoy en día en el genero de zombis, la historia de Zom 100 se siente fresca y su protagonista Akira Tendo es el encargado de trasmitir directamente esto al espectador.

En lugar de revelar cómo inicia el apocalipsis zombi, este ‘anime’ nos muestra —de una forma cruda y directa— como la juventud, los sueños y el color de nuestras vidas se van detras de un escritorio en una empresa que explota a mas no poder a sus empleados. Algo muy comun en la industria de la animación o los videojuegos, por poner solo un par de ejemplos. Sin embargo, la vida de Akira Tendo vuelve a «florecer» y a llenarse de colores cuando estalla la pandemia zombi.

Zom 100: Bucket List of the Dead es un sangriento y comico ‘slice of live’ en el que nuestro protagonista tendrá que hacer una serie de objetivos antes de convertirse en zombi, a la vez que se explora de manera exagerada los sentimientos que aflora un apocalipsis zombi en una sociedad tan deshumanizada como la que plasma Haro Aso en su manga.

Es por esta razón que, a pesar de tener su final de temporada el próximo 25 de diciembre en Netflix y Crunchyroll, Zom es para nosotros parte de la lista del mejor ‘anime’ del 2023.

Pueden ver Zom 100: Bucket List of the Dead, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Netflix o Crunchyroll.

10. Trigun Stampede – César Salcedo

El estudio Orange, encargado del ‘anime’ CGI Trigun Stampede, cargó con la cruz que dejó la adaptación del ‘manga’ de Yasuhiro Nightow de 1998 a cargo de Mad House. Ya que, con el tiempo, el prime ‘anime’ de Trigun se convirtió en una serie de culto. Sumado a esto, Trigun Stampede nos introdujo un nuevo diseño de personajes y su animación es totalmente en CGI. Esto causo unas primeras impresiones mixtas, las cuales con el pase de los episodios poco a poco se fueron diluyendo. Aunque, por supuesto, aún existen detractores tal y como le pasa al ‘remake’ de Rurouni Kenshin.

La animación CGI de Trigun Stampede es similar a la de Arkane y su fluides impacta sobretodo en las secuecnias de acción que cuentan con una gran dirección.

Vash la Estampida es un alegre y pacifista pistolero, el cual tiene por su cabeza una recompensa de seis millones de dólares. Esto desconcierta a la reportera novata Meryl Stryfe y a su hastiado y veterano compañero cuando, al investigar al justiciero, sólo encuentran a alguien que es alegre y que odia la sangre. Pero su investigación resulta descubrir algo atroz en su pasado, su malvado hermano gemelo, Millions Knives.

Si no dejamos que la locomotora sin frenos de la nostalgia dicte nuestro juicio, Trigun Stampede es una excelente serie para ver. Ya que su primera temporada cuenta con tan solo 12 episodios, en los cuales se nos presenta un elenco colorido y un protagonista pacifista tonto en un mundo brutal, tratando de hacer el bien a pesar del caos que causa accidentalmente. Si les gusta las historias profundas y bien escritas no dejen de ver Trigun Stampede, un western de ciencia ficción con corazón, lleno de emociones con un final sumamente reflexivo. Por esta razón es que para GamerFocus, Trigun Stampede hace parte de nuestra lista de mejor serie ‘anime’ del 2023.

Pueden ver Trigun Stampede, uno de nuestros elegidos como mejor anime del 2023, por Crunchyroll.

Otras series ‘anime’ que destacaron como lo mejor del 2023

Algunas de estos ‘anime’, que estan completos o de manera parcial en Netflix, pueden ser considerado lo mejor del 2023.

El 2023 no solo tuvo un excelente grupo de series ‘anime’ que debutaron. También, fueron estrenadas nuevas temporadas de series y algunas de emisión habitual tuvieron sus mejores años en cuanto a calidad de animación. Así que para hacer justicia a estos ‘anime’ haremos una selección con los mejores del 2023.