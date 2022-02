Funimation continuará el doblaje al español latino de Bleach y Soul Eater

Funimation continúa sus “Jueves de Doblaje” con el anuncio de nuevas series dobladas al español latino y portugués. Si bien el número de estrenos será menor que el de anteriores meses, Funimation lo compensará con el retorno del doblaje al español latino de dos queridos ‘anime’: Bleach y Soul Eater. Por supuesto, no serán los únicos que recibirán doblaje.

A continuación, podrán encontrar todos los ‘anime’ con doblaje al español latino que llegarán a Funimation en febrero (2022) y sus respectivas fechas. ¿Qué series les gustaría ver dobladas al español latino? ¡No olviden compartirlas en los comentarios de este artículo!

¿Qué ‘anime’ con doblaje al español latino llegarán a Funimation en febrero (2022)?

3 de febrero

A partir del jueves 3 de febrero, los usuarios de Funimation podrán ver los 12 episodios restantes de Back Arrow doblados al español latino. Esta serie se ambienta en el continente de Ringarindo, que ha estado rodeado por una muralla desde tiempos inmemoriales. Todo cambia con la llegada de Back Arrow, un hombre amnésico que dice venir más allá del muro.

10 de febrero

La primera mitad de Soul Eater llegó a Funimation doblada al español latino el 27 de enero. Los usuarios del servicio podrán ver los 26 episodios restantes desde el 10 de febrero.

17 de febrero

Si bien fue Dan Osorio —actor que presta su voz al personaje de Chad— quien dio a conocer que el doblaje al español latino de Bleach continuaría, no es hasta ahora que sabemos que podrá verse en Funimation. A partir del 17 de febrero, los usuarios del servicio podrán ver Bleach desde el episodio 110 hasta el 137. Estos episodios comprenden la llegada de los Arrancar a Ciudad Kamakura. Este arco nunca llegó a doblarse durante la emisión original de la serie en Animax y Sony Spin. Cabe señalar que todos los actores del doblaje al español latino original de Bleach retornarán. Estos incluyen a Eduardo Garza como Ichigo Kurosaki.

24 de febrero

A partir del jueves 24 de febrero, los usuarios de Funimation podrán ver la temporada 1 de The Detective is Already Dead doblada al español latino. Esta gira alrededor de Kimihiko, un joven cuya vida toma un giro de 180° después de frustrar el secuestro de un avión junto con la detective Siesta. Su éxito desencadena la resolución de crímenes y el confrontamiento de sindicatos por todo el mundo… hasta que Siesta muere. Aunque agobiado, Kimihiko resuelve seguir un caso conectado con un asesino, una conspiración mundial y su difunta compañera.

