Gundam Seed Freedom: así es «Sarigiwa no Romantics» el ‘ending’ de la película

Ya conocemos el nombre de la canción principal y del ‘ending’ de Freedom, la película de Gundam Seed. Sin embargo, solo hemos escuchado una pequeña parte de estas canciones interpretadas por los mismos artistas que participaron en el primer ‘opening’ y ‘ending’ de Gundam Seed del 2002. Ahora, la producción de la película Gunda Seed Freedom ha compartido un vídeo con una versión de tres minutos de «Sarigiwa no Romantics», el ‘ending’ de las película interpretada por See Saw.

Romantics Upon Parting —o Románticos al partir— será la canción de cierre de la película Gundam Seed Freedom.

Junto con el video se anunció, que los asistentes a las funciones de Gundam Seed Freedom —en Japón— recibirán una de las dos historias cortas escritas por el guionista Liu Goto, así como una de las dos tarjetas promocionales que pueden utilizarse en el juego Mobile Suit Gundam: Arsenal. El sencillo de «Sarigiwa no Romantics» se pondrá a la venta el 24 de enero y en él se incluirá la versión en vivo del 2019 de la canción «Ann ni Issho Datta noni», el primer ‘ending’ del ‘anime’ Gundam Seed.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película Gundam Seed Freedom?

La fecha de estreno de Freedom, la película de Gundam Seed es el viernes 26 de enero del 2024 en las salas de cine de Japón. La historia de esta película se desarrolla 2 años después de los acontecimientos de Gundam Seed Destiny. Es decir, la historia de Gundam Seed Freedom se ubica en el año 75 de Cosmic Era.

Kira Yamato y Athrun Zala pilotearán en la película Gundam Seed Freedom los Gundam «Rising Freedom» e «Inmortal Justice» respectivamente. Además, en la página oficial del filme, han sido anunciados otros Mobile Suit aliados y enemigos que veremos en Gundam Seed Freedom.

Vía: ANN