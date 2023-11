Haikyu: la primera película del final del ‘anime’ estrena nuevo tráiler

La cuenta oficial en X de TOHO Animation, ha revelado un breve tráiler de la primera película, de las dos que compondrán la adaptación del último arco argumental de Haikyu. Esta primera película del final de Haikyu lleva como título Batalla decisiva en el basurero (Gomi Suteba no Kessen) y el tráiler confirma su fecha de estreno en Japón.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de la primera película del final de Haikyu?

Con el estreno de este adelanto de 30 segundos, la producción de la película ha dado inicio a una cuenta a tras de tres meses. Esta terminará el viernes 16 de febrero del 2024, día que se celebrará el estreno de la primera película que adaptará el final del ‘manga’ Haikyu. Esta película adaptará la historia vista desde el capítulo 290 del ‘manga’ Haikyu.

¿Es suficiente dos películas para adaptar lo que queda del ‘manga’ Haikyu?

La primera película final de Haikyu tendrá que comprimir el material original. Esto es algo que muchos de los fanáticos de la obra de Haruichi Furudate temen, que pueda manchar la impecable adaptación vista de las primeras cuatro temporadas. Así que desde ya podemos hacernos a la idea que algunos acontecimientos se omitirán en la película por el bien de cerrar el arco de Hinata en los dos filmes.

Sin embargo, puede que la intención del estudio no sea abarcarlo todo en dos películas. Ya que, como pudimos ver con el final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), el ‘anime’ estaba en un inicio programado para terminar en la parte 2 de la temporada 4. No obstante, el estudio anunció inesperadamente una tercera parte, la cual fue emitida el mes pasado. Es posible que hagan lo mismo con Haikyu. Pero antes de eso, falta ver el recibimiento que recibirá la primera de las dos películas que le darán fin a la historia de Hinata. Lo cierto es que la duda y la incertidumbre está sembrada en los fanáticos. ¿Ustedes qué piensan que pasará con esta adaptación?

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube