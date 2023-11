Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2 llegará en 2024 a Crunchyroll

Toei Animation reveló el primer tráiler de la nueva temporada del ‘anime’ CGI de Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodiaco como se le conoce a la obra de Masami Kurumada en nuestra región. Este ‘anime’ CGI relata desde el inicio el ‘manga’ de Masami Kurumada. Sin embargo, en su primera temporada —la cual fue coproducida con Netflix— se tomaron muchas libertades. No obstante, y aunque en el arco de las doce casas tuvieron episodios con subtramas de relleno, ha logrado mantener su fidelidad a la obra original —incluso por encima del ‘anime’ de 19086—.

Primer tráiler de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2, el cual revela cuándo saldrá el ‘anime’ CGI en Crunchyroll.

¿Cuándo saldrá Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2? El primer tráiler de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2 revelá que la serie llegará durante el 2024. Adicionalmente, Crunchyroll Latinoamérica ya confirmó que los fanáticos de Los Caballeros del Zodiaco podrán continuar viendo el ‘anime’ CGI en su plataforma.

¿En qué parte de la historia de las doce casas inicia Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2?

Pueden ver la primera parte de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary doblada u subtitulada al español de Latinoamérica en Crunchyroll.

Junto a la información Crunchyroll ha descrito la historia de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2 de la siguiente manera:

«El tiempo se acaba. Sólo quedan cinco horas antes de que la flecha asesina alojada en el pecho de Atenea mate a la diosa. El patriarca es el único que puede salvarle la vida, pero para llegar a a sus aposentos, Seiya y los demás Caballeros de Bronce deben ascender por Santuario y atravesar las Doce Casas, cada una de ellas custodiada por un Caballero de Oro. No todos completarán el viaje y llegarán a la cima de Santuario, donde les aguarda una impactante sorpresa.»

Esta escena la veremos en el primer episodio de la parte dos del ‘anime’ CGI de Saint Seiya, el cual terminará de adaptar el arco de las doce casas.

Sí tienen curiosidad de conocer desde que parte del ‘manga’ iniciará la historia de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2, les contamos que esta empezará adaptando la parte o capítulo número 43 del volumen o ‘tankōbon’ 7 del ‘manga’ Saint Seiya Final Edition.

Fuente: cuenta oficial en X de Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Parte 2