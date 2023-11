Jujutsu Kaisen: Gege Akutami explica cuál es el mensaje de su ‘manga’

El episodio 16 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen ha sido estrenado y poco a poco el incindente de Shibuya empezará a entrar a su climax. Es precisamente por el significado que tiene este arco, y su final, en la obra que queremos recordar como describió Gege Akutami el mensaje de su obra.

SPECIALZ es el nombre del ‘opening’ del incidente de Shibuya en Jujutsu Kaisen y es interpretado por la banda de Hip Hop King Gnu.

Si han seguido fielmente el ‘manga’ o ‘anime’ Jujutsu Kaisen se han dado cuenta que en el universo creado por Gege Akutami los héroes y villanos son mucho más complicados que en un ‘shonen’ de publicación semanal habitual. Tras el final de la primera temporada, Jujutsu Kaisen tomó un enfoque inusual.

Ilustración del Jump Festa 2023.

Ya que retrasó su regreso a la actualidad y en lugar de centrarse en Yuji, Megumi y Nobara, el ‘anime’ aprovechó la oportunidad para contar la historia de Yuta Okkotsu en la película Jujutsu Kaisen 0. Adicionalmente, tanto en el ‘manga’ como en el ‘anime’, el arco argumental que precede al incidente de Shibuya explora el pasado de Gojo e introduce personajes y temas que son fundamentales para entender el mensaje de Jujutsi Kaisen.

¿Cuál es el mensaje del ‘manga’ Jujutsu Kaisen?

Gege Akutami, el ‘mangaka’ de Jujutsu Kaisen, afirma que la serie no tiene una visión ortodoza del bien y el mal. Los personajes, tanto «buenos» como «malos» en Jujutsu Kaisen persiguen sus propios objetivos, basados en sus creencias y valores.

Esto lo muestra Akutami a través de los paralelismos entre los personajes. Por ejemplo, Maki está rodeada de gente que la ama, mientras que Toji no lo estaba, lo que afectó sus perspectivas. Adicionalmente, en una entrevista con Le Figaro, Gege Akutami afirmó que el arco argumental de Sensui del ‘manga’ Yu Yu Hakusho tuvo un fuerte impacto en él. Además, Akutami agregó lo siguiente:

«¿Le ha ocurrido alguna vez que, en una escena de lucha entre el héroe y un antagonista, quiera apoyar al villano? Vivimos en una época en la que la noción del bien y del mal es difusa. Ya sea en términos sociales o ecológicos, a veces podemos preguntarnos si la humanidad no es una lacra. Por eso, cuando aparece un gran villano con el objetivo de erradicar la humanidad, su argumento nos toca la fibra sensible y acabamos sintiendo cierta empatía por él. Creo que Sensui fue el primer personaje de este tipo y dejó su huella en la historia del ‘manga’.»

¿Cuáles son las influencias de Gege Akutami, autor del ‘manga Jujutsu Kaisen?

Cuándo a Gege Akutami se le ha preguntado cuáles son sus influencias para tener su marcado estilo en su narrativa, sus respuestas son bastante similares. Sin embargo, en una reciente entrevista él dejo clara la respuesta a la pregunta.

Intento acercarme lo más posible al estilo de Togashi. Gege Akutami para Le Figaro en el 2020.

Ilustración de Pakunoda y Hisoka hecha por Gege Akutami.

«Cuando era estudiante de arte, no me gustaba mucho hacer dibujos en los que el modelo se quedaba durante horas en una pose en particular. En cambio, prefería hacer bocetos en 3 a 4 minutos. Esta es la primera influencia para mi estilo nervioso y un poco seco. Varios dibujantes de ‘manga’ también hacen parte de mis influencias, agregó Gege Akutami, como Togashi (Yuyu Hakusho, Hunter X Hunter), Kishimoto (Naruto), Murata (Eyeshield 21, One Punch Man) y Tite Kubo (Bleach)».

Lo cierto es que el autor de Jujutsu Kaisen cumple su comentido de parecerce a Togashi. Ya que, el uso del Nem y la energia maldita tiene similitudes, tales como las concecuencias de tener una habilidad rota. Esto en el caso de, por ejemplo, la restricción celestial de Maki o habilidades como las del comediante —personaje hasta ahora exclusivo del ‘manga’—. Sin embargo, Akutami se aleja de Togashi y otros autores de ‘shonen’ en la forma en la que afronta la muerte en su obra.

¿Cuándo sale el episodio 17 de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen?

Sukuna en el episodio 16 del ‘anime’ Jujutsu Kaisen.

Tanto el ‘anime’ como el ‘manga’ de Jujutsu Kaisen —el cual está en medio del final de su último arco argumental— estan en un momento que enfrenta los puntos de vista del protagonista y el villano principal de la obra. Adicionalmente, el episodio de esta semana del arco del incidende de Shibuya en Jujutsu Kaisen dejo todo listo para la intrucción del shikigami más fuerte de Fushiguro. Así que con todo esto en mente es normal que algunos se pregunten cuándo sale el episodio 17 de la temproada 2 de Jujutsu Kaisen. Así que les contamos que el episodio 17 de la temproada 2 de Jujutsu Kaisen será estrenado el jueves 16 de noviembre desde las 12:30 del medio día en japonés con subtítulos al español de Latinoamérica en Crunchyroll.