Kaiju No 8: esta es la fecha de estreno en Crunchyroll

Hace tres meses conocimos que en algún momento de abril del 2024 veriamos el estreno de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Kaiju No 8.Ahora, Crunchyroll por fin ha confirmado cuál será la fecha de estreno del ‘anime Kaiju No 8 en su plataforma.

¿Cuándo será el estreno del primer episodio del ‘anime’ Kaiju No 8?

El ‘anime’ Kaiju No 8 se podrá ver en Colombia, México y otros países de Latinoamérica a través de Crunchyroll y el estreno del primer episodio será el sábado 13 de abril del 2024.

¿Quiénes están a cargo de la producción del ‘anime’ Kaiju No 8?

El ‘anime’ Kaiju No 8 estará a cargo de Production I.G, estudio conocido por su trabajo en las escenas cinematográficas de Persona 5 Royal, será el encargado de animar el ‘manga’ de Naoya Matsumoto. Adicionalmente, Studio Khara —famoso por su tetralogía de películas Rebuild of Evangelion— estará a cargo del diseño de los Kaiju del ‘anime’.

Shigeyuki Miya (Onihei) será el director de Kaiju No 8. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) se encarga de la composición y el guión de la serie. Mientras tanto, Tetsuya Nishio (Naruto) es acreditado como el diseñador de personajes y director jefe de animación de Kaiju No 8. Mahiro Maeda (Shin Godzilla) estará a cargo de diseñar los diferentes monstruos o Kaiju del ‘anime’. Finalmente, Shinji Kimura (Tekkonkinkreet) será director artístico y Yuta Bando (BELLE) compondrá la música.

¿Cuáles son los ‘seiyu’ de Kaiju No 8?

Fairouz Ai como Kikoru Shinomiya

Kengo Kawanishi como Soshiro Hoshina

Masaya Fukunishi como Kafka Hibino/Kaiju No. 8

Wataru Katō como Reno Ichikawa

Asami Seto como Mina Ashiro

El mismo día del anuncio de la fecha de estreno del ‘anime’ Kaiju No 8 en Crunchryroll se ha dado a conocer cuál será el elenco de actores de doblaje al español de Latinoamérica.

¿PREPARADOS PARA UN ESTRENO DE PROPORCIONES COLOSALES?

¡El SameDay Dub latino de #KaijuNo8 llega el 13 de abril a Crunchyroll!

🔫 Omar Sánchez como Kafka.

🔫 Cassandra Acevedo como Mina.

🔫 @AruCorona22 como Reno.

🔫 @_kalipop como Kikoru. pic.twitter.com/KUF88DDSkO — WDN ES – World Dubbing News (@wdn_es) March 26, 2024

¿Cuál es la historia de Kaiju No 8?

Durante muchos años, «monstruos» grotescos llamados «kaiju» han estado apareciendo en Japón. Para combatir a estas poderosas bestias se ha creado una unidad militar de élite conocida como el Cuerpo de Defensa. Esta unidad especial arriesga sus vidas a diario para proteger a los civiles de los ‘kaiju’. Una vez que un ‘kaiju’ es derrotado, los «barrenderos» —que trabajan para «Professional Kaiju Cleaner Corporation»— se quedan para deshacerse de sus restos.

Kafka Hibino, el protagonista de la historia de Kaiju No 8 es un hombre de 32 años que está insatisfecho con su trabajo de barrendero. Hibino, desde muy joven, ha querido unirse al Cuerpo de Defensa y matar ‘kaiju’ como forma de subsistencia. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, Hibino renunció a sus sueños de formar parte del Cuerpo de Defensa y se resignó a la mediocridad que le proporcionaba un salario decente como barrendero. No obstante, cuando un joven y ambicioso recluta llamado Leno Ichikawa se une a su equipo de limpieza, Kafka Hibino recuerda una vez más su deseo de unirse a la lucha contra los ‘kaiju’.

Después de una cadena de eventos desafortunados, Kafka Hibino se encuentra con un ‘kaiju’ de tipo parásito que se abre paso por su boca a traves de su cuerpo y lo convierte en un monstruo humanoide. Con sus nuevos poderes, Kafka Hibino está decidido a darle una última oportunidad al sueño de su vida.

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll.