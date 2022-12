Los episodios del ‘anime’ Gundam The Witch from Mercury estarán gratis en YouTube

Bandai Namco ha anunciado que el ‘anime’ Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury será compartido en el canal de YouTube GundamInfo. Actualmente, la serie Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury es distribuida en Colombia, México y otros países de Latinoamérica por Crunchyroll. Sin embargo, desde el 31 de diciembre del 2022 los fanáticos de la franquicia de mecha creada por Yoshiyuki Tomino podrán ver los episodios de Gundam: The Witch from Mercury totalmente gratis desde YouTube.

Según la web oficial de la franquicia (Gundam.info), The Witch from Mercury estará disponible a partir del 31 de diciembre del 2022 en los siguientes territorios:

Estados Unidos.

Latinoamérica.

Europa.

Africa.

Oceania.

Medio oriente.

Sudeste asiático.

¿Cuándo saldrán los episodios de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury en YouTube?

Desde el 31 de diciembre se podrá ver Gundam: The Witch from Mercury gratis a través de YouTube.

A continuación, les compartimos los horarios de estreno en YouTube de los episodios del 1 al 12 de Gundam: The Witch from Mercury. Cabe resaltar que los tiempos están en horario de Colombia.

La bruja y la novia episodio 1 12/31/22 3:30 AM

episodio 1 12/31/22 3:30 AM Los Mobile Suits malditos episodio 2 – 1/7/23 3:30 AM

episodio 2 – 1/7/23 3:30 AM El orgullo de Guel episodio 3 – 1/14/23 3:30 AM

episodio 3 – 1/14/23 3:30 AM Una trampa invisible episodio 4 – 1/21/23 3:30 AM

episodio 4 – 1/21/23 3:30 AM Reflejo en ojos helados episodio 5 – 1/28/23 3:30 AM

episodio 5 – 1/28/23 3:30 AM Una canción deprimente episodio 6 – 2/4/23 3:30 AM

episodio 6 – 2/4/23 3:30 AM Shall we Gundam? episodio 7 – 2/18/23 3:30 AM

episodio 7 – 2/18/23 3:30 AM Su elección episodio 8 – 2/25/23 3:30 AM

episodio 8 – 2/25/23 3:30 AM Si hubieras dado un paso más… episodio 9 – 3/4/23 3:30 AM

episodio 9 – 3/4/23 3:30 AM Ideas que dan vueltas episodio 10 – 3/11/23 3:30 AM

episodio 10 – 3/11/23 3:30 AM La bruja de la tierra episodio 11 – 3/25/23 3:30 AM

episodio 11 – 3/25/23 3:30 AM El episodio 12 saldrá en YouTube el 4/8/23 3:30 AM y aún no ha sido transmitido en Japón.

¿Cuál es la historia o de qué se trata The Witch from Mercury (Suisei no Majo)?

El sitio web oficial del nuevo ‘anime’ de la franquicia Gundam describe la historia:

«A.S. (Ad Stella) año 122

Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico. En este mundo, una chica solitaria del remoto planeta Mercurio es transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia Esta escuela es dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los Mobile Suit.

El nombre de esta chica es Suletta Mercurio. Ella tiene una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso por un mundo nuevo.»

Vía: Siliconera